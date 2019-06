La familia Rivera y Feijóo inauguran en A Coruña la "catedral" de la cerveza

La compañía coruñesa Hijos de Rivera ha celebrado este miércoles la inauguración de Mundo Estrella Galicia (MEGA), el primer museo dedicado a la cerveza en España, que ha presidido el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en la renombrada "catedral" del "oro líquido" de Galicia.

Feijóo ha descubierto una placa a las puertas de la fábrica de Estrella Galicia en el polígono de A Grela, donde se ubica el museo, en memoria de José María Rivera Corral, fundador de esta empresa familiar, coincidiendo con una fecha emblemática para la compañía, el 19 de junio, que da nombre a una de sus cervezas más queridas, la 1906.

Este espacio inmersivo, sensorial, intuitivo y didáctico ocupa 2.500 metros cuadrados de historia y detalle en torno a una marca y una familia y ha recibido una inversión de 10 millones de euros.

La aspiración de la compañía liderada por Ignacio Rivera es convertir este museo en el primer centro de divulgación de la cerveza en España pero también llegar a ser un referente en el mundo y una "catedral de la peregrinación" de los amantes de la cerveza que elaboran en A Coruña.

El consejero delegado de Hijos de Rivera ha confesado durante su intervención su emoción por ver cumplido este "sueño" de su familia que es ya una realidad y que tiene precisamente en ella, en la familia Rivera, su primer pilar fundamental.

MEGA es un "homenaje" a seis generaciones de la familia Rivera, pues "la familia es una parte fundamental de este museo, una materia prima más", y un "tributo" a quienes hoy pueden celebrar su apertura.

Los otros tres pilares sobre los que sustenta este museo son los trabajadores, el amor a su cerveza y su tierra, Galicia, ha añadido.

Sobre Galicia, ha aprovechado su intervención ante líderes políticos, entre ellos además el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para pedir que "peleemos por Galicia" con el fin de que sea "cada vez más competitiva" y se equipare a otras comunidades.

"Galicia necesita ser más competitiva y no tener desventajas competitivas" con respecto a otros territorios, también en tema de impuestos, no ya en comparación con Portugal, ha dicho, que sería difícil, sino con otras autonomías ya que "está colocada donde está" y logísticamente ello no le favorece.

El presidente de la Xunta ha recogido el guante y, tras reconocer que "en Galicia a veces no podemos competir con otros lugares de Europa" y que "hay más incentivos en otros lugares de España", ha dejado en manos del delegado del Gobierno el tema de los impuestos.

En todo caso, ha recordado que el 99,6 % de los gallegos no pagan el Impuesto de Sucesiones y se ha comprometido a que las empresas familiares, en lo que se refiere a la sucesión accionarial, "no paguen impuestos".

Es un compromiso que existe hasta la cuarta generación, ha recordado, pero hay empresas que van más allá, como Hijos de Rivera que ha alcanzado la sexta, por lo que ha dicho que este reconocimiento "es de justicia, equitativo y responsable".

Ante una nutrida representación del mundo de la política, la empresa y la sociedad gallegas, Núñez Feijóo ha subrayado la magnitud de esta compañía familiar que se ha convertido en "una constelación en el cielo empresarial" y que "convierte cada día a Galicia en una tierra mejor".

"Este museo es una evidencia del nivel empresarial al que está llegando Galicia mediante el trabajo, el afán de superación y pensar que cualquier complejo de inferioridad no se puede encontrar en Galicia", ha enfatizado.

El presidente de la Xunta ha finalizado su discurso con el deseo de que "hoy y por muchos años más que Galicia siga teniendo una Estrella", y que el Dépor, que también nació en 1906 como Estrella Galicia, vuelva a primera el próximo domingo.