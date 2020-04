La UE acuerda una respuesta de 540.000 millones de euros ante el coronavirus tras superar el bloqueo de Holanda

La UE ha llegado a un acuerdo para una respuesta económica conjunta ante el coronavirus tras superar el bloqueo de Holanda. Después de semanas de negociaciones, los ministros de Finanzas han logrado sellar este jueves un acuerdo en un Eurogrupo –abierto a los países sin euro– cuyo arranque se demoró cuatro horas y media –estaba previsto a las 17.00 y se produjo a las 21.32–, hasta que estuvo cerrado el principio de acuerdo entre Holanda, Francia, España e Italia, con el visto bueno de Alemania.

"Excelente acuerdo entre los ministros de finanzas europeos sobre la respuesta económica al coronavirus", ha tuiteado el francés Bruno Le Maire al final del Eurogrupo, que duró apenas media hora: "500.000 millones de euros disponibles de inmediato. Un fondo de estímulo por venir. Europa decide y hace frente a la gravedad de la crisis".

El atasco estaba en el mismo sitio del primer día: las exigencias holandesas, fundamentalmente, a que el dinero movilizado del fondo de rescates de la UE –el MEDE–, con una capacidad de 410.000 millones para prestar –de momento se movilizan 240.000 millones–, tenga condicionalidades económicas. Es decir, que mantenga el espíritu para el que se creó en la crisis financiera: rescatar países de la bancarrota a golpe de recortes, privatizaciones e imponiendo reformas macroeconómicas.

Pero, después de intensas conversaciones entre Holanda, Italia, Alemania, Francia y España, se llegó a una propuesta de compromiso –que la única condición, "mientras dure la crisis del coronavirus", sea que se use el dinero para eso–. Y los ministros, según explica el portavoz del presidente del Eurogrupo, rompieron en un aplauso.

Los países podrán acceder a estos préstamos del MEDE –bautizados como Pandemic Crisis Support– con un máximo del 2% de su PIB, lo que significa que España podría pedir hasta 25.000 millones de euros. Después de la crisis, eso sí, los países volverán a estar sometidos a la gobernanza económica comunitaria.

Los ministros de Finanzas de la zona del euro llegaban con una propuesta encima de la mesa, la misma que el martes les mantuvo en vela toda la noche negociando: 200.000 millones del BEI para avales de empresas; 100.000 para los ERTEs; otros 240.000 en créditos para los Estados a través del fondo de rescates (MEDE) y una promesa de un plan de recuperación.

El compromiso entre Países Bajos, Italia, Francia y España, con el visto bueno de Alemania, adelantado por La Stampa, supone una cesión de los primeros y una victoria de los países del sur, ya que no hay condicionalidades macroeconómicas adicionales en el uso de los fondos del MEDE en la respuesta a la crisis, "mientras dure la crisis". Algo que no habían dejado de exigir, en solitario, hasta ahora.

En el fondo de recuperación, se habla de "explorar" el uso de "instrumentos financieros innovadores", lenguaje suficientemente ambiguo para que nadie lo pueda vetar. Eso sí, no menciona los eurobonos, a los que se oponen Alemania, Holanda, Austria y Finlandia.

A cambio, el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, enviará una carta a los líderes de la UE explicando que algunas capitales están a favor de los coronabonos y otras no.

Según el Financial Times, la nueva redacción del párrafo dedicado al MEDE es así: "El único requisito para acceder a la línea de crédito será que los Estados miembros de la zona del euro que soliciten apoyo se comprometan a utilizar esta línea de crédito para respaldar la financiación nacional de los costes relacionados con la atención médica, la cura y la prevención directa e indirecta debido a COVID-19".

Es decir, cero condicionalidad adicional mientras dure la crisis del coronavirus: lo que quería el sur y han logrado España, Italia y Francia, y lo que Holanda bloqueaba.

