El enroque de Holanda mantiene en vilo la respuesta económica conjunta de la UE al coronavirus

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, se lo dijo a sus colegas a las 5.00 de la mañana, cuando ya llevaban 11 de horas de reunión: "Es una vergüenza. Mientras contamos las muertes por centenares y millares, los ministros de Finanzas jugamos con las palabras y adjetivos".

Y así es. Los ministros de Economía de la eurozona volvieron a reunirse para intentar acordar una respuesta económica conjunta a la crisis del coronavirus. Y volvieron a fracasar.

"Deberíamos tener una visión común de la gravedad de la crisis y acordar una respuesta conjunta fuerte", continuó el francés, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press. Y es que el atasco sigue en el mismo sitio desde el primer día: las exigencias holandesas, fundamentalmente, a que el dinero movilizado del fondo de rescates de la UE –el MEDE–, con una capacidad de 410.000 millones para prestar –si bien se habla, de momento, de movilizar 250.000 millones–, tenga condicionalidades económicas. Es decir, que mantenga el espíritu para el que se creó en la crisis financiera: rescatar países de la bancarrota a golpe de recortes, privatizaciones e imponiendo reformas macroeconómicas.

Because of the current crisis we have to make an exception and the ESM can be used unconditionally to cover medical costs. For the long term economic support we think it’s sensible to combine the use of the ESM with certain economic conditions.