El Gobierno holandés se agrieta ante la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona: "Estamos siendo parte del problema"

Wopke Hoekstra está haciéndose tan famoso en Europa como otro compatriota suyo, Jeroen Dijsselbloem, aquel holandés que presidió el Eurogrupo durante la crisis y acusó a los países del sur de gastarse el dinero en "mujeres y copas".

De momento, el actual ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, ya ha conseguido que estalle el primer ministro Portugués, António Costa, quien tachó su actitud de "mezquina" y "repugnante". Pero es que, una semana después, en la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro que empezó el martes a las 16.00 y acabó el miércoles a las 8.00, el actual presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, le llegó a espetar: Soy profesor de economía, puedo discutir presupuestos y aranceles con usted, pero ¿qué parte no entiende de que es una emergencia? ¡Una emergencia!". Fue la respuesta de Centeno a que el holandés dijera: "Estas propuestas son completamente inaceptables, nadie nos da nada, las reglas [del MEDE] deben cumplirse", según ha publicado este jueves la prensa portuguesa.

Pero no sólo las críticas a Hoekstra le llegan de fuera de su país. Este jueves, horas antes de que comenzara el Eurogrupo suspendido este miércoles, el líder de D66, Rob Jetten, ha criticado duramente al ministro de Finanzas.

Mark Rutte (VVD) es el primer ministro de un gobierno de coalición con cuatro partidos: el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), Llamada Demócrata Cristiana (CDA), Demócratas 66 (D66) y Unión Cristiana (CU). La CDA es el partido de Hoekstra, cuyo discurso mira mucho la política interna y aspira a disputar a Rutte la hegemonía holandesa en las próximas elecciones.

Y Jetten, que ya hace unos días recordó que "los Países Bajos se han enriquecido con la UE, con puestos de trabajo e ingresos en toda Europa. Con la crisis del coronavirus no debemos dejar que nuestros amigos se ahoguen. Solo juntos podemos superar esto", este jueves ha afirmado: "Las negociaciones están bloqueadas, necesitamos un acuerdo y Países Bajos está siendo el coco, el hombre del saco".

De onderhandelingen over een Europees steunpakket voor de coronacrisis zitten muurvast. Nederland is de boeman. Een snelle deal is nodig, want de schade is enorm. Niet in de laatste plaats voor Nederland zelf. Draadje 👇🏽