WeWork anuncia su intención de salir a la bolsa por unos 1.000 millones de dólares

La compañía estadounidense de espacios de trabajo compartidos WeWork anunció este miércoles su intención de salir a bolsa en las próximas semanas, con un valor estimado por la propia empresa de en torno a los 1.000 millones de dólares.

WeWork hizo públicos los documentos que ha entregado a los reguladores bursátiles de EE.UU., en los que figura que la compañía tuvo pérdidas netas de 1.900 millones de dólares en 2018, algo que desde la empresa explican que se debe a que por el momento están centrados en crecer.

En la primera mitad del año fiscal 2019, la empresa ingresó 1.540 millones de dólares y registró pérdidas netas por valor de 900 millones.

La firma, que cotizará bajo el nombre "The We Company" o "We", cuenta con más de medio millón de abonados en 528 espacios que alquila en 124 ciudades de 37 países del mundo, entre ellas Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile, Bogotá, Medellín, Lima, Ciudad de México y San José.

La compañía con sede en Nueva York, que ha experimentado un gran crecimiento e internacionalización en los últimos años, se dedica a comprar plantas de edificios o inmuebles enteros, para luego remodelarlos como espacios de oficinas y alquilarlos a quienes lo deseen.

A diferencia del negocio de alquiler tradicional, WeWork se centra en pequeñas empresas, las llamadas "startups", en trabajadores autónomos, e incluso en personas que necesitan disponer de un espacio esporádicamente para mantener reuniones o llevar a cabo talleres.

La compañía se encarga de todos los gastos asociados al mantenimiento del espacio, como luz, agua, servicio de internet, impresoras, e incluso bolígrafos, papel y otros materiales de oficina con el objetivo de que quienes alquilan a través de WeWork puedan centrarse exclusivamente en su trabajo.

La empresa también se publicita como un lugar de encuentro para profesionales que les permita ampliar su red de contactos; organiza actividades deportivas y lúdicas; y goza de gran popularidad entre la industria tecnológica, cuyas necesidades acostumbran a encajar bien con lo que ofrece WeWork.

Este año ya han salido al mercado de valores varias firmas tecnológicas o cercanas al mundo de la tecnología como Uber, Lyft, Pinterest y Slack, a las que este mismo septiembre podría añadirse WeWork.