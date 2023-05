Acuerdo entre patronal y sindicatos para subir los salarios un 4% este año y un 3% en 2024 y 2025

Acuerdo para subir salarios a nivel estatal entre la patronal y los sindicatos. Los agentes sociales mayoritarios han alcanzando un pacto de recomendación de aumentos de salarios para los próximos tres años, que parte de la premisa de alzas de un 4% para 2023, un 3% para 2024 y otro 3% en 2025%, como ha adelantado la Cadena Ser. Además, se añade una cláusula de revisión con aumentos de hasta el 1% si la inflación queda por encima de estas cantidades.

Las partes han alcanzado ya un consenso en esta materia, confirman fuentes de la negociación a elDiario.es, que era el punto central y más conflictivo para acordar un nuevo Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC). Se trata de la recomendación estatal de las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, como organizaciones más representativas, para las negociaciones de los convenios colectivos en el país, que abordan cuestiones salariales, pero también otras clave como jornada, los contratos o materias de igualdad.

Aunque oficialmente se está cerrando el acuerdo y persisten las conversaciones, desde la negociación dan por cerrado el punto salarial a este medio. Añaden no obstante que quedan otras materias del AENC por acordar y que hasta que no esté todo cerrado no se dará por concluido el acuerdo del AENC.

El alza de 2022 dependerá de cada convenio

El pacto salarial alcanzado finalmente se ciñe a plantear cifras concretas de subida para este año y los dos siguientes y saca de la ecuación el 2022, año de confrontación entre ambas partes por la intensa pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y que está atravesado de lleno por la crisis inflacionista con precios récord.

Desde los sindicatos se había insistido en que no se iba a “renunciar” a los aumentos de salarios en 2022. Para “desatascar” el acuerdo y facilitar subidas salariales con prontitud en el conjunto del país, la mesa negociadora ha optado por dejar 2022 como un año a discutir en el seno de cada convenio colectivo, sin lanzar una recomendación concreta a nivel estatal.

(Información que está siendo ampliada)