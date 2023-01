Aznar recibe un sueldo récord de Murdoch y ha cobrado ya cerca de 4 millones como asesor del magnate

José María Aznar se ha embolsado ya cerca de 4 millones de euros de retribución acumulada como consejero de Rupert Murdoch tras recibir un sueldo récord el año pasado. News Corp, el gigante mediático estadounidense del nonagenario australiano del que el expresidente español es consejero independiente, le pagó 352.204 dólares (unos 327.000 euros) entre efectivo y acciones en su último ejercicio fiscal. Una cifra sin precedentes en un año también récord para la empresa.

Aznar superó así el anterior récord de 311.000 dólares anuales que se embolsó de News Corp en 2016. Su sueldo acumulado desde que en 2006 empezó a asesorar a Murdoch habría superado ya este mes de enero los 4,1 millones de dólares, gracias a los paquetes de acciones que News Corp entrega cada trimestre a sus consejeros. Esa cifra equivale a unos 3,9 millones de euros al cambio actual.

El cómputo tiene en cuenta la información disponible en los registros del regulador bursátil estadounidense (la SEC) y una estimación de la retribución recibida por Aznar de News Corp desde el cierre de su último ejercicio fiscal el pasado mes de julio (efectivo y acciones), calculada a partir de su último sueldo publicado.

Esa retribución ascendería a unos 965 dólares al día, incluyendo dinero en efectivo y los títulos con los que la compañía recompensa a sus consejeros no ejecutivos al inicio de cada trimestre. Esos pagos se hacen efectivo los días 1 de los meses de julio, octubre, enero y abril de cada ejercicio.

El año pasado, Aznar recibió de News Corp 122.500 dólares en efectivo y otros 229.704 dólares en acciones por sus funciones como consejero y presidente de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo de News Corp. Este órgano se reunió en cinco ocasiones durante el ejercicio.

Con ello, su retribución creció un 24% respecto al ejercicio precedente, cerrado en junio de 2021. Entonces, recibió un 2,5% menos, después de que el consejo de administración del grupo se comprometiera a recortar los pagos en efectivo a sus consejeros, como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Tras la primera ola, el grupo incrementó ligeramente la retribución de Aznar, pese a reconocer unas pérdidas anuales de más de 1.500 millones de dólares por el desplome de los ingresos publicitarios que provocó la gran reclusión.

El último ejercicio fiscal de News Corp se cerró el 30 de junio. Solo unos días antes, Aznar alertaba en una entrevista en televisión del “catastrófico” escenario económico al que se enfrentaba España, con la inflación disparada por la guerra en Ucrania.

“Es imposible ligar pensiones y salarios a la inflación”, aseguró Aznar, como finalmente ha hecho el Gobierno en el caso de las pensiones. El conservador también advirtió entonces del riesgo de una recesión económica que sería “dura y larga”. Finalmente, no se ha producido ese lúgubre escenario que pronosticaron en tromba los líderes del PP y que recientemente descartaba el Banco de España.

La cifra real recibida por el expresidente de Murdoch es muy probablemente superior a esa estimación de 4,1 millones de dólares, una suma con la que probablemente un joven Aznar ni soñaba cuando, a finales de los 70, superó la oposición a inspector de Hacienda junto a, entre otros, el fallecido Miguel Blesa (luego colocado por el PP en Caja Madrid) o Fernando López-Amor, al que Aznar nombró director general de RTVE en 1997.

Los consejeros del grupo News Corp reciben también una serie de pagos que la compañía no suele detallar por “gastos de viajes razonables” y otros desembolsos en los que puedan incurrir para atender a las reuniones del consejo y sus comités.

Asimismo, “podemos invitar a cónyuges o familiares de directores no ejecutivos a asistir a eventos relacionados con las reuniones del consejo u otros eventos relacionados con la empresa”, indica News Corp en la documentación que pone a disposición de sus accionistas. La compañía solo precisa esos gastos extra si superan los 10.000 dólares anuales por consejero.

Operación clave

Aznar, que está cerca de cumplir los 70 años, forma parte del grupo de consejeros independientes ajenos a la familia Murdoch a los que recientemente se ha encomendado el análisis de una operación clave para el futuro del imperio mediático del veterano magnate.

En octubre trascendió el interés de Murdoch por explorar la fusión de su negocio de edición de periódicos y el audiovisual con la unión de News Corp y Fox Corporation. Ambas empresas suman una capitalización bursátil de unos 27.500 millones de dólares, similar al valor actual de las españolas Naturgy o Amadeus, por citar dos compañías del Ibex.

La operación llegaría diez años después de la separación de negocios que llevó a cabo Murdoch tras el escándalo de escuchas ilegales en Reino Unido del tabloide sensacionalista News of the World. Esa fusión ha sido interpretada como un intento de dejar atada la sucesión de Murdoch, cuyo imperio familiar para muchos inspiró las intrigas de la exitosa serie Succession, de HBO.

Los Murdoch encomendaron el análisis de esa fusión a un “comité especial compuesto por miembros independientes y desinteresados del consejo”. Entre ellos, como reconoció el grupo el pasado diciembre, está el propio Aznar.

El magnate ultraconservador fichó al español en junio de 2006 como consejero independiente de 21st Century Fox. Aznar ocupó ese puesto hasta junio de 2013, cuando fue nombrado vocal de News Corp. Ahora, los Murdoch plantean fusionar esta última con Fox Corporation, de la que depende Fox News, la cadena ultraconservadora líder en horario de máxima audiencia que fue clave para encumbrar a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016.

Este grupo tiene sobre la mesa dos demandas multimillonarias de sendas empresas de tecnología electoral en EEUU por difundir, en línea con las tesis de Trump, la falsedad de que los comicios presidenciales de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden estuvieron amañados. Las indemnizaciones que piden esas dos compañías (Dominion y Smartmatic) rondan los 4.300 millones de dólares, lo que convierte a Fox en un “activo tóxico”, como declaró a Financial Times un accionista crítico con la fusión propuesta.

Por su parte, News Corp es uno de los mayores grupos de comunicación del mundo, propietario del prestigioso económico The Wall Street Journal, además de The New York Post o The Sun, además de The Sunday Times y The Times en Reino Unido, junto a varios portales inmobiliarios y la editorial HarperCollins, entre otros negocios.

Gracias al impulso del negocio de publicidad online y las suscripciones, el grupo incrementó el pasado ejercicio su beneficio un 31%, hasta un récord de 1.670 millones de dólares. Prácticamente duplicó su beneficio bruto, con 812 millones de dólares (frente a los 450 millones del año anterior), e incrementó su facturación un 11%, hasta 10.400 millones de dólares.

“Conocimiento único”

En la documentación de la última junta que aprobó a finales del año pasado la renovación de Aznar, la compañía vuelve a glosar las cualidades del español. De él destaca un año más que “aporta conocimiento, experiencia y una perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa visión en asuntos políticos y gubernamentales de todo el mundo”, y “tiene un conocimiento único y profundo de varios de los países en los que la compañía opera”.

La retribución de Aznar en News Corp es la única que se conoce de entre las múltiples actividades que ha desarrollado en los últimos años en el sector privado. El que fuera asesor de Endesa, la eléctrica cuya privatización culminó como presidente del Gobierno, fichó en 2011 como miembro del consejo asesor internacional de la minera Barrick Gold Corporation, la mayor compañía de extracción de oro del mundo. En ese órgano el actual presidente de la Fundación FAES permanece junto a otros altos cargos como el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney.

A través de una sociedad en Bermudas, Aznar, ex inspector de Hacienda del Estado, fue nombrado hace años consejero de Afiniti, empresa dedicada a la inteligencia artificial cuyo negocio en España dirige su hijo Alonso Aznar.

El ex presidente de honor del PP también presidió hasta 2021 (según la biografía oficial que recoge News Corp) el Instituto Bussola, un opaco lobby que contribuye a lavar la cara de los Emiratos Árabes Unidos en Bruselas. Entre otros cargos, ejerce desde 2018 como Special Adviser del bufete Latham & Watkins LLP, uno de los mayores del mundo.