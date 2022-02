Biden apuesta por una Fed con más diversidad racial que no gusta a los republicanos

El comité bancario del Senado está investigando con lupa a Sarah Bloom Raskin, Lisa Cook y Philip Jefferson, los tres economistas con los que el presidente Joe Biden quiere diversificar la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el banco central estadounidense, liderada durante años por hombres blancos de clase alta. En más de un siglo, solo una decena de mujeres y tres hombres de raza negra se han sentado en las siete sillas del consejo de gobernadores.

De ser aprobada, Cook, que fue consejera económica de Barack Obama, haría historia al convertirse en la primera negra gobernadora en el banco central y Jefferson -profesor y administrador del Davidson College de Carolina del Norte- se convertiría en el cuarto hombre de esta misma raza en convertirse en miembro esta institución creada en 1913.

El comité del senado prevé votar las designaciones el 15 de febrero. De ser confirmadas, por primera vez en la historia la mayoría de miembros del consejo de administración de la Fed serían mujeres. El mandatario demócrata también volvió a nominar al presidente de la institución Jerome Powell -quien fue nombrado en primera instancia por Donald Trump- para un segundo mandato de cuatro años, y escogió como vicepresidenta a la gobernadora demócrata Lael Brainard.

La candidata verde

La escogida por Biden para ser la vicepresidenta de la Fed a cargo de la supervisión bancaria, Raskin, fue número dos del Tesoro durante la administración Obama. Fue la candidata quien fue la más atacada por parte de los senadores republicanos en la audiencia de este jueves debido a su posición frente a la regulación bancaria y la crisis climática.

"Estoy muy preocupado por la utilización de la Fed como un arma contra las industrias como las de petróleo y de gas", apuntó el senador republicano de Tennessee Bill Hagerty. Por su parte, el senador republicano de Luisiana John Kennedy preguntó a Raskin sobre un artículo de opinión que había escrito para el New York Times en 2020. En el texto la economista cuestionó a la Fed por dar ayudas del programa de emergencia relacionados con COVID a una "industria moribunda": las compañías de petróleo, gas y carbón.

En su turno de respuesta, Raskin dijo que no usaría su posición para restringir préstamos a la industria del petróleo y el gas. Asimismo, señaló que la Reserva Federal no existe para favorecer a sectores en particular y que el banco central no debe escoger los ganadores o los perdedores de la economía.

Lucha contra la discriminación racial

En los últimos años, Cook ha investigado los efectos económicos de la discriminación racial en Estados Unidos con estudios que van desde los efectos de la violencia racial al hecho de que las empresas de personas afroamericanas recibieron menos préstamos del Programa de Protección de Pago (PPP) que las compañías de propietarios blancos.

Antes de eso, Cook, que habla seis idiomas y asesoró a la Casa Blanca cuando Obama estaba al mando, se centró en los mercados emergentes e investigó el desarrollo económico de África y el sistema bancario de Rusia.

En su caso, los republicanos apuntaron falta de experiencia. "Su recorrido si bien es muy impresionante (...) no parece relacionado con la misión de la Reserva Federal", apuntó Hagerty. A lo que la economista y profesora de la Universidad del estado de Michigan contestó que es especialista en macroeconomía y en economía internacional y que tiene un doctorado en economía de la Universidad de Berkeley en California.

El senador republicano de Pensilvania Pat Toomey criticó a Cook por haber omitido un seminario web que dio el año pasado en el que mostró su apoyo a la legislación demócrata que creará una comisión para estudiar si los afroamericanos deberían ser retribuidos de manera económica como reparaciones ante la esclavitud.

Cook encontró apoyo entre los demócratas. El senador azul de Ohio Sherrod Brown señaló que la extrema derecha está intentando desacreditar a una economista “muy respetada y con una sólida experiencia en política monetaria".

Preocupados por la inflación

Durante su audición, Raskin dijo que la reducción de la inflación, que es la más alta en 40 años, debe ser una "máxima prioridad" para la Fed, opinión de la que también se hicieron eco Cook y Jefferson.

"Una inflación elevada es una grave amenaza para la expansión larga y sostenida que eleva el nivel de vida de todos los estadounidenses", subrayó Cook.

La votación final

La oposición republicana podría impedir la confirmación de los candidatos a la Fed en el Senado. Biden necesita el apoyo de algunos republicanos o el apoyo de todos los demócratas en la Cámara, lo cual podría conseguir ya que incluso el senador de Virginia Occidental Joe Manchin -quien ha puesto trabas a varias propuestas de Biden- dijo que se trata de candidatos "extremadamente calificados".

No obstante, todos los ojos están puestos en el senador demócrata Ben Ray Luján, que está hospitalizado debido a un derrame cerebral y no vaya a ocupar su silla en el senado hasta dentro de cuatro o seis semanas, lo que deja a los demócratas con un voto menos.