Bruselas multa a Barclays, RBS, HSBC, UBS y Crédit Suisse con 344 millones por cártel en el mercado de divisas

La Comisión Europea ha multado este jueves a Barclays, RBS, HSBC, UBS y Crédit Suisse con 344 millones de euros por montar un cártel en el mercado al contado de divisas (conocido como Forex). Así, Bruselas ha impuesto una multa total de 261 millones a los cuatro bancos que decidieron llegar a un acuerdo –UBS, Barclays, RBS y HSBC– y, además, a Credit Suisse, con 83 millones con arreglo al procedimiento ordinario.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha afirmado: “Hoy concluimos nuestra sexta investigación de cártel en el sector financiero desde 2013, y la tercera etapa de nuestra investigación sobre el mercado al contado de divisas. La multa a UBS, Barclays, RBS, HSBC y Credit Suisse envía un mensaje claro de que la Comisión sigue comprometida con garantizar un sector financiero sólido y competitivo, esencial para la inversión y el crecimiento. Las actividades de comercio al contado de divisas son uno de los mercados financieros más grandes del mundo. El comportamiento colusorio de los cinco bancos socavó la integridad del sector financiero, a expensas de la economía y los consumidores".

La investigación de la Comisión se centró en el comercio de las monedas del G10, las monedas más líquidas y negociadas en todo el mundo: dólares, euro, libra esterlina, yen japonés, dólar australiano, dólar neozelandés, dólar canadiense, franco suizo, corona noruega y corona sueca.

Cuando las empresas intercambian grandes cantidades de diferentes monedas, generalmente lo hacen a través de un operador de Forex, explica Bruselas: "Los principales clientes de los operadores de Forex incluyen administradores de activos, fondos de pensiones, fondos de cobertura, grandes empresas y otros bancos".

Así, la investigación de la Comisión Europea reveló que algunos operadores a cargo del comercio al contado de divisas del G10, actuando en nombre de los bancos multados, intercambiaron información confidencial, planes comerciales y coordinaron sus estrategias comerciales a través de un chat online llamado sterling lads (los chicos de la libra).

Estos intercambios de información permitieron a los agentes tomar decisiones de mercado informadas sobre cuándo vender o comprar las monedas que tenían en sus carteras, en contraposición a una situación en la que los intermediaros que actúan de forma independiente entre sí asumen un riesgo inherente al tomar estas decisiones.

En ocasiones, estos intercambios de información también permitieron a los agentes identificar momentos en los que coordinarse a través de una práctica denominada "retirarse", por la cual algunos de ellos se abstendrían temporalmente de negociar para evitar interferir con otro agente, informa el Ejecutivo comunitario.

Multas

Las multas se han establecido de acuerdo con el valor de las ventas en el Espacio Económico Europeo (EEE) alcanzado por los participantes en el cártel, los productos en cuestión, la gravedad de la infracción, su alcance geográfico y su duración.

En virtud del aviso de la Comisión de 2006, UBS recibió inmunidad total por revelar la existencia de los cárteles, evitando así una multa total de aproximadamente 94 millones de euros.

Así mismo, Barclays, RBS, HSBC se beneficiaron de reducciones en sus multas por cooperar con la investigación de la Comisión. Las reducciones reflejan el momento de su cooperación y la medida en que las pruebas que proporcionaron ayudaron a demostrar la existencia del cártel en el que participaron.

Además, en virtud del aviso de conciliación de la Comisión de 2008, Bruselas aplicó una reducción del 10% a las multas impuestas a Barclays, HSBC, RBS y UBS, en vista de su reconocimiento de participación en el cártel y de su responsabilidad a este respecto.

Dado que Credit Suisse no cooperó con arreglo a los procedimientos de clemencia o liquidación, no se benefició de ninguna reducción concedida dentro de esos marcos. Sin embargo, la Comisión ha concedido una reducción total del 4% para reflejar el hecho de que Credit Suisse no es responsable de todos los aspectos del caso.