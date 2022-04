CCOO convocará movilizaciones en el sector turístico si no se desbloquea la negociación de más de 20 convenios

La inflación no parece ser suficiente para frenar la recuperación del turismo y los hoteles encaran una Semana Santa con reservas en niveles similares a los de 2019. Pese a esa recuperación, la negociación colectiva no avanza al mismo ritmo. Actualmente hay más de 20 convenios vencidos y los representantes sindicales anuncian movilizaciones si no se retoma la negociación.

Unas movilizaciones que se iniciarán en Murcia, en esta Semana Santa, que puede ser solo el primer paso. “Habrá movilizaciones si no se desbloquea la negociación colectiva”, ha asegurado este miércoles José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, en la presentación del informe 'Análisis de la actividad del turismo en España'.

“Tenemos 22 convenios bloqueados desde hace más de dos años”, ha indicado. “Es el 33% de las plantillas y el 25% del total de convenios”.

El sindicato traslada que, tras la reforma laboral, “es el momento” de que el sector turístico “deje atrás modelos empresariales basados en el cortoplacismo, la temporalidad, la parcialidad, la externalización y el dumping salarial y que apueste por las reglas de juego que se impulsan desde el diálogo social”. Es decir, mejore “la estabilidad del empleo, la reducción de la temporalidad y la parcialidad, el reequilibrio de las reglas de juego en la negociación colectiva”. También, que apueste por “la limitación de las externalizaciones, la formación profesional, los mecanismos de flexibilidad interna, el incremento de los salarios mínimos y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.

“Y si no es así, o en los ámbitos en que no se quiera compartir, concretaremos en unidad de acción con UGT y con las plantillas del sector, escaladas de movilizaciones a nivel global o territorial, con la Semana Santa y el verano como puntos calientes, exigiendo medidas contra la precariedad y el desbloqueo de la negociación colectiva en hostelería”, resume CCOO.

En el citado informe, el sindicato pone de relieve que del total de 54 convenios dentro del sector de la hostelería, solo 14 están en vigor, mientras 22 están vencidos y otros 18 ya en negociación. De esta forma, con acuerdo en vigor están 496.572 trabajadores, el 43% del total.

“A los 18 convenios que cuya vigencia ha concluido en 2022, tenemos que sumar otros como los que no hemos podido firmar en el año 2021 por la pandemia, así como otros que llevan varios años sin negociarse por bloqueo de las patronales, como el convenio autonómico de A Coruña, Álava, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona (Campings), Ceuta, Granada, Guipúzcoa (Restauración), Guipúzcoa (Hospedaje), Huelva, Las Palmas, León, Lugo, Madrid (Hospedaje), Melilla, Murcia, Palencia, Rioja, Salamanca, Sevilla y Zamora”, enumera CCOO.

Solo en 2022, en Catalunya hay más de 179.000 trabajadores afectados por la caducidad de su convenio.

Acusa a NH de bloquear la negociación

El sindicato es especialmente crítico con el grupo hotelero NH, por ser uno de los más reacios a la hora de negociar un nuevo marco común para el sector y su gestión al aplicar la reforma laboral, en la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos.

“Una vez prevalecen los convenios sectoriales, no sale a cuenta externalizar ni riesgos ni salarios, sobre todo las grandes cadenas, como NH”, ha enfatizado José María Martínez en rueda de prensa.

El sindicato menciona a este grupo hotelero, porque es “NH la que bloquea a nivel estatal, retrasando e impidiendo que haya un marco homogéneo de contratación en todo el Estado”, resume Martínez.

“La reforma laboral marca que no puede haber convenios de empresa por debajo de los sectoriales”, además de requerir que en los servicios externalizados, como la limpieza de las habitaciones, también apliquen los convenios del sector. “No hay negocio para el explotador, cambiar de costumbre cuesta, hay mucha dependencia en bajar salarios para ganar dinero”, ha argumentado.

Por ello, CCOO asume que, si NH no revierte esta situación, puede actuar tanto la Inspección de Trabajo, como ponerse en marcha demandas judiciales. “Queremos que cumplan la Ley cuanto antes y que modifiquen sus malas prácticas”.

Salario medio de 1.119 euros

CCOO también pone de relieve que mientras el salario medio en España se cifró en 2.039 euros brutos mensuales en 2020, en la hostelería, como principal grupo de actividad en el sector del turismo, ese salario se cifró en 1.119 euros. Además, sufrió una reducción de casi el 15% en el año de la pandemia.

En hostelería, las tasas de temporalidad y de empleo a tiempo parcial superan el 30%, y son más elevadas en el caso de las mujeres. “La recuperación de la crisis Covid 19 iniciada en 2021 está empeorando aún más la calidad del empleo en hostelería, registrándose en el cuarto trimestre del año un 34% de tasa de empleo temporal (36% para las mujeres) y un 34% de empleo a tiempo parcial (43% para las mujeres)”. Apunta que, como referencia, en el conjunto de la economía la tasa media de temporalidad es del 24% (25% para las mujeres) y del 17% de empleo a tiempo parcial (28% para las mujeres).

Además, el sindicato señala que, según la encuesta anual estructura salarial, con datos de 2019, el salario medio medio del conjunto de trabajadores, hombres, era de 26.934 euros. Mientras, las mujeres que trabajan en hostelería se quedaban en 13.410 euros brutos. “La parcialidad involuntaria es la que genera esta brecha”, justifica CCOO.