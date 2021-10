CCOO y UGT advierten al Gobierno de que "sí o sí" debe derogar la reforma laboral del PP

Los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que debe mantener su compromiso sobre la derogación de varios elementos clave de la reforma laboral del PP. "Sí o sí". Tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez han dado este martes declaraciones a medios de comunicación en las que han respondido al conflicto interno dentro de la coalición en este tema. Ambos líderes sindicales han apuntado que su preocupación no es quién coordina la negociación, que entienden que la sigue "pilotando" Trabajo en la mesa con los agentes sociales, sino qué legislación se pretende sacar adelante.

Ambos dirigentes sindicales hablan después de que, ayer lunes, las dos formaciones que componen el Gobierno no lograran superar sus diferencias respecto a la reforma laboral, que estallaron el pasado viernes después de que la vicepresidenta Nadia Calviño enviara un correo electrónico a Yolanda Díaz informando de que ella sería a partir de ahora la coordinadora de esta importante legislación.

Unai Sordo, que acaba de ser reelegido como líder de CCOO por otro mandato, ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi que, si las diferencias internas en el Gobierno responden a cuestiones de coordinación, como asegura el PSOE, confía en que se resuelvan sin mucha complicación. Sin embargo, si el conflicto radica en que el Gobierno quiere "desdecirse" de los compromisos alcanzados sobre derogación de la reforma del PP en elementos clave como la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa, como acusó ayer Yolanda Díaz a parte del ala socialista, "la cosa se va a complicar notablemente".

No solo dentro del Gobierno, sino con los sindicatos, ha advertido Sordo. "Si esto se replantea, el conflicto con Comisiones Obreras está servido", ha asegurado y ha sumado en este enfrentamiento a UGT. "Me consta que en esto UGT estamos en la misma posición. Si se cuestionan los contenidos para acercar el acuerdo a CEOE, quien no va a acordar la reforma serán los sindicatos", ha apuntado.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, no ha querido entrar mucho en las diferencias internas del Gobierno, pero también ha sido claro sobre la necesidad de derogar la legislación del PP. "Que el Gobierno en su conjunto tenga la seguridad de que estaba batalla la tenemos que ganar. Sí o sí, porque la necesita el mercado de trabajo de nuestro país", ha afirmado desde Barcelona.

El dirigente del sindicato, con una relación histórica con el PSOE, ha dado por hecho que el ala socialista del Ejecutivo se mantiene en este compromiso. "Lo importante en todo caso es la posición del presidente del Gobierno. Me quedo con las palabras del presidente Sánchez en el Congreso del PSOE, donde se dirigió a mí para decir pensaban derogar la reforma laboral. Me quedo con estas palabras", ha sostenido.

"Derecho a veto" de CEOE

Ante las declaraciones del presidente Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño de este lunes sobre la importancia del "consenso" en la reforma laboral, los sindicatos han vuelto a hacer sonar las alarmas. Este discurso, ya utilizado en el pasado por el Gobierno monocolor de Pedro Sánchez, al final dejó en un cajón la derogación de la legislación del PP que abordaron durante meses con la ministra Magdalena Valerio. Los empresarios no accedieron al desmontaje y el Gobierno renunció a aprobar la norma sin consenso social.

Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo han insistido que el Ejecutivo no puede dar "derecho de veto" a la patronal en la negociación. "Si se otorga derecho a veto a la patronal, lo que se hace es dificultar el acuerdo. Si lo que se dice es: 'O hay acuerdo con CEOE, o no se derogar la reforma laboral', ya adelanto yo que no se va a modificar la reforma laboral", ha afirmando tajante Sordo.

Mañana hay reunión de la mesa de diálogo social sobre reforma laboral, como cada miércoles. En esta ocasión, fuentes sindicales aseguran a este medio que desconocen quién se sentará en la mesa por la parte del Gobierno. Sordo y Álvarez han afirmado ante los medios que entienden que es Trabajo quien negociará con los agentes sociales, como hasta la fecha, pero han restado importancia a si el Gobierno tiene que reforzar la coordinación interna de cara a las propuestas que acaben en la mesa de diálogo, con más peso de otros Ministerios.