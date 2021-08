El Consejo de Economistas eleva al 6 % su previsión de crecimiento para 2022

Madrid, 31 ago (EFE).- El Consejo General de Economistas (CGE) ha revisado al alza, hasta el 6 %, su previsión de crecimiento económico para 2022, dada la inercia de crecimiento del segundo semestre de este año y por el efecto de la aplicación de las ayudas europeas.

Para 2021 mantiene el crecimiento previsto en el 6,3 %, de acuerdo con el último observatorio financiero publicado este martes por el CGE.

Para el tercer trimestre pronostica un avance del PIB superior al 3 % respecto al trimestre anterior, gracias al turismo nacional y la progresiva remisión de la pandemia.

El CGE ha revisado un punto al alza, al 3 %, la inflación prevista para final de este año, dada la evolución alcista de los precios de consumo, que cree que podría restar competitividad a la economía y lastrar el consumo.

Respecto a la eventual subida del salario mínimo para 2021, el CGE considera que no es el momento oportuno porque la recuperación económica no está consolidada, la cifra de desempleados es alta y el tejido empresarial está formado fundamentalmente por microempresas, que podrían no poder hacer frente a esta subida.