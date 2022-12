España, Francia y Portugal aceleran la conexión energética y la limitan a hidrógeno para recibir fondos europeos

España, Portugal y Francia han pisado el acelerador una vez que han acordado la fórmula para enviar energía desde la Península Ibérica al resto de Europa. La intención de los tres países es presentar el proyecto a la UE antes del 15 de diciembre para entrar en la convocatoria de los proyectos transfronterizos de interés común que está vigente, según fuentes gubernamentales.

Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y António Costa se reunirán este viernes en Alicante, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, antes de la cumbre de países del Mediterráneo para presentar los detalles del proyecto al que inicialmente Francia se resistía.

La intención de los tres países es que la UE financie hasta el 50% del gasoducto que finalmente servirá para transportar únicamente hidrógeno y no gas, según fuentes oficiales, que explican que es un requisito de Bruselas para aportar fondos a nuevos proyectos. No obstante, esas fuentes no descartan que en el futuro se puedan hacer mejoras e incluir gas en esa conexión energética. En la cita, está previsto que cierren detalles como la financiación, el reparto de costes y la duración de este proyecto.

A pesar de haber imprimido velocidad a la presentación del denominado H2 Med, el Gobierno asume que no estará en marcha hasta 2030 por lo que no servirá para hacer frente a la actual crisis energética.