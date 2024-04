España roza los 21 millones de trabajadores en marzo con un nuevo récord de empleo

El empleo alcanza un nuevo récord y roza este marzo los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. En total, el mercado laboral alcanzó el pasado mes los 20.901.967 trabajadores, 193.585 más que en febrero y 525.414 más que hace un año, con un crecimiento interanual de la afiliación media del 2,6%. Además, el paro ha bajado en 33.405 personas y se situó en este periodo en los 2.727.003 desempleados, un 4,73% menos que en marzo de 2023.

Ha sido el sector servicios el que ha sostenido el grueso del aumento en el empleo. Han sido 168.259 trabajadores y trabajadoras más que el mes anterior y 474.575 más que hace un año.







Precisamente, a diferencia del anterior, la semana santa ha caído en marzo, lo que ha impulsado el empleo, que ya venía al alza en los ejercicios anteriores y que ya en este mismo mes de 2023 superó, con creces, los registros previos a la pandemia. Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, este es el segundo mejor mes de marzo en cuanto a creación de empleo.







Estas fechas ya hacían prever un incremento de cotizantes a la seguridad social que superasen los 21 millones. Una estimación que ya había avanzado el Ejecutivo y que se pasa, según las cifras del Ministerio, si se tiene en cuenta el dato desestacionalizado, un calculo que arroja datos a parte de la serie original y que resta el efecto del calendario.

Los 2,7 millones de personas en paro suponen, también, la cifra más baja desde 2008. Respecto a febrero, se mantiene estable en agricultura, industria y construcción y se reduce en 31.294 desempleados en el sector servicios. Si se compara con la cifra interanual, el paro masculino baja en 49.491 personas, un 4,33% menos que hace un año, y el femenino cae en 85.766, un 4,99% menos, según el Servicio Público de Empleo Estatal.







En total, respecto al mes anterior, el paro ha bajado en 33.405 personas. Es el cuatro año en números negativos, lo que consolida la tendencia de reducción del desempleo, interrumpida por la crisis del coronavirus en este mes de de marzo. El año pasado, de enero a febrero el desempleo disminuyó en más de 48.700 personas y en 2022, tan solo en 2.921.







La cifra más baja de temporalidad

“El cambio de paradigma en el mercado de trabajo no se refleja solo en la cantidad, sino también en la calidad del empleo”, ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha presumido de los 3,3 millones de contratos indefinidos nuevos desde la aprobación de la reforma laboral y “la menor tasa de temporalidad de su historia”. Esta se sitúa, según los últimos datos, en el 12,7%, 1,4 puntos menos que hace un año. “Eso hace que nuestra reforma del mercado laboral sea estructural y vayamos en el camino correcto”, ha dicho, antes de recordar que “en el empleo que se está generando (respecto a antes de la pandemia) es en sectores de alto valor añadido”.

“Cuando llegamos al Gobierno, en nuestro país había 19,2 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Nosotros queríamos llegar a los 20 millones. Hoy tenemos 20,9 millones de personas afiliadas, el mejor mes desde que hay registros”, ha celebrado también la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha insistido en la idea de que se confirman “los buenos datos de contratación” que deja la reforma laboral. “El mes pasado, un 44,9% de los contratos firmados fueron indefinidos, cuando antes se situaba en torno al 10%”, ha explicado.

En total, en el mes de marzo se firmaron un total de 1.123.488 nuevos contratos, de los que más de medio millón —504.893— son indefinidos. Los 618.595 contratos temporales registrados en este periodo suponen la menor cifra en este mismo mes desde el año 1997.







Las titulares de Trabajo y Seguridad Social han coincidido también en señalar que los datos tienen rostro de mujer. Más de la mita del empleo creado en el último año, el 56,7%, corresponde a mujeres. Hay un total de 9.598.202 trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, 297.948 más que en el mismo mes de 2023.

60.000 jóvenes en paro menos que en 2019

El paro en menores de 25 años también supone el dato más bajo en un mes de marzo. Según las últimas cifras publicadas, había 205.007 jóvenes en situación de desempleo, 10.000 menos que hace un año y más de 60.000 menos que en marzo de 2019, antes de la pandemia. Los menores de 30 son también quienes más se han beneficiado de la reducción de la temporalidad que se ha experimentado tras la reforma laboral. Son el 19,4% de las personas trabajadoras, frente al 53% anterior a que se aprobase la norma.

Por comunidades autónomas, donde más empleo se ha creado respecto al mes de marzo de 2023, ha sido en Madrid, con 128.529 afiliados más (un 3,64% más); Catalunya, con 93.977 nuevos empleos (un 2,58% más); Andalucía, con 65.312 puestos (un 1,96%); y la Comunitat Valenciana, con 61.039 nuevos afiliados (un 2,95%). Sin embargo, en términos relativos, han sido las Illes Balears y Canarias las que han experimentado un mayor empujón, con un 4,2% y un 3,84% más de afiliados y afiliadas que hace un año.







Respecto al paro, ha subido solamente en 926 personas en Euskadi y en 701 en la Comunidad de Madrid. Mientras, en el resto ha disminuido: con las 11.374 desempleadas menos en Andalucía; 4.686 menos en Canarias; y 3.998 menos en la Comunitat Valenciana a la cabeza.

“Los datos del mercado laboral en nuestro país son los mejores en décadas”, ha señalado Díaz, que ha asegurado que el Ejecutivo no se conforma: “Mientras haya una sola persona que quiera trabajar y no pueda hacerlo, no vamos a parar. Al contrario de lo que muchos pensaban, hemos venido demostrando que mejorar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en España consigue aumentar el empleo e impulsa la economía”.

La ministra de Seguridad Social ha ido más allá de los números y de esa “barrera psicológica” de los 21 millones de afiliados con datos desestacionalizados que se supera “por primera vez en la historia”: “Son ciudadanos, son personas, son jóvenes, son mujeres, son trabajadores y trabajadoras de mediana edad que están cotizando a la seguridad social. Esta grandísima noticia es fruto de un esfuerzo compartido y de una política útil por parte del Gobierno de España”.