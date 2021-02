Los fondos extranjeros, liderados por Blackrock, captan 25.000 millones de inversores españoles en 2020 pese al virus

Las gestoras extranjeras de fondos de inversión vivieron en 2020 uno de sus mejores años de captación de inversores españoles a pesar de la pandemia. Estas plataformas, con sede fuera de España, incorporaron 25.000 millones de euros, lo que supuso que por primera vez superasen los 200.000 millones de acumulado, según los datos de la asociación de instituciones de inversión colectiva Inverco. La evolución contrasta con las gestoras que tienen su sede en España, que el año pasado cerraron el ejercicio con ligeras caídas.

Vanguard, la gestora con el primer fondo de un billón de dólares cuyo fundador alertó de los riesgos de su elevado tamaño

Saber más

En concreto, estas gestoras extranjeras alcanzaron los 220.000 millones de euros en 2020, cerrando con un nuevo ejercicio de crecimiento. Esto pese a que, como el conjunto del sector de los fondos de inversión, sufrió fuertes pérdidas en el primer trimestre del año, cuando el comienzo de los confinamientos provocó un desplome de los mercados bursátiles en todo el mundo. Sin embargo, el acelerón tras el verano ha permitido a estas gestoras cerrar el ejercicio con su mayor incremento desde 2017, según las estimaciones de Inverco. Las gestoras extranjeras han duplicado su tamaño en apenas cinco años.

El negocio de los fondos de inversión no ha dejado de crecer, a excepción del año pasado frenados por la pandemia. Ante la caída de los tipos de interés, los bancos están incentivando que sus clientes apuesten por estos vehículos para invertir sus ahorros, lo que a su vez otorga a los bancos un crecimiento en las comisiones cobradas por este servicio. Sin embargo, el avance está siendo mayor entre las conocidas como Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) con sede en el extranjero que en España. Así lo mostraba un informe del Banco de España publicado en otoño. "El menor avance relativo de la inversión colectiva en España no se debe tanto a una menor predisposición de los agentes nacionales a invertir en este tipo de productos como a la mayor pujanza de los vehículos con domicilio fiscal en otros países, como Luxemburgo e Irlanda, que atraen el ahorro no solo de los inversores residentes en esos países, sino también del resto de Europa, incluida España", apuntaba el informe. Una muestra de este proceso son las gestoras que los bancos españoles tienen en el ducado centroeuropeo, donde se han ido trasladando un importante número de inversores de grandes patrimonios a medida que se han ido señalando a las sicav por parte del Gobierno.

Las estadísticas que elabora la Comisión Nacional del Mercado de Valores ayudan a conocer más en detalle las cifras de este negocio de los fondos extranjeros en España. Este mismo martes el organismo publicó los datos al cierre del tercer trimestre de 2021 y mostraban que hay 3,9 millones de partícipes españoles en fondos y sociedades de inversión con sede en el extranjero. Esto no tiene por qué coincidir que haya casi cuatro millones de españoles con inversión en fondos foráneos, puesto que hay inversores que pueden tener a la vez contratados varios productos de esta naturaleza. Hay registrados en la CNMV algo más de un millar de vehículos de inversión extranjeros. Al igual que concluía el Banco de España, las estadísticas del regulador del mercado de valores evidencian que Luxemburgo es la sede para el mayor grupo de entidades de este tipo que operan en España, sumando casi la mitad, con 468. Le sigue Francia, con 224, mientras que en Irlanda, otro mercado conocido por su baja fiscalidad, tienen sede otras 221 sociedades.

De entre las grandes gestoras mundiales, que acumulan cada una un número importante de estas sociedades, que operan en España, un nombre destaca por encima del resto: Blackrock. Se trata de la mayor gestora de fondos a nivel mundial y su posición de dominio se traslada también al mercado español. Según las citadas estadísticas de Inverco, el gigante estadounidense tiene captados 40.000 millones de euros de inversores españoles en sus distintos fondos. Pese a ser un ejercicio marcado por la pandemia, Blackrock se ha hecho con más de 6.000 millones de euros en el último año.

El mayor inversor mundial ha tenido una presencia cada vez más relevante en España, ya sea por sus inversiones como por su captación de dinero. Actualmente es el primer accionista del Ibex 35, el selectivo bursátil español, y está presente en prácticamente toda la banca cotizada. A ello se suma el auge que está teniendo como captador de las inversiones de españoles. Como muestra de este crecimiento acelerado, Blackrock, al igual que el conjunto del sector de las gestoras extranjeras en España, ha duplicado su tamaño desde el cierre de 2015. De los 40.000 millones que tiene captados en España, a cierre de 2020, unos 21.000 millones corresponden a clientes institucionales —otras gestoras, bancos, o fondos de pensiones— y el resto está en manos de ahorradores minoristas.

Blackrock, al igual que otras firmas como Fidelity o Vanguard, se ha convertido desde la anterior crisis en gigantes de la inversión, sumando en su balance más de seis billones de euros. Su modelo se basa, fundamentalmente, en lo que se conoce como fondos indexados, aquellos que se dedican a copiar la evolución de los selectivos bursátiles. En España hay distintos bancos que ofrecen a sus clientes, dentro de la oferta de fondos de inversión, participar en vehículos de la entidad estadounidense. La plataforma iShares también pertenece a Blackrock.

Amundi, JP Morgan o Deutsche Bank

Su presencia en España más que duplica a la de la segunda gestora extranjera en el ranking por mayor patrimonio gestionado de inversores españoles: Amundi. Se trata de la mayor gestora francesa, que nació hace una década tras la fusión de los vehículos de inversión de Crédit Agricole y Société Générale. Es el único actor europeo que consigue situarse entre las 10 principales gestoras del mundo, una lista prácticamente copada por entidades estadounidenses y británicas. Según los datos de Inverco, el patrimonio de inversores españoles gestionado por Amundi desde el extranjero alcanza los 18.500 millones de euros. Amundi se hizo el año pasado con el control de la gestora de Banco Sabadell por unos 430 millones de euros.

La tercera en la lista de Inverco es JPMorgan, con algo más de 18.000 millones de euros captados entre clientes españoles. La entidad neoyorquina se sitúa por encima de la alemana DWS (Deutsche Bank), que tiene unos 14.000 millones de euros de inversores afincados en España; y de Morgan Stanley, que supera los 11.000 millones.

El ranking con casi medio centenar de gestoras que realiza Inverco no está compuesto únicamente por entidades financieras extranjeras. En el listado aparecen también las gestoras que tienen entidades españolas afincadas en Luxemburgo. La primera de la lista es Banco Santander que, según la estimación de Inverco, cerró el año 2020 con 2.100 millones de patrimonio. Le siguen Mapfre, con 1.000 millones y CaixaBank, con 568 millones. Otros nombres son los de Mutuactivos, Abante, BBVA o Bankia.

La gestión de activos (fondos de inversión y planes de pensiones) es un negocio que ha llegado al sector bancario para quedarse. La situación que vive el sector con un mercado hipotecario a la baja y con rentabilidades muy bajas para los bancos y el debate abierto sobre si se debe o no cobrar por los depósitos de los clientes minoristas, ha hecho que la banca se mueva hacia negocios que tienen un mayor recorrido, como el de los fondos.

Ganar posiciones en este mercado se ha situado entre las motivaciones de algunas de las fusiones que se han producido en España, como han indicado directivos de CaixaBank sobre la absorción de Bankia. Tal es el crecimiento que ha tenido el mercado de la inversión colectiva en este país que el Banco de España, en el citado informe, hacía un llamamiento a "un análisis profundo y continuado" sobre esta industria por su fuerte interconexión con el sistema bancario, ya que buena parte del patrimonio está gestionado por bancos.