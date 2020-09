Garzón convoca a las comunidades autónomas para abordar "los efectos perjudiciales del juego"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha convocado para el próximo lunes, 21 de septiembre, al Consejo de Políticas del Juego, el equivalente a las comisiones sectoriales que existen en otros ministerios, para abordar junto a las comunidades autónomas la problemática de las casas de apuestas.

Según fuentes del ministerio, el objetivo de la reunión, que tendrá carácter semipresencial, es "iniciar un trabajo común" para abordar "un modelo compartido en la prevención de los efectos perjudiciales del juego" con los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias en materia de juego presencial. Se trata de la primera reunión de este órgano desde 2018.

Las mismas fuentes recuerdan que Garzón ya avanzó en julio, durante una comparecencia en el Congreso, que el registro de interdicciones de acceso al juego (donde se apuntan las personas que piden que se les vete su acceso al juego físico u online) es uno de los campos de trabajo que toman relevancia en el marco de coordinación con las CCAA.

Actualmente, la Administración General del Estado tiene un registro de autoprohibidos, de personas que no quieren jugar, que en 2019 superó por primera vez la barrera de los 50.000 inscritos, pero solo una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, comparte su registro con el estatal.

"La regulación homogenea del registro de interdicciones sigue aún sin compartirse entre administraciones y los intentos de solucionar el problema no han llegado a nada", explica el ministerio. Esa falta de coordinación hace que una persona inscrita en España en un registro autonómico de autoprohibidos pueda jugar sin problemas viajando a una región limítrofe.

Según dijo en julio Garzón, este tipo de herramientas "deben servir a la Administración pública para controlar el fenómeno" del juego adictivo pero "finalmente no se utilizan porque no hay voluntad de sentarse y coordinarse. Nosotros tenemos esa voluntad y estamos convencidos de que dentro de nuestro sistema constitucional se puede poner en marcha una coordinación exitosa". "No es un problema de competencias per se, es un problema de que las comunidades autónomas no han tenido la ayuda suficiente para coordinarse".

La principal "laguna"

El ministro ya anunció el 28 de febrero, en su primera comparecencia como ministro en el Congreso, la convocatoria de esa conferencia sectorial, pero la reunión tuvo que aplazarse por la emergencia sanitaria del coronavirus. En julio, anunció que se llevaría a cabo en el segundo semestre para "poner en marcha un enfoque integral" en la prevención de la adicción al juego porque, "desde el punto de vista cuantitativo, la laguna más grande" en materia de prevención de adicciones "está en el ámbito de las casas presenciales", una vez que está a punto de entrar en vigor la nueva regulación sobre publicidad del juego online, prevista para octubre.

Según dijo en julio Garzón, "con la llegada de la pandemia el despliegue de las casas de apuestas territorialmente ha sido espectacular, ha habido algunas modificaciones normativas para regularlo en algunas comunidades autónomas, pero en general tenemos una asimetría muy importante porque es una competencia autonómica y, por tanto, nuestro objetivo es impulsar criterios comunes, en definitiva, coordinar una respuesta ante este fenómeno".