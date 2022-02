El Gobierno da luz verde al PERTE de 1.000 millones para mejorar la competitividad del sector agrario

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, que cuenta con una dotación de 1.002,9 millones de euros, pero que podría suponer otros 2.000 de inversión privada.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el PERTE tiene tres objetivos. Por un lado, incrementar la competitividad del sector agroalimentario. Por otro, su sostenibilidad, desde el punto de vista del cambio climático. También, mejorar la trazabilidad y la seguridad alimentaria, donde Planas afirma que España ya tiene los estándares más altos. El desarrollo del PERTE lo realizará su Ministerio, junto con el de Industria, Comercio y Turismo.

En cuanto a los objetivos concretos, Planas ha enumerado, de nuevo, tres metas. La primera, que concentrará 400 millones de euros, está ligada al "fortalecimiento de la industria". "Me refiero siempre al conjunto del sistema agroalimentario, no solo a una actuación particular", que se destinarán a mejorar "los procesos de producción y mejorar la competitividad, ya somos el cuarto país de la UE y el octavo del mundo", ha indicado Planas.

El segundo objetivo del PERTE es el "apoyo a la adaptación digital de todos los agentes, la producción primaria, transformación, comercialización y distribución, a toda la cadena alimentaria", que supera los 450 millones. Y, el tercero, de "apoyo a la I+D" en "una industria puntera, de los más innovadores", en palabras de Planas, a la que se destinarán otros 148 millones de euros.

Las ayudas se canalizarán a través de las asociaciones agrarias

En cuanto a la distribución de las ayudas, el ministro ha matizado que, "cada una de las actuaciones del PERTE estará sometida a los techos de ayuda que marca Bruselas". "No se puede tener una financiación doble para una misma actuación pero sí diferentes fondos para objetivos compatibles", ha matizado.

En total, el impacto del Perte, con la inversión privada, superaría los 3.000 millones de euros. "Es un sector de pequeñas y medianas empresas y contamos con poderlo canalizar por asociaciones y cooperativas agrarias", ha adelantado.

Planas también ha ahondado en que tanto el PERTE como la Política Agraria Común -que para España alcanza los 47.000 millones de euros hasta 2027- forman parte de una estrategia común, "cómo producir más alimentos en condiciones de sostenibilidad ambiental que implique un menor uso de recursos naturales y, a la vez, luchar contra el cambio climático".

Problemas sociales en el medio rural

Sobre las críticas de parte del sector primario o el asalto al pleno de Lorca, el ministro de Agricultura ha asegurado que "es muy difícil hacer un diagnóstico global". Respecto a Lorca, ha remarcado que el Gobierno "rechaza cualquier utilización, cualquier elemento que sea coacción y falta de respeto a las personas y las instituciones"

"Estamos en un proceso de transformación de la sociedad y el sector primario y elementos de inversión como el PERTE, la Política Agraria Común, o la Ley de la Cadena Alimentaria son un "elemento de futuro o de tranquilidad, pero eso no quita que dentro del sector haya dificultades reales, vinculadas al alza de precios de la alimentación animal o el episodio de sequía que estamos viviendo, que nos refirma en la voluntad de los regadíos sostenibles y las políticas de sostenibilidad".