Así se gestó el asalto al pleno de Lorca: “El PP construyó el relato y Vox puso la gasolina”

Dos horas se alargó el asalto al Ayuntamiento de Lorca por los ganaderos este lunes. “Se saltaron el cordón policial a las 10.30 y no pudimos salir de allí hasta la una de la tarde, los desalojaron sobre las doce y media”, cuenta la concejala de Izquierda Unida Lorca, Gloria Martín. “A las diez de la mañana estábamos todos los concejales en el pleno, menos el alcalde, el vicealcalde y el edil de Urbanismo, que se encontraban reunidos con los representantes de los ganaderos”. Al salón de plenos habían acudido también vecinos y asociaciones ecologistas. “Poco después de las 10.00 empezamos a oír los gritos y las pisadas, salimos al pasillo y nos encontramos con la marabunta enfurecida que nos profería insultos y nos amenazaron con que no saldríamos vivos del Ayuntamiento”, relata Gloria. “Estábamos preocupados por los vecinos, que estaban atemorizados; la suerte fue que las puertas del salón son muy estrechas y no pudieron colarse dentro”.

José Luis Ruiz Guillén, concejal de Urbanismo y Seguridad de Lorca, era uno de los responsables de la corporación que estaban reunidos con los representantes del sector ganadero en el espacio contiguo a la sala de plenos y quien tenía que defender la moción acordada por todos los grupos en julio de 2020 para limitar la instalación o ampliación de las macrogranjas en el municipio. "Estábamos a escasos cinco metros del pleno", que se estaba retrasando por la reunión y que, finalmente, no se celebró porque sobre las 10.30 entró en primer lugar el jefe de la Policía Local y a los pocos minutos el inspector de la Policía Nacional para decir que "estaban ocupando el edificio y que no saliéramos porque podíamos correr serios riesgos". "La policía fue desalojando y revisando el edificio de arriba a abajo y el equipo de gobierno nos quedamos en la sala hasta las 14.00h", añade.

"Tenemos que saber todos que en la Región ha pasado algo importante con el tema del Mar Menor y los organismos oficiales están tratando de ponerse las pilas y, posiblemente, lo que antes valía hoy no vale", añade el concejal socialista, quien subraya en varias ocasiones que los únicos cambios que había sufrido la moción con respecto al acuerdo alcanzado con todos los grupos políticos en julio de 2020 eran los requisitos aprobados por el Gobierno regional y recogidos en el BORM en noviembre de 2021. "Esto es muy fácil: si el PP tanto quiere ayudar a los ganaderos, que se dirija a la comunidad autónoma", recuerda.

"Pan de sus hijos"

“Llevaban semanas instigando a los ganaderos, diciéndoles que les estaban robando el pan de sus hijos, ha sido una intoxicación porque a la mayoría de los ganaderos no les afecta la moción”, señala Gloria. El pasado viernes, a las 18.30 de la tarde, dos concejales de Vox –María del Carmen Menduiña y José Martínez– y cinco del PP –Fulgencio Gil, Ángel Ramón Meca, Rosa María Medina, Belén Pérez y Juan Miguel Bayonas– se reunieron en el restaurante El Faroli a las afueras de Lorca con los organizadores de la manifestación, a la que asistieron las alcaldesas del PP de Puerto Lumbreras y Fuente Álamo.

"No me parece ético que representantes políticos se reúnan con quienes van a convocar la manifestación para decidir sobre ella; en todo caso, puedes apoyarla a posteriori", apunta Marisol Sánchez Jodár, diputada del PSOE por Murcia en el Congreso y originaria del municipio murciano. "Y qué casualidad", añade la diputada, que "el coche con la megafonía que estuvo recorriendo toda Lorca durante el fin de semana invitando a sumarse a la manifestación del lunes con mensajes tipo 'Acude ganadero, defiende el campo' sea del responsable de la megafonía de las campañas del PP del municipio desde 2007".

Sánchez Jódar también encuentra "desinformación" en la propia campaña para alentar la participación en la manifestación al dirigirse, en general, al "campo", cuando la modificación estaba circunscrita al ganado porcino. Esta se convocó el lunes a las 8.00 de la mañana en el recinto ferial del Huerto de la Rueda y, después, manifestantes y tractores atravesarían la ciudad hasta llegar al Centro de Desarrollo Local, las instalaciones municipales donde se celebran los plenos del municipio murciano desde que empezó la pandemia. "Ha sido una campaña de intoxicación que iba muy bien", advierte la diputada con ironía, "pero que se ha pasado de frenada".

Ésta es la imagen que utilizó el #PP en #Lorca para desinformar, (entre otras actuaciones)



Sólo se debatían las distancias a granjas de cerdos, pero para confundir y así conseguir que + ganaderos creyeran que tb les afectaba, utilizaron imagen de otro ganado...



Una cerdada más pic.twitter.com/5ZLlQGIFVH — 🌍 Marisol Sánchez Jódar (@msolsj) 2 de febrero de 2022

Entre los manifestantes apostados en la entrada del centro, según han confirmado a elDiario.es Región de Murcia fuentes oficiales, se encontraban al menos dos miembros de Nuevas Generaciones del PP. “El PP construyó el relato y Vox puso la gasolina, todo esto obedece a una pugna electoral entre ellos porque quieren hacerse con el apoyo de los ganaderos”, apunta la concejala de IU.

Pepe García, integrante de la asociación vecinal Stop Cebaderos que se encontraba esperando en la sala de plenos situada en la cuarta planta del edificio junto con el resto de concejales, no se muestra "soprendido" por el ataque. "Nosotros teníamos conocimiento de lo que se había acordado el viernes. No hubo ningún calentón. Todo obedece a una hoja de ruta pactada, que era reventar el pleno", afirma a este periódico por teléfono.

Por el momento, la Policía identificó el pasado miércoles a seis asaltantes gracias al visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y de los vídeos de teléfonos móviles captados durante el asalto. El ganadero que fue detenido el martes y que ha sido puesto en libertad con cargos, Pedro Giner, aparecía en una publicación de Vox en Lorca en Twitter que, posteriormente, el grupo municipal se encargó de borrar. El Partido Popular de Lorca también ha borrado otro tuit publicado después del asalto en el que decía escuetamente: "El campo estalla en Lorca contra los ataques del PSOE. No se puede jugar con el pan y la desesperación de miles de familias", sin condenar el ataque en ningún momento. "Nos parecieron unos tuits que no expresaban claramente nuestro mensaje y por eso los hemos borrado", señalan fuente del PP lorquino.

Los de VOX Lorca ya la han borrado de sus redes. El pantallazo del antes y el después pic.twitter.com/316Yn8rDgg — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 1 de febrero de 2022

Fulgencio Gil, portavoz del PP en Lorca, ha negado en declaraciones a elDiario.es que su formación tenga ningún vínculo con la organización de la manifestación. “Tradicionalmente hemos apoyado al sector agrícola y ganadero, que representa el 60% de la economía de Lorca, pero no hemos participado en ninguna organización ni manipulado nada”, afirma al tiempo que sí reconoce que acompañaron a los ganaderos este lunes “en su manifestación pacífica”. Después “subimos al lugar donde se celebraba el pleno, y cuando se produjo el asalto fuimos los primeros en condenarlo y en hacer un llamamiento al diálogo para se retomen las negociaciones”.

El portavoz del PP insiste en que “el sector no necesita que nadie le coja de la mano para organizar protestas o reivindicar nada, es ridículo y falso”. En su opinión, “no había nada preparado ni meditado, los que estaban protestando eran ganaderos manifestando su preocupación por el ataque constante al que está sometido el sector”. Una situación, dice, que llevó a que “se excitasen los ánimos y algunas personas cometieran un grave error, porque está claro que este tipo de actitudes no son admisibles”. Pero lo que preocupa en su partido, señala, “es que el problema sigue sin estar resuelto, y si lo que plantea el alcalde es presentar la misma moción a votación, no creo que sea la solución”.

"Han utilizado a los pequeños ganaderos para enfrentarles al Ayuntamiento, sin contarles cuál era el trasfondo, los intereses que estaban en juego son los de los grandes empresarios", explica José Manuel Muñoz, abogado de Ecologistas en Acción, quien argumenta que "durante muchos años no se les exigía ningún requisito, tenían las cabezas de ganado que querían y ha habido una ramificación de explotaciones, y muchas de ellas pueden tener ahora problemas para legalizarlas y otros expedientes que no podrán aprobarse cuando se aplique la nueva normativa". Por ejemplo, explica, "hay un empresario que quiere establecer una instalación con 7.000 cabezas a 800 metros de una pedanía y eso no puede estar amparado". Por eso, "el objetivo de todo lo que se produjo el lunes es que se paralice la moción y lo demás son excusas" y se pregunta "qué hacían en el asalto los cabeza rapada que vimos".

"Un poco de revuelo"

José Antonio González preside la Asociación de Empresarios Ganaderos en Lorca. “Arrancamos las negociaciones hace dos años para establecer las distancias de las explotaciones a los núcleos de población, para que fuesen las mismas distancias en pedanías que en casco urbano”, explica. La idea era que hubiese un periodo transitorio “para que las instalaciones que se quedaran fuera de la ordenación pudieran seguir funcionando; nuestra sorpresa fue que se habían añadido un conjunto de condicionantes pero no como modificación de la ordenanza, sino del plan general y antes de llevarlo a pleno tendría que haber habido un debate”.

"Se está dando mucho bombo a esto, no debe pasar de ser una anécdota, el sector quiere expresar su inconformidad y en un momento dado se ha descontrolado y formado un poco de revuelo”, argumenta el presidente de la Asociación de Empresarios Ganaderos de Lorca, José Antonio González, uno de los asistentes a la reunión con el alcalde el lunes.

El “problema”, insiste, es que “se ha demonizado al sector de una manera injusta, es el sector más dinámico que existe, siempre en un constante cambio de normativa, de requisitos ambientales, introducción de mejoras técnicas y programas de calidad; no quiero decir que las cosas se estén haciendo mal, pero sí que cada vez se hacen mejor”. Y se lamenta de que “mientras la ganadería está en crisis y pierde dinero, las inversiones no paran”. La carne que se produce en España, asegura, “es de calidad y si no lo fuera el propio mercado nos expulsaría”.

Aunque niega que formaciones políticas como PP y Vox hayan estado detrás de la organización de la manifestación, sí que reconoce que “nos sentimos, sinceramente, mucho más apoyados por estos dos partidos que por otros”.