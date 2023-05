Las grandes empresas tienen más 'suerte' que las familias: la banca sí paga por sus depósitos de manera similar a Europa

La banca arrastra los pies en el pago por los depósitos de sus clientes. Pero no con todos por igual. Este fenómeno, que contrasta con la rápida actualización de los precios de los préstamos, deja a los bancos españoles en mal lugar cuando se compara con las entidades europeas. Sin embargo, las grandes empresas sí obtienen unos réditos por los depósitos similares a los que obtienen las compañías en otros países del entorno, mientras que los hogares españoles son de los que menos perciben por dejar su dinero guardado en el banco.

Así se desprende de los datos del primer trimestre del año recopilados por el Banco Central Europeo con estadísticas de los distintos bancos centrales. La media de pago por los depósitos en España para hogares es de un 1,31%, pero sube casi un punto, hasta el 2,28% si se trata de depósitos de empresas. Esto incluye a todas las sociedades no financieras del país, sin discriminar por su tamaño. Sin embargo, en el sector se apunta que son las grandes empresas las primeras que están viendo un aumento en la remuneración de los depósitos. Es decir, el dato sería más elevado presumiblemente si solo se tuviera en cuenta a las corporaciones más grandes.

Aunque en ambos casos, los bancos españoles salen mal parados en comparación con la media de la zona euro, es mucho más notorio en el caso de las familias que en las empresas. Las entidades españolas pagan a los hogares el 1,31% frente al 2,11% de media europea. Una diferencia de ocho décimas. Esta distancia respecto a los bancos de otros países se estrecha significativamente en el caso del dinero que tienen guardado las empresas. Es de menos de tres décimas, del 2,28% español al 2,57% de la zona euro.

Este hecho supone un cambio importante para las empresas, especialmente para las más grandes. La época de tipos bajos afectó de manera significativa a las empresas hasta el punto de no ser nada interesante dejar el dinero en el banco. Hace poco más de un año, antes del estallido de la guerra en Ucrania, la media de intereses por el dinero guardado en una entidad bancaria era negativo. Es decir, no solo no se cobraba sino que se pagaba por ello. Se trata de un fenómeno que llegó a especularse que llegaría a los hogares, aunque los bancos acabaron descartándolo.

En apenas 12 meses la película ha cambiado por completo para las empresas. Han pasado de pagar de media un -0,2% por sus nuevos depósitos a recibir un 2,28% que marcó este mes de marzo, último registro publicado por el Banco de España. Es decir, se han revalorizado en 2,5 puntos, prácticamente el doble de lo que han incrementado en el mismo periodo la remuneración a las familias. Con este incremento, la banca española se sitúa en la zona media del ranking europeo por el pago, aunque por detrás de las grandes economías de Francia, Italia y Alemania.

Los bancos sitúan a los clientes corporativos como los primeros en recibir los efectos de los tipos altos, al igual que fueron los primeros en sufrir los tipos bajos. Así lo explicaba, por ejemplo, César González Bueno, consejero delegado de Sabadell durante la pasada presentación de resultados del primer trimestre de la entidad. “Hay una adaptación progresiva de los precios del pasivo y se produce en mayor medida en las grandes corporaciones, entidades públicas y los grandes patrimonios”, aseguró.

El punto más débil de la banca española se sitúa, por tanto, en lo que afecta al pago por los depósitos de los hogares. Así lo han evidenciado asociaciones de consumidores o el Banco de España. El supervisor aseguró hace un par de meses que, siguiendo la estela histórica de otros ciclos de subidas de tipos, el pago por los depósitos debería situarse en el 2,5%, una cifra a la que todavía no se han acercado los bancos.

“No podemos entender que las grandes entidades españolas sigan sin remunerar los depósitos, mientras que se encarece la financiación y se actualizan las hipotecas con importantes subidas por el Euribor”, señalaba Patricia Suárez, presidenta de la organización de consumidores Asufin. Esta asociación hace un rastreo periódico a las ofertas que realizan los bancos españoles para remunerar el depósito. En su última actualización, realizada esta semana, aseguraba que se mantiene como única alternativa para los clientes acudir a pequeñas entidades o grupos extranjeros, que son los que han ido haciendo apuestas más relevantes por los depósitos.

Quinto país que menos remunera a los hogares

Es en este campo donde los bancos españoles salen especialmente mal parados cuando se compara con los de los países de la zona euro. Solo en cuatro de ellos, Portugal, Irlanda, Chipre y Eslovenia, los bancos pagan menos a los hogares por guardar su dinero. Un dinero con el que posteriormente realizan operaciones de préstamo cuyo encarecimiento sí se ha producido de manera acelerada desde que comenzara a subir el euríbor a finales del primer trimestre del año pasado. El 1,31% que se paga de media en España contrasta con el 2,77% de Francia, el 2,75% de Italia o el 2,2% de Alemania.

El sector ha defendido su demora en el pago de los depósitos de manera generalizada apoyándose en varios argumentos. El principal es que la banca española tiene un nivel muy elevado de liquidez, por encima de la media europea. Al tener estos colchones, aseguran, no necesitan del mismo modo los depósitos para poder financiarse. En la medida que este margen de liquidez se vaya consumiendo, llegarían los pagos por los depósitos. Otro aspecto utilizado por la banca para justificar la demora es que hay productos que, a su parecer, son más interesantes para los clientes, como determinados fondos de inversión.

Sin embargo, lo que subyace de manera menos explícita pero ampliamente asumida es que los bancos comenzarán a pagar más por los depósitos cuando alguno de los grandes de el primer paso. Con ello, se arrastraría a la competencia. Es lo que se ha dado a llamar popularmente como la 'guerra del pasivo' —los depósitos computan como pasivo en el balance del banco—. Sin embargo, esta batalla no llega y ninguna de las seis grandes entidades, que suman algo más del 70% de la cuota de mercado del sector, ha hecho una apuesta decidida.

Como explicaba Asufin, han sido los bancos pequeños, digitales o extranjeros los que han dado la batalla en este negocio. Es el caso de Orange Bank o de Renault Bank, las financieras de la teleco y la automovilística. También Pibank, filial del ecuatoriano Pichincha. Wizink, EBN o Finantia igualmente han realizado movimientos en este sentido a la busca de captar clientes con sus depósitos. Sin embargo, apunta la asociación, los grandes bancos únicamente han apostado por dar incentivos a la captación de las nóminas con determinada remuneración, un fenómeno que se ha ido acelerando en las últimas semanas aunque se lleva produciendo desde comienzos de año.