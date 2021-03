Iberdrola ficha a la exvicepresidenta del BEI Emma Navarro y suma ya más de 15 ex altos cargos a sueldo

Iberdrola ha incorporado al consejo de administración de su filial en España a Emma Navarro, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) hasta octubre.

El fichaje ha sido adelantado por El Confidencial, que apunta que se ha producido previo visto bueno del Comité de Ética y Cumplimiento del banco público de la UE, que en los últimos años ha concedido a Iberdrola más de 2.000 millones de euros de créditos para diversos proyectos de infraestructuras renovables.

Con este fichaje, la multinacional bilbaína, que en 2020 batió un nuevo récord de beneficios pese a la pandemia, se consolida como la empresa española con más ex altos cargos a sueldo como asesores o consejeros. La lista supera ya las quince personas.

Navarro, ex secretaria general del Tesoro con Mariano Rajoy, ex presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y antigua jefa de gabinete de Luis de Guindos en los primeros años del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) como ministro de Economía, ha sido nombrada consejera independiente de la filial de la mayor eléctrica española unos meses después de que, en octubre, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán repescase como consejero de su matriz al ex ministro Ángel Acebes tras su absolución en el caso Bankia.

Unas semanas antes, Iberdrola incorporó como consejeras de dos filiales en Latinoamérica a las ex ministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina.

Y en julio, contrató como asesor de su presidente al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, un fichaje que tiene como trasfondo el conocido como caso Villarejo, que amenaza con la imputación de la eléctrica por las presuntas labores de espionaje del ex comisario jubilado a políticos y empresarios como Florentino Pérez, presidente de ACS, que hace años protagonizó una dura pugna con Galán por el control de la multinacional.

Sanz Roldán se incorporó al denominado International Advisory Panel que asesora a Galán, un órgano cuya composición no es pública pero que integran entre otros Joschka Fisher, exministro de Exteriores alemán; Jonathan Hill, antiguo Comisario Europeo de Mercados de Capitales; Laurence Tubiana: exdirectora general de la European Climate Foundation y representante especial del Gobierno francés para la COP21 de París; Ken Salazar, antiguo Secretario del Interior de Estados Unidos; y Ramón de Miguel, ex secretario de Estado de Asuntos Europeos con José María Aznar, exembajador de España en París y ante la UE, y ex presidente de la antigua filial de ingeniería de Iberdrola, Iberinco.

A ese órgano asesor también pertenece Ernesto Zedillo, expresidente de México. El antiguo secretario particular de Zedillo durante todo su mandato (1994-2000), Liébano Sáenz, es también consejero de Iberdrola México.

En 2019, la eléctrica fichó al ex secretario de Economía con Rajoy y actual vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, como consejero de Scottish Power, su filial británica; ese año también incorporó al consejo de su filial brasileña, Neoenergia (de la que es consejera Tejerina desde el año pasado) a Juan Manuel Eguiagaray, que fue ministro de Industria con Felipe González.

En la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, figuran como vicepresidente John Elias Baldacci, ex gobernador del Estado de Maine (2003-2011), donde esta empresa tiene una importante presencia; y como consejeros independientes, Robert Duffy, ex alcalde de Rochester (New York) y ex mano derecha del gobernador de ese Estado, Andrew Cuomo; y el ex embajador de Estados en España, Alan Solomont.

En Scottish Power, Iberdrola tiene como consejero al diplomático y político escocés John Olav Kerr, Baron Kerr of Kinlochard; y en su matriz, a José Walfredo Fernández, ex subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía de los Estados Unidos. Este es, junto a Acebes, uno de los pocos cuya retribución es pública. Fernández cobró 294.000 euros en 2020, mientras que el exministro de Aznar recibió 61.000 euros por algo más de dos meses como consejero de su matriz.