Colectivos sociales y afectados exigen cambios urgentes en el ingreso mínimo vital: "Está siendo muy excluyente"

"Estoy malviviendo, con la ayuda de servicios sociales y lo peor es que, cuando crees que has tocado fondo, todavía hay más donde caer". Rosa, de 52 años, explica que lleva sin ingresos "desde agosto", fecha en la que solicitó el Ingreso Mínimo Vital y del que todavía no sabe nada. "Bueno, que está en estudio, pero vamos, nada", dice con escepticismo. Desempleada de larga duración y con hijo a cargo, Rosa ha acudido este martes a Nuevos Ministerios, a la concentración organizada por el colectivo RMI Tu Derecho en Madrid para exigir al ministro José Luis Escrivá "cambios urgentes" en la renta mínima estatal. "A día de hoy es muy restrictiva, vemos situaciones terribles de exclusión de población muy empobrecida", denuncia Luismi Sáenz, de la plataforma.

El ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima estatal que aprobó el Gobierno en mayo para combatir la pobreza, ha sido reconocido por el momento a unos 160.000 hogares, según los últimos datos comunicados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá ha reconocido que el Ejecutivo hará modificaciones en la prestación porque está llegando a menos beneficiarios de lo esperado, con un alto número de denegaciones en las solicitudes ya tramitadas. La meta es alcanzar los 850.000 hogares, algo que Escrivá admitió que sin acometer cambios no se logrará "ni de lejos".

El colectivo RMI Tu Derecho ha organizado una concentración este martes en Nuevos Ministerios, a la que ha acudido una veintena de personas, para acompañar la entrega de una carta dirigida a Escrivá. La misiva, que reúne 1.044 firmas entre colectivos sociales (70) y personas individuales, reclama modificaciones inmediatas del ingreso mínimo vital en cuestiones como el límite máximo de dos ingresos mínimos por domicilio, "la discriminación económica a familias monoparentales con cinco o más miembros" y las condiciones de acceso para los menores de 30 años, entre otras cuestiones.

Escrivá explicó este lunes que la Seguridad Social ha recibido alrededor de 1,1 millones de solicitudes, de las que se han tramitado "unas 800.000". La mitad de las peticiones gestionadas han sido denegadas y hay también un gran número de expedientes a los que se ha exigido más documentación a los solicitantes. En RMI Tu Derecho explican que "aún hay muchas personas a la espera de resolución", como Rosa.

"Esto lo tienen que solucionar ya, no puede ser que estemos en esta situación", denuncia la mujer, que asegura que perdió el complemento de rentas que le daba la Comunidad de Madrid a su prestación de paro. "Pensaba que cuando se me acabara la ayuda del SEPE, la Comunidad me podría aumentar la ayuda, darme la renta mínima de inserción, pero me dijeron que no, que tenía que pedir el IMV y aquí sigo esperando", relata. Las Comunidades Autónomas han adaptado sus rentas mínimas a la llegada del IMV, con notables diferencias, pero en la mayoría de casos se insta a los solicitantes a que pidan primero el Ingreso Mínimo Vital.

Criterios "excluyentes" para personas muy empobrecidas

"La protesta pretende visibilizar, además de los problemas de gestión que ya han salido más en la prensa, que la propia prestación es muy excluyente. Hay requisitos absurdos que dejan fuera a personas empobrecidas, pero además algunas de las que están peor situación", advierte Luismi Sáenz. El activista reitera la gran frustración y desasosiego que viven los solicitantes del IMV con los que colaboran en RMI Tu derecho: "El ingreso mínimo vital ha pasado de ser una esperanza a una fuente de dolor y de indignación".

Uno de los criterios que la carta exige modificar es el acceso al IMV de las personas jóvenes, con altas tasas de pobreza, ya que la prestación solo se puede solicitar a partir de los 23 años (excepto en algunas situaciones, como si menores de edad edad tienen hijos a cargo) y cumpliendo requisitos como haber vivido al menos tres años de manera independiente. "Es brutalmente restrictivo contra la gente joven", critica Sáenz, que subraya la desprotección específica de los menores que dejan de estar tutelados por la Administración. "Se ven sin casa, sin familia, sin recursos, sin nada".

Otros de los 'puntos negros' detectados por los colectivos sociales se centra en la limitación máxima de reconocimiento de dos IMV por domicilio. "Tienen que entender, como sabemos bien en los barrios populares, que hay muchas familias que viven juntas en una misma casa porque no pueden permitirse pagar un alquiler: tres o cuatro familias, una familia con dos personas solas, o tres personas solas independientes...", explican los activistas.

La misiva también pide que se conceda el complemento de familia monoparental a aquellas con cinco o más miembros, "que no entendemos por qué no se está concediendo", critica Sáenz, que asegura que existen casos de este tipo que están recibiendo un IMV de menos cuantía que el que se ha reconocido a otros hogares formados por dos progenitores con el mismo número de miembros.

La prestación por hijo a cargo es otro foco de protesta. Varias ONG exigen al Gobierno que revierta su desmantelamiento que ha iniciado con la integración del ingreso mínimo vital, ya que deja a familias pobres sin acceso ni a la renta mínima estatal ni a esta ayuda contra la pobreza infantil que existía hasta el momento. En RMI Tu Derecho lamentan que se está reconociendo IMV en los que se resta la prestación por hijo a cargo que recibieron los hogares en 2019 de la ayuda a percibir, ya que computa como un ingreso previo de los hogares. "Este año ya no van a recibir la prestación por hijo, porque es incompatible con el IMV, pero además les están quitando así la que recibieron el año pasado", alerta Luismi Sáenz.

Desde los colectivos sociales piden al ministro Escrivá celeridad en los cambios que solicitan. "Muchas personas se encuentran entre la espada y la pared, hay muchas denegaciones o inadmisiones, que ahora hay que recurrir, muchos no saben cómo hacerlo, se les pasan los plazos... Lo urgente ahora es modificar esta ley, más allá de las ideas de rentas que tengamos cada uno en la mente, lo inmediato es arreglar esto, que se eliminen estas exclusiones tan injustas", destacan en RMI Tu Derecho.