JP Morgan cree que el 'rally' del 'value' ha comenzado, aunque sigue positivo en las tecnológicas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

JP Morgan Asset Management considera que el 'rally' de los sectores de inversión considerados 'value' ha comenzado y ofrecerá buenas rentabilidades este año, si bien, cree que los sectores de crecimiento y los valores tecnológicos seguirán con un desempeño positivo, aunque a menor ritmo que el año anterior.

"La diferencia entre 'value' y 'growth' era extrema y en algún momento tenía que comenzar a estrecharse. El 'value' está comenzando un 'rally' y es probable que continúe", ha sostenido la directora de Estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado, en una presentación este jueves.

La experta ha sostenido que la visión del banco es "moderadamente constructiva" en los activos de riesgo para este año, aunque "habrá curvas por el camino" debido a la fase de la recuperación aún inmadura. Según su pronóstico, el PIB global podría crecer un 5% este año, la mayor alza en dos décadas.

Por ello, en renta variable, la gestora del banco estadounidense tiene una visión positiva pese a las "ajustadas" valoraciones, en tanto que pronostican un crecimiento de los beneficios empresariales que ayudarán a las valoraciones.

Por regiones, en las Bolsas asegura que es momento de la diversificación entre Estados Unidos, Europa y regiones emergentes, donde apuesta especialmente por las asiáticas, con China a la cabeza.

En la renta fija, mantiene su apuesta por la deuda corporativa, tanto con grado de inversión como el 'high yield', mientras que en deuda pública han comprado duración de los bonos estadounidenses ara que sirva de colchón si hay correcciones de las bolsas, que anticipan con volatilidad este año.

RIESGOS: COVID Y TENSIONES COMERCIALES

Entre los principales riesgos para la economía este año, JP Morgan señala la evolución de la pandemia del Covid-19 como mayor problema, dados los nuevos confinamientos y a la espera de comprobar la efectividad de la vacuna.

Asimismo, apunta al riesgo de que los bancos centrales decidan retirar los estímulos de forma prematura, si bien, su escenario central es que sigan los tipos de interés bajos y la retirada de las medidas sea poco a poco.

A pesar del cambio en la presidencia estadounidense, con la llegada de Joe Biden, el banco asegura que el riesgo de las tensiones comerciales entre EEUU y China continuará en 2021, al tratarse en realidad de la pugna por el liderazgo de la economía mundial.

"Sus medidas serán distintas a las de Trump, pero las tensiones continuarán, aunque sean de otra forma", ha zanjado la directora de Estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal.

En cuanto a la inflación, el banco no anticipa que haya problemas de repuntes excesivos en el corto y medio plazo, en tanto que las economías no están creciendo a todo el ritmo que pueden y las tasas de desempleo son altas.