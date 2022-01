¿Por qué los jubilados en 2021 no tienen ‘paguilla’?

Gerardo (nombre ficticio) estaba esperando que llegara mediados de enero para que la Seguridad Social le ingresara la conocida como 'paguilla' de las pensiones. Había oído hablar de ella a otros jubilados y con una "pensión humilde", cuenta a elDiario.es, le venía "muy bien" este pago. Sin embargo, a mediados de enero no recibió el abono como tampoco lo hicieron otras miles de personas. El motivo, que Gerardo desconocía hasta ahora, es que como se ha jubilado en el curso de 2021 no le corresponde recibir la 'paguilla', le explicaron en la Seguridad Social.

La pensión media de jubilación supera los 1.200 euros en enero tras la revalorización según el IPC

Saber más

Así es. Las personas que se han jubilado o que han comenzado a recibir una pensión o el ingreso mínimo vital (IMV) a lo largo de 2021 no reciben la 'paguilla', ya que se trata de un pago compensatorio de la subida anual aplicada para ese año para ajustarla a la inflación media final, explican en el Ministerio de la Seguridad Social. A las personas que se han incorporado al sistema en 2021 nunca se les ha aplicado aún la revalorización anual, por lo que no hay compensación que hacer, argumentan en el organismo público.

Es decir, el Gobierno aprobó la subida de las pensiones de 2021 de un 0,9% general y un 1,8% para las pensiones no contributivas, basándose en la previsión de inflación media del año. Sin embargo, el IPC medio fue finalmente muy superior, del 2,5%, fruto de la media de los IPC interanuales de los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021.

Para ajustar la subida aprobada a la inflación final, el Gobierno ha aplicado un incremento del 1,6 puntos a la revalorización, que se abonó a los pensionistas y también a los perceptores del ingreso mínimo vital en un solo pago a mediados de enero, la llamada 'paguilla' compensatoria. "Para una pensión media de 1.127 euros al mes, esta paga es de 250 euros. En total se han destinado 2.600 millones de euros a compensar esa desviación", cifran en el Ministerio que dirige José Luis Escrivá.

La Seguridad Social explica que las personas que se jubilaron o comenzaron a recibir una pensión (incapacidad, orfandad, viudedad...) en 2021 no reciben pago compensatorio porque "no se revalorizaron el año pasado" y, por tanto, no hay ninguna subida que ajustar. Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de enero a diciembre causaron alta 582.647 nuevas pensiones.

¿Qué pasa con las pensiones mínimas?

El incremento de la inflación mayor del previsto ha elevado también las pensiones mínimas en 2021. Por ejemplo, al arranque del pasado año la pensión mínima contributiva para una persona mayor de 65 años en un hogar unifamiliar estaba fijada en 9.655,80 euros anuales, pero con el reajuste de la inflación se ha resituado en los 9.808,40 anuales. ¿En estos casos, se abona 'paguilla' para ajustar la pensión mínima de los que accedieron al sistema en 2021?

No, explica la Seguridad Social. No se les abona la 'paguilla' porque, de nuevo, a estas personas nunca se les ha aplicado una subida anual que compensar. Pero este año pasarán a cobrar las nuevas pensiones mínimas, que sí se han fijado teniendo en cuenta la inflación real del año pasado. El mínimo para mayores de 65 años en un hogar unifamiliar queda fijado así en 10.103,80 euros anuales este año.

Fue la última 'paguilla'

Gerardo no recibirá nunca una 'paguilla'. Ni él ni ningún pensionista, en principio. Desde este año se aplica el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se incluyó en el primer bloque de la reforma del ministro Escrivá y que deroga las subidas anuales del 0,25%, y el sistema ya no las contempla.

¿Por qué? Porque la subida de las pensiones ya no se aplicará basándose en previsiones de inflación, sino en la inflación real media de los doce meses anteriores. Al estar acordada sobre datos reales y no cálculos a futuro, no se prevén 'paguillas' porque no habrá desviaciones.