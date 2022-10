Lynk & Co, Jac o Zhidou: las desconocidas marcas chinas de coches se hacen hueco en España en plena crisis de los chips

“Esa es una empresa que hace por ti la revisión del coche”. Así se expresaba un transeúnte en la madrileña plaza de Cibeles ante el anuncio en una marquesina con el eslogan 'La vida es demasiado corta para hacer cola en la ITV'. En realidad, detrás de esa publicidad hay un fabricante de coches de origen chino, Lynk & Co, que en septiembre colocó el único modelo que vende en España como el más matriculado dentro de la categoría de híbridos enchufables. Un liderazgo que esconde un ardid, porque es la propia compañía la que automatricula esos coches que luego ofrece en una especie de car sharing.

Lynk & Co no es la única marca china que ha conseguido en los últimos meses, con más o menos éxito, hacerse un hueco en el mercado automovilístico español. En total, actualmente se comercializan una decena de enseñas originarias de ese país, aunque muchas de ellas aún no son fácilmente reconocibles. Ahí entran nombres como Aiways, Green Tour, Jac, Maxus o Zhidou, entre otros. Lo han conseguido en un momento de crisis, no sólo por el impacto económico, primero de la pandemia y después de la guerra en Ucrania y el terremoto de costes energéticos que ha provocado. Sobre todo, por los problemas en el suministro de microchips que aún está impactando a buena parte del parque de fábricas automovilísticas de Europa.

En cuanto al contexto en sí, en septiembre se matricularon en España 67.240 coches de todas las marcas, según los datos que publican la asociación de fabricantes, Anfac; y las de concesionarios y vendedores, Faconauto y Ganvam. Ese dato confirma que, en el conjunto del año, se vendieron un 6,7% menos de coches que en los nueve primeros meses de 2021 y un 17,7% menos que en el mes de septiembre previo a la pandemia. Sin embargo, también apuntan una noticia positiva para el sector. Si se comparan las ventas solo de septiembre de este año con las del mismo mes de 2021, estas han repuntado un 12,7%.

A medio camino entre el coche compartido y el 'renting'

Es en este marco de turbulencias y vaivenes en el que están comenzando a aparecer nuevas marcas, como la citada Lynk & Co, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre cómo es su modelo de negocio y cuáles son sus planes de crecimiento en el mercado español.

En septiembre, el número de coches matriculados por esta marca se disparó casi un 522%, hasta 541 unidades. Esa cifra es casi la cuarta parte de todas las unidades que ha matriculado en un año, 2.099, con un crecimiento del 1080%. Son números similares a los de marcas más consolidadas como Land Rover o Alfa Romeo. Solo en septiembre se vendieron los mismos coches de Lynk & Co que de Lexus, la marca de lujo del gigante japonés Toyota.

En realidad, no se puede hablar de coches vendidos. Lynk & Co tiene un doble modelo de negocio. Por un lado, uno más tradicional, por el que comercializa a particulares un único modelo de híbrido enchufable, que llama 01. Lo hace con una batería de opciones mínima: solo se puede elegir entre dos colores, negro y azul, y sin extras. El precio, 44.500 euros. La otra opción, una mezcla entre el renting y el coche compartido, por el que los usuarios pagan 550 euros al mes, en una suerte de suscripción mensual a cambio del uso del coche. Y es a esta segunda opción a la que corresponde, prácticamente, la totalidad de los coches que se han matriculado de esta marca en lo que va de 2021, según indican fuentes del sector.

Los modelos de Lynk & Co se ensamblan en China y no cuenta con una red de concesionarios al uso. La compañía habla de 'clubs', a medio camino entre una tienda de coches tradicional y una cafetería. De momento, solo tiene un establecimiento en Barcelona.

Crecer a golpe de talonario

El eje del desarrollo de Lynk & Co en España y en otros países europeos es quién está detrás de esta marcha. Se trata del grupo chino Geely que, en los últimos años, ha ido engordando su cartera de marcas vía talonario. Uno de los primeros golpes de efecto lo dio hace una década con la compra de Volvo. Por ella pagó más de 1.300 millones de euros al grupo estadounidense Ford. No es la única enseña nórdica que controla. También es propietario de Polestar, con sede en Gotemburgo, que comercializa coches eléctricos y que ha vendido 46 unidades en España en el conjunto de 2022.

Si la de Volvo fue su primera gran adquisición en Europa, la última ha sido la compra este otoño del 7,6% del capital del fabricante de coches de lujo Aston Martin. Geely, además, es dueño de la mitad del accionariado del fabricante de utilitarios urbanos Smart y controla London EV Company, que está detrás de los característicos taxis londinenses. Además, Li Shufu, presidente y fundador de Geely, también es propietario de más del 9% de Mercedes Benz a través de una sociedad instrumental, Tenaciou3 Prospect Investment Limited.

El próximo paso de Geely puede estar cerca, porque está negociando adquirir a Renault su negocio de coches de combustión, según publicó el diario francés Le Monde. Una operación en la que también participaría el gigante saudí del petróleo, Aramco.

El grupo chino tiene una estructura paraguas. La matriz es Zhejiang Geely Holding Group Company y bajo ella está Geely Automobile Holdings Limited, que según indica en su página web fue constituida en las Islas Caimán y cotiza en Hong Kong. De esta última es de la que penden marcas, como la citada Lynk & Co y cuenta con 11 fábricas y una capacidad de producción de casi dos millones de coches, al cierre de 2021.

Geely, a través de Lynk & Co, se ha colocado en los primeros puestos de coches híbridos matriculados en España, pero hay más marcas de origen chino, aunque están lejos en número de unidades vendidas y no han tenido un crecimiento tan explosivo comprando marcas foráneas.

La siguiente por ventas, en el acumulado del año, es DFSK (acrónimo de Dongfeng Sokon), con 138 unidades matriculadas a través de tres modelos, 580, ix5 y Seres 3. Por detrás, otros fabricantes con menor presencia, como Aiways, que también comercializa un SUV 100% eléctrico (con 54 coches matriculados en lo que va de 2021); SWM, también todoterrenos, con 43 unidades, o los eléctricos de Maxus, con 41 coches. Y hay más marcas con una presencia mucho más reducida, como Zhidou, una joint venture en la que participa Geely especializada en microcoches, con 21 matriculaciones; o JAC, de nuevo SUV eléctricos, con 6 coches vendidos. Esa es otra de las características compartidas, porque la mayoría de marcas comercializan vehículos de bajas emisiones que, en la mayoría de casos, no están en el segmento bajo de precios.