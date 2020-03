Estas son las medidas que ha tomado cada supermercado para que las compras se hagan con seguridad

Los supermercados españoles aseguraron desde el primer día de medidas severas contra el coronavirus —desde aquel lunes 9 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid anunció el cierre de escuelas— que el suministro estaba garantizado. Tuvieron que salir a explicarlo ante las avalanchas que se produjeron no solo ese día, sino también los siguientes: en parte por el repentino cambio de hábitos de la gente, que ahora tiene que comer y cenar en casa, y en parte por el contagio de la histeria a través de las redes sociales.

Desde entonces, todas las cadenas han anunciado medidas para reforzar la seguridad y evitar las posibilidades de contagio. Estas son las que ha tomado cada uno.

Mercadona

Los responsables de tienda y agentes de seguridad privada controlarán el aforo de cada supermercado, establecido para garantizar una distancia preventiva de un metro entre personas. Cuando el aforo esté completo no se permitirá la entrada de nuevos clientes mientras otros no se vayan.

La cadena valenciana recomienda que vaya solamente una persona a hacer la compra, que no acudan aquellas que sean grupo de riesgo, que se espacien las visitas (no ir a la hora de apertura para poder atender a todo el mundo) y que no se almacenen productos innecesariamente. Internamente, "se han reforzado todos los procesos de desinfección y limpieza diarios". Y se ha provisto a los trabajadores de los utensilios de higiene necesarios.

La compra online está suspendida hasta que tengan tramos de entrega libres.

Horarios: de 9 a 20 horas, si bien "se irá adaptando a las circunstancias cambiantes".

Carrefour

La compra online de Carrefour sí funciona, pero la empresa da prioridad de entrega a las personas mayores de 65 años, con movilidad reducida o con discapacidad. También los mayores de 65 tienen preferencia para comprar a primera hora de la mañana, de 9 a 10.

La cadena también recomienda pagar con tarjeta, ir de uno en uno y comprar solo lo que sea necesario. Ha instalado carteles y líneas en el suelo para que se mantenga la distancia de un metro y ha incrementado la limpieza de carros y cestas.

Horarios: de 9 a 21 horas, incluidos los que suelen dar servicio 24 horas.

Dia

Los supermercados del grupo Dia están reforzando los equipos y tienen abiertas varias vacantes de cajeros, reponedores y auxiliares en distintos puntos de España. Los empleados deben usar obligatoriamente guantes de vinilo y geles desinfectantes, al tiempo que por megafonía se dan recomendaciones de higiene para clientes.

Dia también garantiza la distancia de seguridad de un metro en las tiendas y avisa de que podría afectar al aforo de estas. El supermercado recomienda evitar la compra compulsiva y pagar con tarjeta en vez de con metálico.

El comercio online sigue abierto y disponible para todo el mundo. Los repartidores dejan el pedido en la puerta para evitar contagios.

Horarios: de 10 a 20 horas.

Grupo Eroski

Para evitar la falta de surtido, las tiendas del Grupo Eroski limitarán el número de unidades de venta por persona, si bien desde la cadena no explican a qué productos afecta. Sí reconocen que "estamos registrando picos de demanda muy relevantes de determinados productos" y que han incrementado la capacidad de producción de las plataformas para intentar reponerlos lo antes posible.

La empresa ha reforzado el servicio de limpieza en tiendas y asegura haber empezado a instalar pantallas de protección en las cajas para proteger a los cajeros. Sus trabajadores evitarán el embolsado por seguridad.

La compra online sigue disponible —si bien debido a la alta demanda, como en todos los supermercados, los plazos pueden ser dilatados,

Horarios: de 9 a 20 horas.

Lidl

El grupo alemán llama a sus clientes a comprar solo lo que necesiten y aplicar las medidas de higiene básica cuando hagan la compra. Ha limitado los aforos a 50 personas para garantizar la distancia de un metro y solo permite que entre una persona por unidad familiar. Para ello, refuerzan la presencia de seguridad privada en sus tiendas.

Las medidas incluyen la desinfección de las superficies más expuestas al contacto, el recordatorio de que es obligatorio usar guantes en las zonas de compra a granel y la suspensión temporal de las devoluciones.

La compra online sigue disponible, sin indicaciones de si sufre demoras.

Horarios: de 9 a 20 horas.

Grupo Auchan (Alcampo)

Debido a la alta demanda de pedidos online, el grupo avisa de que el servicio puede verse limitado y demorarse en el tiempo, aunque recuerda que puede hacerse online y recogerse en tienda.

Para los trabajadores, Auchan facilita guantes y geles hidroalcohólicos accesibles en todas las zonas comunes, almacenes y cajas de salida. También ha reforzado el servicio de limpieza en tiendas, carros y cestas. Como protección adicional, Auchan ha iniciado la instalación de pantallas de metacrilato en las cajas.

El aforo queda limitado para garantizar la distancia de un metro.

Horarios: de 9 a 21 en hipermercados, hasta las 20 los domingos y festivos, y de 9 a 20:30 en supermercados.

Supercor (El Corte Inglés)

El acceso a los centros comerciales se realizará de forma individual, no en grupos, y se mantendrán las distancias mínimas de seguridad. Si fuera necesario, los clientes tendrán que esperar en la calle para evitar aglomeraciones. La empresa ha reforzado la limpieza y desinfección de todas las tiendas y de sus elementos de contacto y sugiere a sus clientes usar guantes de frutería para realizar la compra. Asimismo, les recomienda hacer uso del servicio de compra online y recogida en tienda.

Para aquellos que no tienen acceso a internet, habilita los teléfonos 901 930 930 (supermercados) y 900 533 433 (otro tipo de productos).

Horarios: de 10 a 20 horas, "si bien se podrían introducir modificaciones en función de la evolución de la situación".