Casi dos millones de hogares perderán en octubre el bono social si no se acogen al nuevo modelo

Los números de pensiones por tipo vienen de las Estadísticas de Pensiones de la Seguridad Social. Son de 2017. Los números no se corresponden directamente con el número de pensionistas que tendrían derecho por dos razones: la primera, son pensiones y no pensionistas (un pensionista puede cobrar más de una pensión); la segunda, que en el caso de aquellos que cobran la mínima por jubilación o incapacidad, solo entrarían en la categoría del bono social quienes no tuvieran otros ingresos -aunque teniéndolos podrían entrar por renta. Eso sí, esas cifras nos permiten tener una visión de la magnitud de posibles beneficiarios no acogidos.