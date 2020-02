El ministro Garzón niega presiones y defiende que su regulación del juego es "estricta" y "un avance de gigante"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido este viernes que el borrador de Real Decreto de publicidad del juego va a suponer una regulación "estricta" de esta materia "y un avance de gigante" que sitúa a España "a la vanguardia de la UE" en esta materia, aunque no apueste por la "prohibición total", como hizo Italia, donde "se disparó el juego ilegal".

"No vamos a ceder a ningún tipo de presión", ha dicho el ministro, que ha defendido que la regulación propuesta es "similar" a la del tabaco, como prometía el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, aunque con "proporcionalidad": "Fumar te llena los pulmones de basura sí o sí" y el juego no, según el ministro, que ha asegurado que se trata de "la regulación más estricta de la UE con la excepción de Italia que está corrigiendo sus medidas" tras optar en 2018 por la prohibición total de la publicidad del sector, medida que ha propiciado una eclosión del "juego descontrolado donde no se pagan impuestos por parte de las empresas".

"No vamos a matar moscas a cañonazos", ha dicho en varias ocasiones el ministro, en su primera rueda de prensa oficial en la sede del Ministerio de Consumo en Madrid para explicar el borrador que se va a sacar a consulta pública el próximo lunes, en la que ha recordado en varias ocasiones que el juego es una actividad "legal" y que el papel del Gobierno es velar por la salud pública.

"No hemos cambiado de opinión", ha dicho Garzón, que ha asumido que el decreto "no va a contentar a todo el mundo" y ha defendido que hay empresas "que van a perder mucho dinero con este Real Decreto", pero ha asegurado que es "lo mejor desde el punto de vista de las políticas públicas". Sobre las críticas recibidas por el proyecto por la manga ancha para los clubes de fútbol, el titular de Consumo ha señalado que son "totalmente legítimas", si bien "lo razonable es conocer previamente el contenido" del texto.

"No sé bien qué es lo que se esperaba", ha dicho el ministro, preguntado por las críticas que ha recibido el texto por la manga ancha a los patrocinios deportivos, en especial, al fútbol. En 30 días, es lo mejor que podemos hacer", ha dicho Garzón, que ha recordado que llevamos "muchos años sin una regulación" que estaba pendiente desde 2011 y que hasta ahora se basaba en la autorregulación.

"Primer paso"

El ministro, que ha insistido en que este borrador es "un primer paso" y el proyecto final "puede ser modificado en función de las conversaciones", ha defendido que con este decreto va a desaparecer "el 80% de la publicidad sobre juegos de azar y apuestas" y el 20% se podrá a hacer "en condiciones mucho más estrictas". Y ha avanzado que en marzo va a convocar a la conferencia sectorial a las comunidades autónomas para tratar la cuestión de las casas de apuestas físicas, que no son competencia estatal, porque "todos los datos estadísticos apuntan que el principal problema de salud pública se concentra en los salones de juego de los barrios", que ha calificado de "grave problema".

Garzón ha avanzado que la norma va a regular la figura de los tipsters,, personajes que "se hacen pasar por verdaderos hachas de los juegos de azar cuando" son muchas veces "farsantes", obligando a que detallen su relación comercial con las casas de apuestas.

El texto no entra a regular las retransmisiones en streaming a través de plataformas como Youtube, aunque Garzón ha avanzado que el objetivo es que tenga las mismas restricciones que en radio y televisión, si bien esta es una cuestión que compete a la normativa europea.

La norma permitirá a las casas de apuestas emplazar comunicaciones comerciales en las retransmisiones deportivas en directo en radios y televisiones siempre que comiencen a partir de las 8 de la tarde (7 en Canarias). Podrán hacerlo (también en vallas publicitarias) desde esa hora y hasta las 5 de la mañana, todos los días de la semana, aunque los anuncios no podrán usar como gancho a personajes famosos. Su contenido tampoco podrá vincularse a la idea de éxito o superioridad moral. Garzón ha señalado que "la proxima jornada de la liga, siete de diez partidos están fuera" del horario en el que se podrían emitir anuncios de empresas de juego.

También se prohibirá la publicidad que sugiera que el juego es la solución a problemas sociales o financieros; los anuncios que inciten a la práctica compulsiva (con mensajes del estilo de "¡¡Apuesta, apuesta, apuesta!!"), los que presenten ofertas de préstamos para jugar y los que sugieran que la habilidad elimina el azar y condiciona el éxito en el juego.

La norma va a permitir que las casas de apuestas sigan patrocinando a los equipos de fútbol en sus camisetas, aunque introducirá algunos límites: este tipo de publicidad estará prohibida en las elásticas "que vayan destinadas a los menores" y tampoco podrán utilizarse marcas de operadores de juego en la denominación de estadios deportivos, recintos o equipos de fútbol.

El borrador incluye la anunciada prohibición de publicitar bonos de captación o fidelización, la limitación a 100 euros de los de bonos de bienvenida y la prohibición de "recirculación", esto es, la obligación de gastar determinada cantidad aparejada al bono. También introduce mecanismos de control de la publicidad del juego en redes sociales dirigida a menores e incluye la "prohibición de emplazar publicidad en recintos donde van a acceder menores".

Para Loterías y la ONCE, la limitación de horarios no aplicará. Podrán emplazar sus anuncios en cualquier momento del día, pero tendrán que cumplir las mismas cortapisas respecto a su contenido.