Miñones confirma que Reyes Maroto recibirá “en breve” al comité de Alcoa

Lugo, 22 jun (EFE).- El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, confirmó que la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibirá “en breve” a los miembros del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, pero también recordó que la situación actual es “responsabilidad directa de la empresa” y, por lo tanto”, deberían poner el “foco” sobre ella.

“No podemos perder de vista el objetivo principal que todos tenemos, en este caso el comité de empresa y el Gobierno, que es mantener esos puestos de trabajo”, dijo a los medios de comunicación, aunque añadió que “quien tiene la responsabilidad directa es la empresa”.

"Bien saben los trabajadores que en todo este tiempo el Ministerio de Industria estuvo a su lado", ha asegurado Miñones, tras confirmar que "los va a recibir la ministra".

“Tenemos la confirmación de que los recibirá en breve y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando”, añadió.

Desde su punto de vista, la SEPI hizo un “esfuerzo enorme” para conseguir a esos compradores interesados en la adquisición de la fábrica de aluminio primario, compañías que “ya están trabajando con el comité de empresa”.

“Dejemos que trabajen”, insistió, además de pedirle a Alcoa que "se implique directamente, bien sea con un proyecto real que mantenga los puestos de trabajo o bien que venda, para darle continuidad” a la factoría.

Los trabajadores, dijo Miñones, siempre fueron “recibidos”, o por el secretario de Industria o por la ministra. “Volveremos a hablar con ellos, pero que no olviden que el foco no está en la SEPI si no en Alcoa”.

“Tenemos la ventaja de saber lo que pasó en A Coruña. La sentencia de la Audiencia Nacional es un claro aviso para Alcoa. La empresa sabe que esa no puede ser la solución para San Cibrao”, dijo el delegado.

Además, precisó que “la SEPI está ayudando y pivotando el proceso de venta”, pero que también “hay empresas que lógicamente no quieren que esté la SEPI” en la operación.