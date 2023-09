La mitad de los alimentos a los que se bajó el IVA ha subido de precio, según Facua

La organización Facua-Consumidores en Acción afirma que el “49% de los productos con bajada del IVA ha subido” sus precios, según ha indicado su secretario general, Rubén Sánchez.

En total, ha analizado el precio de venta de 962 productos en un estudio realizado entre el 4 al 14 de septiembre en las 8 principales cadenas de híper y supermercados por presencia en el mercado: Mercadona, Carrefour, Eroski, Dia, Lidl, Hipercor, Alcampo y Aldi.

Sánchez ha apuntado que “casi la mitad de los precios han subido”. En concreto, percibe subidas en 460 de los 962 precios analizados, en comparación con su coste previo al pasado 1 de enero. Ese día entró en vigor una rebaja de la cesta de productos de primera necesidad, que hasta entonces tributaban al 4% y pasaron al 0%. Entre ellos, pan, leche, huevos, frutas y verduras. Por otro lado, el aceite y la pasta bajaron del 10% al 5%.

Por cadenas, según Facua, Carrefour repite como la enseña donde ha habido más subidas, el 61% de los productos analizados, por delante de Hipercor (53%) y Alcampo (52%). En el otro extremo, ha indicado Rubén Sánchez, Dia (36,1%) y Mercadona (39%).

Subidas que “pueden ser legales”

El responsable de Facua ha reconocido que las subidas “pueden ser legales si corresponden con aumentos de los costes de producción” pero que no lo son “si están ganando más, aumentando sus márgenes”.

“Habría que investigar cuáles han subido con incremento de margen porque el Decreto [donde se redujo el IVA] decía que no podía haber ningún aumento de margen en ningún eslabón de la cadena, por primera vez se congelaron los márgenes”, ha indicado.

“Consideramos que la rebaja del IVA es insuficiente, en productos que han subido más de un 100%. Debería haber intervenido precios, de forma contundente. Esperemos que se lleve a cabo en el próximo Gobierno”, pero la medida “incorporaba” una congelación de márgenes. “El propietario de Mercadona, Juan Roig, dijo que sus proveedores estaban bajando precios, los supermercados no tienen obligación de no subirlos, pero sí de congelarlos”.

En este sentido, el responsable de Facua afirma que la organización ha presentado denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin tener contestación del mismo en un primer momento.

Tras acudir al Defensor del Pueblo, ha relatado, la CNMC ha contestado que “no tienen potestad para sancionar si no se está incumpliendo las leyes de Competencia. No nos remite a otro organismo, no le corresponde. Hemos analizado la legislación y tiene que ser el Ministerio de Consumo y las administraciones autonómicas, que tienen las competencias” en esta materia.

“Esperamos que [Consumo] anuncie una investigación, si hay un aumento de márgenes, sean cadenas de supermercados o fabricantes de la industria alimentaria”, ha concluido.