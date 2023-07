¿Qué pasa con la polémica de los peajes? España debe aprobar un nuevo “sistema de financiación” de autovías para 2024

“¿Usted va a cobrar todas las autovías de España?”. Fue una de las preguntas que lanzó Alberto Núñez Feijóo, mapa en mano, a Pedro Sánchez durante el ‘cara a cara’ que mantuvieron la semana pasada. “¿Pero qué dice, señor Feijóo?”, le respondió Pedro Sánchez. La posibilidad de que se implanten peajes en la red de carreteras del Estado ha sido uno de los principales choques de la campaña electoral y la bola de nieve ha ido creciendo entre reproches cruzados de mentir entre el PP y el Gobierno. Pero ¿qué pasa con los peajes?

Plan de recuperación: “Pago por uso”

La implantación de peajes figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió a Bruselas en 2021 como base para recibir los cerca de 70.000 millones de euros en préstamos y transferencias que le corresponden de los fondos europeos. “Crear un pago por uso de la red viaria de carreteras” figura en el texto que Moncloa presentó ante la Comisión Europea.

Pero el compromiso alcanzado por el Ejecutivo español con la Comisión Europea es la aprobación de una ley de movilidad sostenible con la que se ha marcado el objetivo de “mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público y establecer un sistema de financiación para la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras públicas y que internalice los costes medioambientales”.

Esta redacción abre las opciones que tiene el Gobierno español para desarrollar fórmulas de ingresos que no tienen que ser peajes. Por ejemplo, el pago según lo que contamine el automóvil o el pago solo para los que más utilicen determinadas autovías, etc.

Según la planificación acordada, esa norma debería entrar en vigor en el último trimestre de 2023 y forma parte del quinto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 8.000 millones de euros en total. El adelanto electoral ha desbaratado de por sí ese plan; pero, además, Bruselas está siendo laxa con el cumplimiento de los tiempos y España es el país que lleva más adelantada la ejecución del plan.

El hito contempla un “sistema de financiación” genérico

Lo que debe buscar, por tanto, el Gobierno es un “sistema de financiación” para las carreteras que tenga en cuenta el concepto de ‘quien contamina, paga’. La fórmula que comunicó a Bruselas fue el establecimiento de peajes a partir de 2024, tal y como este jueves ha recordado una portavoz de la Comisión Europea. El componente 390 de ese plan, que hace referencia a las figuras tributarias, sí hace una alusión directa a los peajes como opción con una intencionalidad medioambiental: “La reforma prevé un análisis de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos o la creación de peajes de carretera. Sobre la base de este análisis, se estudiará la posibilidad de modificar la legislación para promover un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

“El plan de recuperación, como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión Europea y después por el Consejo de la UE, incluye el compromiso de adoptar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte para diciembre de 2023. Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de 'quien contamina, paga'”, ha respondido a preguntas de los periodistas Veerle Nuyts.

“No es una discusión para hoy”

Ese fue el planteamiento que hizo la semana pasada en una entrevista el director general de Tráfico, Pere Navarro, y que fue desmentido “categóricamente” por el Gobierno y este mismo jueves, en Al Rojo Vivo, por el presidente: “Por mucho bulo que tanto Feijóo como Abascal traten de expandir, esa posibilidad no está incorporada en la Ley de Movilidad Sostenible”.

Lo que aduce la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es que esa iniciativa ya no está sobre la mesa del Ejecutivo y que pretende renegociar los términos con la Comisión Europea. “Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy”, ha aseverado la portavoz del ejecutivo comunitario.

“Fue el Gobierno el que en diciembre de este año, cuando pasó a tramitación la Ley de Movilidad Sostenible, eliminó esa previsión. Siempre hemos explicado que no se dan las condiciones que una medida como esta tiene que contar con el consenso de partidos políticos, de administraciones territoriales y del conjunto del sector directamente afectado en esta materia, como es el del transporte”, defendió la ministra, que aseguró que esa medida se planteó cuando no había estallado la guerra en Ucrania que ha obligado a dar ayudas al sector y que ahora “no tiene sentido” llevarla a la práctica.

El Gobierno da marcha atrás

“Lo que vamos a hacer es renegociar ese hito que garantice el mantenimiento necesario que necesitan las carreteras, pero que no sea a través de un sistema de pago por uso”, agregó la ministra, es decir, que la intención de los socialistas es buscar ahora otra fórmula de financiación para cumplir con el “quien contamina, paga”, pero sin que sean peajes generalizados.

La titular de Transportes atizó al PP por la presión sobre el tema de las autovías y le acusó de “aprovechar este tema para seguir mintiendo para hacer campaña”, aunque sobre el papel sigue figurando el mecanismo del pago por uso y es el compromiso al que se acoge por ahora la Comisión Europea.

Raquel Sánchez también se defendió con un ataque al recordar que fue el PP el que encargó en 2018 un “informe para proceder a la implantación del pago por uso”.

Feijóo abogó por un sistema de “viñeta plana”

¿Y qué opina Feijóo de todo esto? El candidato del PP se ha limitado en las últimas semanas a arremeter contra el Gobierno por la posibilidad de que se impusieran peajes, pero cuando era presidente de la Xunta llegó a plantear el denominado sistema de viñeta, que es una suerte de abono (semanal, mensual o anual) para poder circular.

“No sabemos si el Gobierno lo va a hacer”, dijo Feijóo sobre el pago por las carreteras el 21 de enero de 2022 tras reunirse con Raquel Sánchez, cuando ya estaba rubricado el compromiso con Bruselas: “No nos vamos a posicionar salvo en una cosa. Nos parece que no podríamos asumirlo y no sería lógico para la mayoría de comunidades autónomas un coste por kilómetro. Sería discriminatorio para los territorios que están más alejados del centro. Sería una opción que para Galicia y otras comunidades autónomas supondría un quebranto de la economía que no podríamos asumir. No es bueno para España el coste por kilómetro”.

“En lo que se refiere al otro sistema, la viñeta, no sabemos, insisto, porque la ministra no me ha dicho más que está en discusión, lo que hemos planteado en caso de que el Gobierno lo lleve a término es que aprovechemos para hacer una viñeta plana en España y que los territorios que seguimos pagando peajes, esos peajes de autopistas y autovías, tengan una viñeta plana en todo el Estado y tengamos por fin la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Esta es una propuesta que le hemos hecho al equipo del Ministerio donde la ministra ha tomado nota”, apuntaló Feijóo en una comparecencia tras el encuentro. Después de la polémica de estos días, Feijóo ha asegurado que también pretende “ver lo que se puede hacer y lo que se puede renegociar con la UE”.