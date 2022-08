Así se pide el abono gratuito de Renfe, paso a paso

Renfe ofrece ya en su web toda la información necesaria para adquirir los nuevos bonos gratuitos para viajar en Cercanías y trenes de Media Distancia que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado lunes, con el objetivo de “fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado”.

Una medida que enfrenta la actual crisis energética y responde a la emergencia climáticas, “al contribuir a disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono”, según destaca Renfe.

“Se trata de una iniciativa que impulsa al máximo el uso de este tipo de transporte público colectivo para garantizar la movilidad obligada cotidiana con un medio de transporte seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible, en una coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los precios de la energía y los combustibles”, explica la empresa pública.

Primer paso: registrarse

El primer paso para adquirir el abono gratuito es registrarse en en renfe.com o en las app de Renfe. Desde la página web de Renfe se puede acceder al registro a través del icono de login. Y de los tres registros que existe, hay que realizar el registro “Más Renfe” (más información aquí).

Abono de Cercanías

Una vez realizado el registro, cada viajero podrá adquirir el abono de Cercanías sin coste desde el 24 de agosto para su núcleo de Cercanía (por ejemplo Madrid, Sevilla, Cádiz o Bilbao). El abono tiene una fecha de validez de hasta 4 meses, desde el 1 de septiembre con caducidad el 31 de diciembre de 2022.

Renfe recomienda adquirirlo en las app, para evitar “colas y esperas”. Aunque también se podrá hacer en máquinas autoventa y en las taquillas de las estaciones.

El abono es gratuito, pero para adquirirlo debe abonarse una fianza de 10 euros. “Te recomendamos que hagas el pago mediante tarjeta de crédito/débito”, continúa la empresa de transporte. “La fianza se devolverá a tu tarjeta automáticamente al finalizar los cuatro meses de validez del abono, siempre que hayas realizado un mínimo de 16 viajes (recuerda validar tu abono al iniciar y finalizar cada viaje)”, añade.

“Si el pago de la fianza se ha realizado en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para la devolución de la fianza. Es importante que conserves la tarjeta durante todo el período de vigencia del Abono, para que podamos reintegrarte la fianza que has hecho”, finaliza.

Abono de Media Distancia

Tiene las mismas características que el de Cercanías, pero difiere en que se ciñe a un trayecto concreto, con origen y destino, y en que la fianza es de 20 euros.

Avant

Al margen de estos abonos gratuitos, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, “podrás beneficiarte de una reducción del 50% en el precio de todos los abonos Avant que se compren en esas fechas”, señala Renfe, que recalca que “se mantienen los actuales abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10 Estudiante y Tarjeta Plus 10-45) con una reducción del precio de un 50%. Podrás adquirir tu abono Avant a precio reducido a partir del 1 de septiembre y a través de los canales de compra habituales: App Renfe, página web renfe.com, máquinas autoventa y taquillas de la estación (te recomendamos la compra online)”.