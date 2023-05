Un presunto blanqueador sustituye al hermano de un dirigente de Vox en una inmobiliaria del bisnieto de Franco

Un abogado acusado de presunto blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional ha pasado a administrar una inmobiliaria de la que tiene un 25% Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco, que crearon familiares del diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal, responsable de captar fondos para la formación ultraderechista.

El vicepresidente económico de Vox administró empresas pese a estar inhabilitado por quebrar una compañía

Más

elDiario.es reveló en 2020 que el aristócrata y empresario utilizó una sociedad instrumental en Luxemburgo, Mella SA, para participar junto a familiares de González Coello de Portugal en Villalar 2001 SL, gestora de cooperativas de vivienda domiciliada en Madrid.

Según el Registro Mercantil, Iván Félix González Coello de Portugal, hermano del diputado ultra, ha cesado como administrador único de Villalar 2001 SL y le ha sustituido José Ignacio de Torres y De Dios, un abogado acusado de blanqueo en la Audiencia Nacional. En 2021, el juez José Luis Calama pidió juzgarle por blanquear presuntamente un millón de euros en una trama de fraude multimillonario a la Hacienda Pública en el IVA de hidrocarburos en torno a la empresa Hafesa Energía.

De Torres era administrador y socio minoritario de una empresa del número dos de esa presunta organización criminal, José Norberto Uzal, ex falangista y ex director general de Administración Local de la Xunta de Galicia durante el primer gobierno del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A través de esa empresa de la que De Torres era socio (10%) y administrador, se pagó la casa del líder de la organización, Alejandro Hamlyn. El juez Calama atribuyó a esta trama un fraude fiscal de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019.

En junio de 2021, el magistrado dictó auto de pase a procedimiento abreviado y propuso juzgar a más de una veintena de personas, entre ellos Hamlyn, Uzal y De Torres, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El procedimiento se encuentra en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Está pendiente dictar el auto de admisión de prueba y el señalamiento de las fechas de juicio.

En conversación telefónica, José Ignacio de Torres niega que esté pendiente de juicio, sin aportar más detalles. “Los acuerdos a los que yo haya llegado o dejado de llegar en el procedimiento judicial no creo que le interesen a nadie”. “Yo ya he buscado mi solución procesal” para unos hechos que, asegura, “ni siquiera eran ciertos”.

En 2021, el abogado De Torres atribuyó su participación en esa empresa de la trama Hafesa a su “personalísima” relación con Uzal, de quien dice era amigo desde los tres años. Explicó que él mismo fue su abogado en esa investigación de la Audiencia Nacional que se inició en 2018, cesando esa representación en marzo de 2020. En mayo de 2021 fue llamado a declarar como investigado, antigua figura de imputado, y el juez Calama pidió juzgarlo.

De Torres confirma que la inmobiliaria que administra sigue participada por el bisnieto de Franco a través de esa sociedad en Luxemburgo y dice que los González Coello de Portugal ya no son accionistas. “Por eso cambian de administrador”. elDiario.es contactó con el hermano del diputado de Vox, que se mantiene como apoderado en Villalar 2001, pero ha declinado hacer declaraciones

De origen gallego y muy vinculado a León, De Torres ha asesorado en el pasado a González Coello de Portugal en pleitos relacionados con Marmolería Leonesa, una empresa por cuya quiebra (que dejó en la calle a decenas de trabajadores) el político de extrema derecha fue condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2018 con la inhabilitación para administrar bienes ajenos durante tres años. El dirigente de Vox ignoró esa sentencia y siguió al frente de varias sociedades cuando ya era diputado, como contó elDiario.es en enero de 2022.

“Captación de recursos”

El relevo en Villalar 2001 se produjo el pasado septiembre. En octubre, Víctor González Coello de Portugal dejó de ser vicepresidente económico de Vox, aunque sigue encargado de la captación de fondos de la formación y es vocal en el Comité Ejecutivo Nacional. En la web de Vox se le identifica como “Vicesecretario Nacional de Recursos (VCSNR)”: “Víctor González es el responsable de promover e impulsar las acciones necesarias para la captación de recursos económicos para el partido”.

Las últimas cuentas depositadas por Villalar, de 2021, reflejan que en ese ejercicio desapareció de su accionariado UTC 2018 SL, de los González Coello de Portugal, que a cierre de 2020 tenía un 44% de Villalar. Las dos empresas tienen el mismo domicilio, calle General Arrando, 9 (Madrid). En esa dirección, como reveló la SER en 2019, estaba la sede de la asociación ultracatólica 'Cura Infirmorum et Natura-Seminare', con Luis Alfonso de Borbón como presidente y la madre del dirigente de Vox como vicepresidenta.

En las últimas cuentas de Villalar, de 2021, aparecen dos nuevos socios junto a la luxemburguesa Mella, de Luis Alfonso de Borbón. Con un 7% figura Axel Narváez Kirkpatrick, financiero y directivo del sector de las energías renovables. Narváez, con el que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, está emparentado con la extensa saga de los Coello de Portugal. Su abuelo era Ramón-María Narváez y Coello de Portugal, IV marqués de Oquendo.

En la nueva estructura accionarial de Villalar 2001 destaca con un 68% Noguero Asesores, SL, dedicada a “actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal”, según sus últimas cuentas, de 2020, cuando apenas declaró activos de 1.900 euros. Su administrador único es Jerónimo Noguero, que explica al teléfono que es socio de Noguero Asesores SL aunque “hay más accionistas”, que no identifica. Dice que la familia del diputado de Vox le vendió sus títulos en Villalar. No recuerda por cuánto ni cuándo: “No me acuerdo ahora exactamente, pero hace bastante tiempo”.

Con un historial de diligencias de embargo de la Seguridad Social, Noguero, que afirma que no tiene “ninguna relación con Vox”, dice que más que empresario es alguien que hace “de todo un poco”. Aparece vinculado a otras dos sociedades de reciente creación de las que apenas consta actividad, según la información disponible en el Registro. La última, Automóviles Usados Alta Gama Madrid SL, dedicada a la compraventa de vehículos. La creó en mayo de 2021 y hasta ahora no ha presentado cuentas. “Estuve cuatro días porque no funcionaba”, indica.

Un exconvicto

El actual administrador único de esta empresa de compraventa de coches es, dice Noguero, “un señor de Lugo”. En el Registro figura un exconvicto, el ciudadano español Fabián Torres Rozo, que el 6 de febrero de 2014 fue condenado por el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Carchi (Ecuador) a ocho años de prisión por delitos contra la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de ese país. Las autoridades españolas y ecuatorianas acordaron en 2015 que fuera trasladado a España para cumplir el resto de la condena en un Centro de Rehabilitación Social en territorio español.

Villalar 2001, la inmobiliaria en la que participan Noguero y Luis Alfonso de Borbón, se creó en 2001 y desde entonces hasta mayo de 2017 tuvo como administradora a la madre del diputado de Vox, Asunción Coello de Portugal Narváez. En 2017 fue nombrado administrador único el hermano del político ultraderechista, meses después de que su madre dejase de controlar el 100% de las acciones de la empresa, según el Registro Mercantil.

Su objeto social original era “la prestación de servicios técnicos tales como redacción de proyectos de ingeniería, urbanismo y arquitectura, así como el asesoramiento, gestión, consultoría y administración de empresas, sociedades y particulares”. En febrero de 2020 lo amplió al de “gestión de cooperativas de viviendas”.

Con una facturación de unos 730.000 euros, Villalar dice en su web que se encarga de “desarrollar promociones a precio de coste” en régimen de cooperativa en Madrid capital, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Córdoba y Jerez de la Frontera (Cádiz). Su web anima a potenciales inversores a invertir en ladrillo y “aprovechar el ciclo económico alcista que se está produciendo en toda España”, afirmación que contrasta con el catastrofismo de Vox y González Coello de Portugal, que es su portavoz en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Amigos de la infancia

El dirigente de la formación de extrema derecha es amigo de la infancia y compañero de colegio de Luis Alfonso de Borbón. Encendido defensor de su abuelo dictador (“Creó la clase media española, plantó bosques, hizo lagos y carreteras, e impidió que el país entrara en guerra y que el comunismo se instalara. Evidentemente, se produjo la Guerra Civil, pero él no la había querido”, dijo en 2010 en Paris Match), el aristócrata y empresario es el hijo menor de Carmen Martínez-Bordiú, la nietísima de Franco, y del fallecido Alfonso de Borbón.

Asiduo protagonista de las revistas del corazón, el llamado duque de Anjou, pretendido aspirante al trono de Francia, es sobrino segundo del rey emérito Juan Carlos I y primo segundo del rey Felipe de Borbón.

La luxemburguesa Mella, que se creó en 2016, también fue utilizada para participar en una deficitaria empresa de gimnasios en España. Esa instrumental estuvo administrada por el gestor suizo Mario Rao, administrador de una firma helvética que la Guardia Civil relacionó en su momento con un supuesto entramado de blanqueo orquestado por el ex banquero Mario Conde. Finalmente, el expresidente de Banesto, que no ha ocultado sus simpatías por Vox, fue exonerado por la Audiencia Nacional en 2019.

–––––––––

Investigar tiene un precio...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos investigar y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.