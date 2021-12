Protesta sindical contra el bloqueo de subidas salariales: "No es de recibo con el esfuerzo público para salvar empresas"

Con el lema "Pagad más", similar a las populares palabras del presidente de EEUU, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se han movilizado este jueves para denunciar "el bloqueo de la negociación colectiva" por parte de los empresarios, que supone la congelación de las nóminas para muchos trabajadores en un contexto, además, de inflación disparada. "No es de recibo en un país que ha hecho el esfuerzo de salvar miles y miles de empresas con dinero público, que se encuentre ahora con organizaciones empresariales que llevan propuestas de congelación salarial", ha criticado el líder de CCOO, Unai Sordo.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha subrayado que las organizaciones sindicales llevan "por lo menos seis meses" tratando de que la patronal CEOE se siente a negociar un acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), que es el marco de referencia que los representantes mayoritarios de empresarios y trabajadores aportan como guía de cara a las negociaciones de inferior tamaño. El último se firmó en 2018, con vigencia hasta 2020 y desde entonces no hay ninguno.

Los líderes sindicales han denunciado hoy que "se acabó" con las reticencias de los empresarios a negociar esa hoja de ruta general, que se replica además en escalas inferiores, con sectores y empresas donde los empleadores no quieren negociar convenios ni subidas salariales, han recriminado.

"El conflicto laboral está servido"

"Queremos que la patronal sea plenamente consciente de que el conflicto laboral por el reparto de la riqueza en las empresas está servido", ha advertido Pepe Álvarez.

Los líderes de CCOO y UGT han recordado el conflicto y la huelga del sector del metal de Cádiz como ejemplo de lo que puede ocurrir en el país en los próximos meses de continuar con este "bloqueo" de las subidas salariales y de la negociación de las condiciones de trabajo. "Las movilizaciones y huelgas no son más que consecuencia de la cerrazón empresarial", ha lamentado Unai Sordo, que ha sostenido que "no se puede tolerar que después del esfuerzo de recursos públicos españoles y europeos" que han recibido las empresas y están recibiendo fruto de la crisis por la COVID, "estas cuentas no se filtren a los salarios y a la sociedad".

Por ello, los sindicatos mayoritarios han reclamado con esta concentración que CEOE se siente a negociar de manera urgente y trabaje para un "acuerdo de AENC para los próximos dos o tres años con subidas salariales que permitan recuperar poder adquisitivo, aumentar salarios y particularmente los más bajos", ha explicado Sordo.