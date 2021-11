Los sindicatos insisten en la subida de salarios "sí o sí" y rechazan que genere una "espiral inflacionista"

Los líderes de CCOO y UGT han sostenido este lunes que es necesaria una subida salarial en España y han rechazado la llamada a la "prudencia" de la patronal por si este alza desata más la inflación y hacer perder competitividad al país. Unai Sordo y Pepe Álvarez han recordado que la subida de precios, que en noviembre escaló al 5,6%, está relacionada con el mercado de la energía y han destacado que es "coyuntural", mientras que la devaluación de salarios en el país es un problema pendiente desde hace años. "En España los salarios sufren los efectos de la inflación, no provocan la subida de precios", ha recriminado Sordo.

El IPC sube dos décimas en noviembre, hasta el 5,6%, su máximo en 29 años

Las declaraciones de los líderes sindicales se han producido esta mañana en una rueda de prensa con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras un encuentro con el secretario general e la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés), Luca Visentini. El líder del sindicalismo europeo también ha emplazado a la subida de salarios y ha explicado que en una reciente reunión con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde coincidió en que "en la mayoría de estados miembros era preocupante que no hubieran subido lo suficiente los salarios", ha afirmado Visentini.

En CCOO y UGT han respondido a las declaraciones del vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, que este fin de semana apuntó que la elevada inflación era "temporal" y se debía a los precios de los mercados energéticos, pero instó a ser "prudentes" respecto a las subidas salariales para que no se generen "efectos de segunda ronda que generen un aumento de inflación".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha sostenido que "la subida de salarios va más allá del incremento de la inflación o del PIB" en estos momentos. "Tenemos un problema de salarios endémico, la media del salario en Espñaa congelado desde 2008. Los salarios tienen que subir sí o sí con independencia de estos factores, que es una cuestión claramente conyuntural".

"En España no hay ningún riesgo de que la subida de los salarios provoque una espiral inflacionista", ha respondido con contundencia Unai Sordo, líder de CCOO. "Si se quiere intervenir en la contención de los precios, hay que actuar sobre mercados ineficaces a la hora de señalar los precios, fundamentalmente el energético", ha agregado.

La ministra de Trabajo ha sido más prudente en sus palabras, aunque también ha rechazado que la inflación se deba a la subida de "las pensiones o los salarios". Yolanda Díaz ha deslizado que "hay voces que siempre piden lo mismo, moderar los salarios". La vicepreidenta ha hablado de la "necesidad de hablar de salarios decentes y dignos" en España y el resto de la UE, "no solo en los salarios mínimos, tenemos mucha tarea por hacer", ha sostenido.

Carta de varios países sobre los trabajadores de plataformas

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado "una carta" que ha suscrito junto a otros responsables de Trabajo de varios países europeos dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para reclamar que la directiva europea sobre trabajadores de plataformas digitales sea "ambiciosa". Díaz ha defendido que el debate sobre la protección de los trabajadores y sobre el estatus jurídico de los trabajadores y trabajadoras (asalariados o autónomos) debe afrontarse con "las máximas expectativas".

En concreto, la misiva –que publica este lunes El País– ha sido refrendada por Pierre-Yves Dermagne, viceprimer ministro de Economía y Trabajo de Bélgica; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España; Ana Mendes Godinho, ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal; Hubertus Heil, ministro Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de Alemania; y Andrea Orlando, ministro de Trabajo y Políticas Sociales de Italia.

Además, la firman varios eurodiputados y políticos progresistas de diferentes países europeos, como la socialista española Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Sergei Stanishev (presidente del Partido de los Socialistas Europeos, Partido Socialista, Bulgaria), Ska Keller (copresidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Die Grünen, Alemania) y Philippe Lamberts (copresidente del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, Bélgica), entre otros.

La Ley Rider española como "referente"

El líder de los sindicatos europeos, Luca Visentini, también suscribe la carta a Von der Leyen y ha expresado que la Ley Rider española es un "referente" para este debate de la legislación europea.

"La ley española es la más avanzada que hay en la Unión Europea en términos de protección social", ha afirmado Visentini en rueda de prensa, aunque ha expresado que la directiva europea debe acoger no solo a los riders o repartidores de plataformas, sino también a otros trabajadores ligados a estas empresas digitales, que ya se extienden en sectores como "el cuidado, la construcción, el turismo y los servicios digitales", ha advertido.

La regulación española "considera los riders como empleados, no autónomos, les otorga la debida protección", ha destacado el líder sindical europeo, pero además ha considerado otro "elemento importante" de la Ley Rider: el acceso al algoritmo en cuestiones laborales. "Si no se dispone del acceso al algoritmo no se puede proteger debidamente a los trabajadores", ha destacado Visentini.