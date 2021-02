Los 'riders' se manifestarán en España el 3 de marzo para pedir que la Ley incluya la opción de ser autónomo

Denuncian que no se les tiene en cuenta en la negociación y reiteran que no puede aprobarse a través de un 'decretazo'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) han convocado una nueva manifestación de repartidores para el próximo 3 de marzo en más de 10 ciudades españolas para pedir que en la Ley se incluya la opción de ser autónomo, según han informado en un comunicado.

El portavoz de RepartidoresUnidors.org, Gustavo Gaviria, ha señalado que la Ley que está elaborando la mesa del Diálogo Social debe incluir la opción de ser autónomo. "Si el repartidor así lo prefiere por razones económicas, de flexibilidad o de conciliación. No puede ser que, por trabajar con una app, nos prohíban ser autónomos", ha indicado.

Gaviria ha subrayado que esta nueva protesta responde a la indignación provocada a este colectivo, que no está presente en las negociaciones. "No puede aprobarse una Ley Rider discriminatoria a través de un 'decretazo' y que además no tiene el respaldo de ninguna asociación de repartidores, ni de los agentes sociales ni siquiera de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que la ha calificado de 'barbaridad'", ha señalado.

De esta forma, las asociaciones de 'riders' han anunciado esta nueva movilización coincidiendo con la celebración esta tarde de una nueva mesa de Diálogo Social "a la que tampoco" les han invitado.

El presidente de APRA, Jordi Mateo, ha reiterado que los 'riders' siguen "esperando, por enésima vez, una propuesta de fecha de reunión con los diferentes Ministerios.

"Estamos intentado que se nos tenga en cuenta por todos nuestros medios. Hemos hecho llegar nuestra preocupación al Gremio de la Hostelería, así como a la CEOE, dada su oposición al actual texto. No entendemos por qué el Gobierno no quiere escucharnos cuando otros partidos sí que se están interesando por nuestro punto de vista", ha lamentado.

De esta forma, los repartidores volverán a concentrarse en las calles para reclamar sus derechos, después de que en la anterior manifestación, que tuvo lugar el 4 de febrero, se movilizaran más de 2.000 'riders' de 11 ciudades españolas.