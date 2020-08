Ryanair: "Tenemos demasiada tripulación en España, es muy probable que haya elevadas pérdidas de empleo"

Ryanair, compañía líder en el transporte de pasajeros en España, no deja de protagonizar noticias por las irregularidades laborales sobre su plantilla, según el criterio de la Inspección de Trabajo, el Ministerio y la justicia, con ejemplos como la condena de la Audiencia Nacional que anuló el despido colectivo de más de 200 trabajadores de bases españolas. El director de Recursos Humanos de la compañía irlandesa de bajo coste, Darrel Hughes, y el director de Operaciones, Neal McMahon, responden a elDiario.es sobre las perspectivas de la aerolínea en pleno auge de rebrotes por coronavirus y las causas abiertas por abusos laborales en el país. Los directivos advierten de próximos despidos en España.

La Audiencia Nacional declara nulo el ERE de Ryanair en sus bases españolas: concluye que existió "mala fe patronal" y "fraude de ley"

Saber más

Los responsables de la compañía, al igual que hizo la empresa en un comunicado esta semana, culpan en parte a los sindicatos de tripulantes de cabina (USO y Sitcpla) de las pérdidas de puestos de trabajo al no acceder a rebajas salariales para minimizar las salidas en estos momentos de crisis por la COVID-19, como se ha logrado con el sindicato de pilotos Sepla. Las organizaciones de trabajadores, con varias victorias en sus denuncias contra las prácticas laborales de la aerolínea, critican a la multinacional irlandesa por su escasa voluntad de negociación y sus obstáculos para alcanzar acuerdos, como los prometidos convenios colectivos que aún espera la plantilla.

La compañía ya ha anunciado la reducción del 20% de su oferta en septiembre y octubre, pero los rebrotes de coronavirus siguen aumentando en España con rapidez. ¿Estudia la aerolínea mayores reducciones ante el aumento de casos?

Darrell Hughes: Sí, por supuesto. Nos enfrentamos a un invierno muy incierto. Hemos reducido una cantidad significativa de nuestra capacidad en invierno y es muy probable que eso empeore significativamente, especialmente en España.

¿Maneja la aerolínea un escenario en el que se volviera a impedir el tráfico aéreo debido a la pandemia? ¿Qué expectativas tiene Ryanair?

Neal McMahon: Está la posibilidad de que haya cortes del tráfico este invierno. Nuestro plan original es reducir un 20% la capacidad frente al invierno pasado, pero es muy probable que podamos reducir más si hay más cierres.

¿Cómo avanza la política de reembolso a los clientes de los vuelos cancelados debido a las cancelaciones por la COVID-19? Esta misma semana Ryanair fue trending topic en Twitter, muchos clientes aseguraban que llevan esperando el dinero desde hace 5 meses.

Darrell Hughes: Hemos procesado más del 90% de los reembolsos solicitados y ha sido más lento de lo que nos hubiera gustado. Recibimos un volumen que fue de decenas de millones donde normalmente sería de decenas de miles.

Tenemos equipos trabajando aquí en nuestra oficina de Dublín y en otros lugares tratando de llegar a todas las regiones. Hemos hecho progresos muy significativos, pero todavía quedan algunas por resolver. Muchas de las que quedan son de personas que contrataron los vuelos a través de agencias de viajes online que no nos proporcionan sus datos y eso nos complica mucho las cosas cuando intentamos reembolsar a los pasajeros. A día de hoy hemos pagado más de 800 millones de euros en reembolsos y ya casi hemos terminado.

La aerolínea acaba de firmar un acuerdo para los próximos cuatro años con el sindicato Sepla para reducir los salarios de los pilotos un 20%, lo que Ryanair apunta que permitirá “minimizar las pérdidas de puestos de trabajo de los pilotos españoles”, según un comunicado. ¿Pese a la rebaja salarial, la aerolínea cree necesario reducir personal entre los pilotos?

Neal McMahon: El propósito del acuerdo es que minimicemos lo máximo posible el número de despidos en España. Con este acuerdo hay un 20% de reducción salarial en cuatro años, que se restablecerá al final de ese periodo. Gracias a esto podemos mantener a los pilotos. Mantendremos el número existente de pilotos y repartiremos el trabajo para minimizar los despidos y eso es lo bueno de alcanzar este acuerdo. En definitiva, reduciremos al mínimo el número de despidos de pilotos y repartiremos el trabajo.

La empresa advertía esta semana de que "la posibilidad de que se pierdan empleos entre la tripulación de cabina española es ahora más real que nunca". ¿Cuántos tripulantes de cabina prevé Ryanair reducir en el país?

Darrell Hughes: No lo sabemos, pero serán números elevados. Previamente avisamos a los sindicatos de que teníamos un superávit de 350 tripulantes de cabina en todas nuestras bases españolas, pero eso fue antes de nuestro anuncio de esta semana de las reducciones del 20% de nuestra capacidad para septiembre y octubre.

Es muy difícil predecir lo que vamos a volar en invierno, pero lo que podemos decir con certeza es que tenemos demasiada tripulación en España y vamos a tener que abordar eso. Y es muy probable que sea a través de la pérdida de empleos.

Vamos a recurrir la anulación del ERTE, por supuesto. No creemos que tenga ningún sentido que la plantilla que tuvo que ser readmitida en Canarias y Girona no esté en un ERTE cuando todos sus colegas lo estaban

Trabajo ha anulado el ERTE que aplicó Ryanair a los trabajadores que la Audiencia Nacional obligó a readmitir, tras anular el ERE de la aerolínea en España. ¿Ryanair va a recurrir la anulación del ERTE o va a pagar los salarios y las cotizaciones de los trabajadores por estos meses?

Darrell Hughes: Vamos a recurrir, por supuesto. Ya hemos pedido a nuestros abogados que impugnen esta decisión. Tuvimos casi cuatro meses en tierra a nuestra tripulación de cabina y pilotos en Madrid, Barcelona, Valencia… En toda España estaban en un ERTE. No creemos que tenga ningún sentido que una tripulación que fue readmitida a las bases de Canarias y Girona no esté en un ERTE cuando todos sus otros colegas estaban en uno. Es un hecho objetivo que la flota estaba en tierra y que no había vuelos. Y esa fue la razón por la que solicitamos el ERTE.

La Inspección de Trabajo propuso multar a Ryanair por 26 faltas laborales en las huelgas de los trabajadores contra el ERE que aplicó la empresa en España. ¿Cuánto dinero reclama la Administración a la aerolínea por estas infracciones y en qué proceso están estas actas de infracción?

Darrell Hughes: Desde la huelga del pasado septiembre hemos estado comprometidos con los inspectores de trabajo a nivel local y nacional en toda España. Hemos tratado todas las cuestiones, proporcionado una documentación muy extensa, de miles de páginas. Hemos recibido algunas notificaciones de infracciones en las que estamos trabajando en este momento, apelándolas. Hemos estado cooperando con esas consultas e investigaciones a lo largo de todo el camino.

Por tanto, Ryanair aún no ha pagado ninguna multa.

Darrell Hughes: El proceso aún está abierto.

La sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el despido colectivo de Ryanair a más de 200 trabajadores en España fue muy dura Recrimina una “evidente mala fe y fraude de ley” de Ryanair. ¿Cómo cree que afectan este tipo de infracciones laborales a la imagen y reputación de su empresa?

Darrell Hughes: Obviamente no estamos de acuerdo con esas conclusiones. Negociamos el proceso el año pasado de buena fe y proporcionamos toda la información. Los sindicatos, en particular los de la tripulación de cabina, inventaron una historia que no creemos que fuera justa o exacta. Pero respetamos el resultado del tribunal y cumpliremos la sentencia en cuanto a nuestras obligaciones de reincorporar a la tripulación.

Ryanair pactó a finales de 2018 alcanzar convenios colectivos en España, que aún no se han alcanzado. ¿Cuál ha sido el problema para no avanzar en estos convenios en todo este tiempo?

Darrell Hughes: Se debe a dos cuestiones. Una se llama USO y otra Sitcpla. Reconocemos los sindicatos en toda Europa en 2018 y lleva tiempo negociar los convenios colectivos. Pero al final, el punto clave es que concluimos los convenios colectivos en todos los países de Europa con la excepción de España. Hemos logrado finalizar un acuerdo con los pilotos en España para los próximos cuatro años, pero se ha demostrado que es imposible hacerlo con USO y la Sitcpla. El problema aquí no es España. No es Ryanair. El problema es que USO y Sitcpla siguen sin comprometerse de forma significativa. Están más interesados en atacar este negocio a través de campañas mediáticas que en hacer lo que se supone que debe hacer un sindicato, que es sentarse y negociar con el empleador.

Estamos recurriendo las ayudas estatales a aerolíneas que ya se han tomado porque estamos en contra de la discrminación, los apoyos que se dan en base a otros motivos que no son el número de pasajeros que vuelan

Pero en España aún los pilotos no tienen aún su convenio colectivo, no se ha llegado a un acuerdo tampoco con Sepla en este tiempo, ¿no?

Neal McMahon: Sí, lo hicimos. Ryanair y Sepla han acordado los términos principales tanto de un acuerdo de emergencia como de un acuerdo base que se traducirá en un acuerdo colectivo completo. El acuerdo base original se hizo en marzo y el acuerdo de emergencia comienza en agosto. Ambos han sido votados y aprobados por una abrumadora mayoría de los pilotos españoles.

¿Hay opciones de volver a negociar con los tripulantes de cabina un acuerdo para evitar despidos?

Darrell Hughes: Nuestra puerta siempre está abierta para la negociación y permanece abierta. Es el turno de USO y Sitcpla.

Ryanair anunció que recurriría las ayudas públicas a otras aerolíneas en esta crisis por el coronavirus. ¿Lo ha hecho ya?

Darrell Hughes: Sí, estamos recurriendo las ayudas estatales que ya se han tomado. No estamos en contra de las ayudas disponibles para industrias en dificultades, como la industria de la aviación. Nuestro problema es con las discriminaciones, con los apoyos que se dan en base a otros motivos que no sean el número de pasajeros que vuelan. Nuestro problema son las ayudas estatales discriminatorias y selectivas que se han dado para apuntalar a las aerolíneas ineficientes.