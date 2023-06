Los sindicatos exigen a Feijóo qué aclare su postura sobre la reforma laboral, de pensiones y el salario mínimo

“Claridad” ante las elecciones generales sobre acuerdos clave alcanzados en esta legislatura como la reforma laboral, la de pensiones y el salario mínimo. Es lo que han exigido esta mañana los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), con un emplazamiento especial para aquellos con opciones de gobernar, como es el Partido Popular, cuyo líder está anunciando que “derogará el Sanchismo” si llega al Ejecutivo central, pero sin detalles sobre hasta dónde alcanzará este desmontaje legislativo en materia laboral y social.

El mensaje de las centrales sindicales se produce antes de que se inicie la campaña electoral para el 23J, ocasión en la que los partidos desgranarán sus programas y promesas para la próxima legislatura. También después de que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, haya anunciado que “tocará” la reforma laboral, aunque sin precisar en qué sentido.

Al ser una reforma incluida en el Plan europeo de Recuperación tras la pandemia, España se arriesga a multas millonarias de Bruselas si Feijóo la deroga, así como las de pensiones o vivienda.

“Las organizaciones sindicales estamos en el derecho, y diría también en la obligación, de emplazar a las fuerzas políticas, sobre todo a quienes tienen opción de gobierno, de que se pronuncien de forma nítida sobre qué harían con estas reformas” ya aprobadas, ha afirmado Unai Sordo en una rueda de prensa.

Los sindicatos mayoritarios han destacado la reforma laboral, la de pensiones y la meta de alcanzar un salario mínimo (SMI) del 60% del salario medio, pero también otras medidas como la Ley Riders, la de teletrabajo o la derogación del despido por las bajas médicas.

No aclarar sería un “fraude democrático”

Aunque los sindicatos han repetido que el emplazamiento es general para el conjunto de partidos, que no se dirige a una sola fuerza ni candidato, también han subrayado que es especialmente relevante la postura de los principales partidos y han advertido de que los pronunciamientos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no están siendo claros.

“Decir que se va tocar es decir todo y no decir nada”, ha señalado Pepe Álvarez, sobre el genérico anuncio de Alberto Núñez Feijóo sobre el nuevo marco laboral pactado por el Gobierno de coalición con los sindicatos y los empresarios. “Esto no puede quedar en un 'lo voy a tocar o no lo voy a tocar'. Los partidos tienen la obligación de hacer un análisis, cuáles son las condiciones y si no hay ese pronunciamiento, los ciudadanos sabrán a qué atenerse en todo caso”, ha añadido el secretario general de UGT.

Más crítico ha sido el líder de CCOO, Unai Sordo, que ha considerado que “sería un fraude en términos democráticos que los partifdos concurran a las elecciones sin decir qué harían sobre la reforma laboral, de pensiones y SMI”, entre otras medidas de calado para la población trabajadora.

Sordo ha exigido claridad sobre las reformas ya aprobadas, para que los ciudadanos sepan a qué atenerse en el futuro. “¿Alguien va a derogar una reforma laboral que ha propiciado tres millones de trabajadores indefinido? ¿Se va a recuperar el contrato temporal por obra o servicio?”, ha dicho a modo de ejemplo el líder de CCOO.

Reformas pactadas y “buenos resultados”

De cara a los pensionistas, los líderes sindicales han urgido a la claridad sobre si las pensiones seguirán revalorizándose con los precios, como se pactó en la reforma de pensiones y apoyaron tanto los sindicatos como los empresarios. “¿Volverán las subidas del 0,25% como había antes?”, han interrogado los sindicatos, con la mirada puesta a la reforma de pensiones del PP de 2013, que el Partido Popular ha reivindicado frente a la actual.

Las centrales sindicales han puesto el acento en los logros alcanzados en esta legislatura de Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en el que han destacado el gran impulso del diálogo social y el récord de acuerdos sociales en múltiples materias, desde los ERTE a las cuotas de los autónomos, entre otras muchas.

Reformas, en especial la laboral, que los sindicatos han destacado no solo por su consenso, sino por sus resultados, que han llevado a mínimos el trabajo temporal como nunca antes y mientras se registran máximos de empleo. “Han tenido unos resultados extraordinariamente positivos para la sociedad española”, ha destacado Pepe Álvarez, así como para la propia economía, como un impulsor de la actividad y de las rentas de los hogares.