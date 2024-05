La subgobernadora del Banco de España señala que en las fusiones bancarias “más grande no siempre es mejor”

En plena OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell, la subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, ha lanzado un mensaje con una fuerte carga de profundidad. La número dos de la institución monetaria ha subrayado que el tamaño no siempre es un factor positivo en el caso de las fusiones bancarias, especialmente en el caso de las internacionales. “¿Queremos campeones paneuropeos a cualquier precio? La respuesta es 'no'. Más grande no siempre es mejor”, ha indicado Delgado durante su intervención en un acto celebrado este martes en Fráncfort.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, utilizó el argumento del tamaño de la entidad para defender una operación que ha visto como hasta el Gobierno se ha posicionado en contra. “Confiamos plenamente en que acabarán apreciando la operación por el valor que tiene, por su mayor capacidad de apoyo a la economía española, por la remuneración a los accionistas accionistas” y porque será una entidad más grande “que va a pagar más impuestos”, señaló Torres.

“Todas las operaciones deben estar basadas en análisis cuidadosos de los beneficios específicos que entrañará, que en cualquier caso deben superar a los riesgos y costes asociados”, ha indicado Delgado.

La subgobernadora ha recordado que el modelo de negocio resultado de las entidades fusionadas debe ser rentable y sostenible como resultado de las sinergias que el marco regulatorio actual no proporciona a los bancos para crear fuera de las fronteras nacionales.

Delgado considera que la falta de fusiones transfronterizas en Europa es una “anomalía” y que este tipo de operaciones traerían beneficios como una mayor diversificación y mejoras en la eficiencia. En su opinión, todavía no se han producido por las divergencias regulatorias que existen en Europa (regímenes de insolvencia, costes de transacción y culturas de productos bancarios).

Por otro lado, la 'número dos' de Banco de España ha indicado que mejorar la gobernanza y el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria de Europa reduciría la vulnerabilidad del sistema financiero. Un paso en esta dirección sería crear un esquema de garantía de depósitos común a nivel europeo, una idea que lleva muchos años sobre la mesa pero que todavía no ha terminado de prosperar por las diferencias entre los diferentes países del euro.

Lo que sí parece que está claro es que la fusión de BBVA y Sabadell acentúa la falta de competencia del sistema financiero español. Si sale adelante la operación, los tres grandes bancos concentrarán dos de cada tres depósitos en un movimiento que obedece a la aspiración del BCE de tener entidades más grandes.

La intervención de Delgado también ha estado centrada en el entorno macroeconómico de Europa, recordando que el crecimiento del PIB del área del euro ha mostrado “señales de mejora” recientemente.

Además, ha indicado que la actual reducción progresiva de la inflación “sería compatible con un crecimiento de los salarios robusto, aunque más moderado”, gracias al crecimiento de la productividad y a la contención de los márgenes de negocio.