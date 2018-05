La nueva empresa adjudicataria del 016 pone en riesgo el servicio de atención a mujeres maltratadas

El servicio del 016, el número de teléfono de atención a mujeres de violencia machista que depende del Ministerio de Sanidad, está en el aire. La nueva empresa adjudicataria, Atenzia, no ha comunicado a las 23 trabajadoras de qué forma ni dónde trabajarán. Es más, sus condiciones laborales están en entredicho, según ha confirmado eldiario.es. Esta empresa comienza a hacerse cargo del servicio a partir de la próxima medianoche: es entonces cuando acaba el contrato del Ministerio de Sanidad con la empresa que lo ha gestionado hasta ahora, Arvato Qualytel.

A finales de abril, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguales adjudicó la atención del 016 para el próximo año. Lo hizo a la única empresa que se presentó al concurso: Atenzia. Curiosamente, la compañía que había gestionado el teléfono desde su creación en 2017 –Arvato– renunció a pelear por él en esta ocasión. La falta de rentabilidad, los precios de adjudicación y la batalla de las empresas del sector por rebajar costes estaban detrás de esta decisión.

La prestación del servicio por parte de Arvato vence esta madrugada de jueves a viernes 1 de junio. Desde medianoche, es Atenzia quien debe gestionar este teléfono. Sin embargo, la nueva empresa no ha comunicado cómo va a hacerlo, dónde ni con qué trabajadoras. Hasta el punto de que las trabajadoras que esta noche tienen turno nocturno (a partir de las once de la noche) no saben a dónde tendrán que acudir ni qué sucederá desde las doce.

Según ha podido saber eldiario.es, Arvato ha comunicado a las 23 trabajadoras que prestan este servicio que la nueva adjudicataria (Atenzia) no garantiza su subrogación completa. Es decir, que no les asegura que todas las trabajadoras continúen ni que lo hagan con sus mismas condiciones laborales ni conservando su antigüedad. Esta mañana, ambas empresas continuaban reunidas para hablar de los términos de este traspaso.

Los pliegos de condiciones publicados por el Ministerio (que tuvo que rectificar después de que se conociera que había incluido por primera vez la atención a hombres) especificaban que la empresa adjudicataria tenía la obligación de subrogar a la plantilla. eldiario.es ha contactado con el Ministerio, pero no ha obtenido respuesta.

"La empresa adjudicataria subrogará a los efectivos que integran la plantilla del servicio de contratista saliente en la forma y con las condiciones existentes en el momento de la adjudicación en los términos previstos en la legislación aplicable y, en su caso, en el convenio colectivo de ámbito estatal del sector del Contact Center", dicen los pliegos.