Unai Sordo no ve “ninguna posibilidad a corto plazo” de un acuerdo para la reducción de la jornada laboral

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha alejado un posible acuerdo con la patronal para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. “No veo ninguna posibilidad de acuerdo en el corto plazo”, ha verbalizado este viernes. “Lo que está ocurriendo en la mesa de negociación es que, sin tener claro si la CEOE está dispuesta a pactar la reducción del tiempo de trabajo, estamos hablando sobre elementos colaterales a esa reducción. Es kafkiano”, ha señalo el líder sindical.

La postura de los sindicatos, que han anunciado que convocarán movilizaciones en septiembre si las conversaciones no avanzan en la reunión del próximo 29 de julio, contrasta con la del Gobierno. Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmaba que “hay avances”, pero tras seis meses de negociaciones, estos se limitaban a “perimetrar” las posiciones de las organizaciones empresariales.

“CEOE todavía no ha dicho explícitamente que esté por la labor de negociar una reducción del tiempo de trabajo, por lo tanto la negociación no tiene ningún sentido”, ha lamentado Sordo, que ha reconocido la voluntad de CCOO de pactar. “Se puede negociar la flexibilidad sobre cómo se distribuye la jornada, los elementos de control horario, la entrada en vigor de la norma...”, ha enumerado, pero ha indicado que “no tiene sentido” hablar de estas cuestiones sin tener claro si la otra parte está dispuesta a pactar. “Esto no puede ser así, tiene que ir al revés. Primero los bueyes y luego el carro”, ha dicho.

En este escenario, Sordo ha indicado que para salir del “bucle” el sindicato va a plantear un proceso de movilizaciones en el mes de septiembre. La otra alternativa, ha dicho, es “instar al Gobierno a que tome cartas en el asunto y busque los apoyos para un proyecto de ley”. Cambiar la legislación sin consenso del diálogo social es algo que quieren evitar a toda costa tanto el Gobierno como las organizaciones sindicales. “Por eso vamos a esa movilización”, ha justificado el secretario general de Comisiones.

La postura es compartida con UGT. “A la CEOE le hemos dicho por activa y por pasiva que dejen de marearnos, que nos digan si están de acuerdo con la jornada de 37,5 horas y en qué condiciones. Cada día oímos una condición nueva y no sabemos qué tendría que pasar en España para que la patronal llegue a un acuerdo”, ha afeado su secretario general, Pepe Álvarez. “Es importante que lo sepamos, porque si no pensaremos que están intentando que pasen los días, a ver si hay suerte y cambia el Gobierno”, señaló este jueves.

En esta línea, Álvarez ha reclamado también a los partidos políticos que se pronuncien sobre este asunto. “¿El Partido Popular va a aprobar la jornada de 37,5 horas o está haciéndole el juego a la patronal para que pase el tiempo y no haya modificación legislativa?”, ha preguntado.