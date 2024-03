Más de 200 especialistas se reúnen en el mayor proyecto colaborativo de marketing gratuito

Del vibrante sector del marketing digital —que ha sido testigo de más giros de guion que una serie de Netflix— surge una propuesta que promete poner las cartas sobre la mesa. Se trata de la 7ª Reunión de Agencias, el mayor proyecto colaborativo de marketing en España. Un evento único en el sector organizado por Aula CM desde hace siete años y que reúne a más de 200 agencias de marketing de todo el país para debatir sobre las últimas novedades y problemáticas en este ámbito.

Gratuito y anual, en este encuentro se deja a un lado la competición para dar paso a un espíritu colaborativo que ayuda a las empresas que necesitan digitalizarse o llevar su comunicación al siguiente nivel. Cuenta con 160 especialistas del marketing y 50 agencias que se unen para formar a pequeños empresarios que lo necesitan. Un proyecto ambicioso en el que se comparten 50 horas de formación gratis divididas en varias piezas.

Un contenido valioso que ayuda a empresas y profesionales

Tras la 7ª Reunión de Agencias, se publican tres episodios especiales que resumen y destacan cada parte del proyecto. Hoy, 20 de marzo, se publica el primer episodio especial, basado en el resumen y conclusiones de cinco mesas de debate que tuvieron lugar en el encuentro y que abarcan diferente temáticas como YouTube, el diseño web y UX, el posicionamiento SEO, los productos digitales y el diseño gráfico. Por su parte, el segundo episodio —que se publicará dos semanas después—, trata de los temas más destacados en las otras cinco mesas de debate: redes sociales, ecommerce, marketing de contenidos, gestión de equipos y agencias y publicidad online.

Por último, el tercer episodio se publica dos semanas más tarde que el segundo, y se basa en un montaje que intenta ordenar, dar sentido y destacar todas las ideas que se dieron en esta reunión de agencias, desde diferentes puntos de vista. En este episodio se tienen en cuenta sobre todo las 150 entrevistas que ha hecho individualmente la presentadora, Alicia Senovilla, sobre temas muy concretos.

Además de los tres episodios, desde hoy se puede disponer de las 50 horas de formación gratuitas. Esto te permite bichear entre los títulos de las 150 entrevistas para que puedas escoger las que más te interesen. Además, también están disponibles las 10 mesas de debate completas —con dos horas de duración y siete especialistas cada una— para entender mejor la especialidad en concreto. Todo gratis, sin publicidad, sin suscripción, sin contraseña y en abierto desde hoy, 20 de marzo, en la página web o YouTube para verlo en la tele en calidad 4k.

Por su parte, cabe destacar la honestidad que las agencias han mostrado y la total transparencia a la hora de compartir sus metodologías, estrategias y procesos. No solo para hablar de éxitos y logros, sino de errores pasados y actuales, que también son lecciones valiosas. Así que, si pensabas que el marketing digital era solo un montón de gente seria hablando de números y gráficas, este no es el caso. Se trata de aprender, sí, pero también a hacer autocrítica. Porque, si no podemos reconocer los errores, entonces ¿qué estamos haciendo?

Un proyecto con diferentes objetivos

En definitiva, quien acceda al contenido podrá alcanzar diferentes metas relacionadas con la innovación, porque en cada una de esas 150 entrevistas y mesas de debate se pueden extraer ideas nuevas y visiones que pueden cambiar nuestra manera de entender el mundo digital.

También la inclusión, ya que este evento demuestra que el conocimiento debe estar al alcance de cualquiera y que todos merecemos la oportunidad de aprender. Y el diálogo, que a través del intercambio de ideas y la discusión abierta y respetuosa, hace que sea posible encontrar soluciones a los retos que enfrentamos.

Así pues, la 7ª Reunión de Agencias, producida y realizada por La Trastienda de Aula CM en Madrid, no sólo trata de desvelar lo que sucede de puertas para adentro en las empresas y en el mercado, sino que refleja además un compromiso por el avance y la profesionalización del marketing en España y Latinoamérica.

Quizá, la lección más importante que podemos extraer de este encuentro no sea una técnica de marketing en particular sino la idea de que compartir, colaborar y educar son, en realidad, las estrategias más poderosas que tenemos a nuestra disposición. En el fondo, lo que este proyecto nos enseña es que el futuro del marketing, y quizás del mundo, depende de la capacidad para adaptarse y aprender a hacerlo juntos.