Aluche y Malasaña: el paseo de Depedro por sus orígenes 'de barrio'

Puerto Chico, Aluche, Madrid. Un ritmo de música africana. Este es el punto de arranque del cuarto episodio de Origins x SON Estrella Galicia en el que el cantante Depedro cuenta su historia musical y personal. Jairo Zabala (Madrid, 1973) —más conocido como Depedro—, que ha dado giras en los cinco continentes, sonado en más de treinta países y colaborado con músicos de todo el mundo en diferentes idiomas, vuelve a casa y nos pasea por el Madrid que lo vio nacer sobre el escenario hace ya más de un cuarto de siglo.

“Puerto Chico me marca, me define, y a día de hoy, aunque llevo muchos años fuera del barrio, todavía me creo que soy de aquí. El barrio te construye y te edifica como persona”, la infancia de Depedro viene encuadrada en esa realidad de barrio de la que presume, pero también en algo que él creía natural y común, pero no lo era tanto: África, la Guinea Ecuatorial donde su madre vivió quince años, y el sonido de la música africana que forman hoy su personalidad en la guitarra, “La música africana forma parte del origen y de los adjetivos que forman Depedro. Están ahí porque estaban en mi memoria. Ritmos, arpegios de soukus, la rumba congoleña y hasta a la muñeira llega el folklore morisco”.

La cultura de bar ligada a la música

Y de Aluche, a Malasaña, que al cantante le retrotrae a la época en la que en Madrid la cultura estaba ligada a la música en directo, el recuerdo de ver bandas en vivo desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana en un circuito de salas donde nació La Vaca Azul junto a Javier Vacas, Pax, Txarras, Javi y Rodrigo: “nos dejamos la juventud en estos bares, con mucha alegría y mucha fuerza”. El ambiente de El Laboratorio, Ya Sta, El Grial o Jazz Madrid y una charla con David Krahe en el reconocido bar de la movida La Vía Láctea con el paso intergeneracional de padres a hijos en esta seña de identidad en la que, según Krahe “cuando llegamos aquí había otros que nos sacaban 15 años y nosotros éramos los pipiolos, y tras nosotros han venido dos generaciones más, entre ellas las de mis hijos que también vienen aquí”.

La cultura de bar ligada a la música, que para Depedro “No era emborracharse, era venir a aprender música, a escuchar discursos de gente que había viajado a Londres y se había traído un disco”, y ese motor cultural que no terminó en los noventa, sino que ha ido renovándose con el paso del tiempo y la diferencia entre los bares en los que se podía escuchar a los pinchadiscos y en los que se hacía música en vivo, en los que siempre terminaba las noches Jairo Zabala. También cuenta en este episodio de dónde nace su nombre artístico y por el que es conocido en la escena musical de todo el mundo: “No tengo un superpoder con los nombres, y la música que hago no es música de vanguardia, pero ¿quién no conoce a un Pedro? y pensé inocentemente ”El primer disco de Pedro“, ”El viaje de Pedro“, y ahí surgió”.

El capítulo, salpicado de canciones como Chico listo desde el parque de Aluche donde su protagonista se reunía con sus amigos para escuchar música en las fiestas, Máquina de piedad, Noche oscura o una magistral versión del tema Te sigo soñando, cantado a guitarra en un espacio tan representativo de Madrid como una azotea, tiene también cabida para el recuerdo, con una conversación con Amparo Sánchez de Amparanoia para hablar de su éxito Don’t leave me now que nace con la melodía y el estribillo propuestos por Depedro y que Amparo se lleva al son cubano para desarrollarla, y del revulsivo que supuso en su carrera que una banda de la que ambos eran fans, Calexico, la versionara. Joey Burns y Jacob Valenzuela aparecen también para recordar aquellos inicios en los que Depedro grabó su debut en Tucson (Arizona) y que dio paso a una relación de doce años que Calexico resume así: “Nos gusta esa cosa que haces”.

Este nuevo episodio de la serie documental de Origins x SON Estrella Galicia continúa el vínculo de la compañía cervecera con la música, poniendo en voz de los propios artistas cómo y dónde arrancó su historia y se une al testimonio de Xoel López, Belako y Kase.O, acercando al espectador a esa faceta personal desconocida: cómo empezó todo, y, en este caso, cómo un chico de barrio que creció rodeado de música se forja en los bares de Madrid hasta llegar a los escenarios de treinta países durante más de dos décadas. Todos los capítulos están disponibles en los canales digitales de SON Estrella Galicia.