Barcelona, la primera Capital Europea de la Democracia por su excelencia en innovación democrática y participación ciudadana

Con el objetivo de promover el debate ciudadano y la participación activa en la democracia actual, Innovation in Politics Institut, con el apoyo del Consejo de Europa y la Comisión Europea, impulsó la iniciativa la Capital Europea de la Democracia —ECoD, por sus siglas en inglés—. En enero de 2023, Barcelona fue elegida la primera Capital Europea de la Democracia por su excelencia en innovación democrática y participación ciudadana. De esta manera, desde septiembre de este año hasta octubre de 2024, la ciudad acoge una serie de actos, conferencias y actividades vinculados a esos ámbitos, pero también a la cultura, la educación y el espacio público.

La Capital Europea de la Democracia tiene como misión fortalecer la democracia en distintos ámbitos: económico, tecnológico, ecológico y social. La intención de Barcelona es abordar los retos más urgentes a los que la sociedad se enfrenta en la actualidad, como son las desigualdades persistentes, el crecimiento de los discursos de odio y la desinformación, la digitalización sin salvaguardas y la crisis climática, con las miras puestas en la construcción de sociedades más justas, solidarias y sostenibles en un futuro inmediato.

Un modelo a seguir

Mediante la promoción de la democracia económica, tecnológica, ecológica y social, la ciudad busca establecer un modelo a seguir para otras ciudades europeas. Con una amplia gama de eventos e iniciativas, Barcelona quiere fomentar la participación ciudadana, la deliberación, el debate y el empoderamiento de la ciudadanía. Asimismo, se esfuerza por luchar contra las desigualdades como garantía democrática y como medio para asegurar la participación de todo el conjunto de la ciudadanía.

A través de proyectos innovadores y de la colaboración de organizaciones relevantes, la metrópolis pretende dotar de voz a las personas y crear oportunidades para un futuro más justo y equitativo. Durante este periodo de Capitalidad, Barcelona será la anfitriona de una serie de actos relevantes, que abordarán aspectos relacionados con la democracia, la educación, los derechos humanos, la tecnología o los retos climáticos.

Eventos para todos los públicos

Entre los eventos internacionales destacan la ceremonia de premios europeos a la innovación política The annual innovation in Politics Awards en la que se presentan las iniciativas más destacadas en innovación democrática y políticas de participación ciudadana a nivel europeo; The Art of Democracy, una exhibición de arte innovador y participativo; una GameJam o 48h de creación de videojuegos en torno a cómo combatir las fake news; o un encuentro internacional de alcaldes en torno a las políticas climáticas.

En cuanto a los eventos de la ciudad, cabe mencionar las jornadas sobre Democracia y participación, organizadas conjuntamente con la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona; y la ceremonia de clausura en el marco de la Bienal Pensamiento.

También cabe remarcar que el programa acoge una cuarentena de eventos de carácter local, metropolitano e internacional, organizados por diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como International Youth Conference 2023, de la que se ocupa el International Youth Think Tank; la Semana del Gobierno Abierto, que organiza la Generalitat de Catalunya; o el ALDA Festival & General Assembly que corre a cargo de la European Association for Local Democracy.

Además, durante este año también se llevan a cabo iniciativas como Volem decidir!, un proceso de debate con chicos y chicas de 8 a 17 años en las escuelas, institutos y equipamientos de la ciudad con una serie de debates sobre cómo los niños, niñas y adolescentes quieren participar en la ciudad, organizado conjuntamente con la Mesa de Infancia.

Por último, también se va a celebrar una asamblea deliberativa vinculada a la Bienal Manifesta, que contará con la participación de técnicos de cultura, artistas y ciudadanía de las once ciudades de la la región metropolitana de Barcelona. En paralelo, se abrirá una convocatoria general de subvenciones para que la ciudadanía pueda presentar proyectos a desarrollarse durante el año 2024 relacionados con la democracia.

Con el fin de acompañar y enriquecer la mirada sobre el programa anual y las actividades relacionadas, se ha constituido un comité asesor que se reunirá en tres ocasiones a lo largo del año. Dicho órgano agrupa 22 instituciones y asociaciones: desde las principales instituciones del Gobierno de Catalunya y de Barcelona hasta universidades, organismos y asociaciones, como el Síndic de Greuges, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya), el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) o el Consell de Ciutat.

Red de ciudades ECoD

Del 17 al 19 de octubre Barcelona ha acogido el encuentro de la red de ciudades de la ECoD —ECoD City Network—. Se trata de un grupo de 21 ciudades de 13 países europeos —Barcelona, Burgos, Braga, Valongo, Cascais, Bologna, Sarajevo, Durrës, Tirana, Izmir, Bratislava, Vienna, Linz, Metz, Bruselas, Antwerp, Leipzig, Kiev, Gdansk, Opole y Rzeszow— que se reúnen periódicamente para compartir experiencias, conocimientos y prácticas en la promoción de la democracia en el ámbito municipal.

Estos encuentros fomentan la colaboración, el intercambio y la participación al tiempo que brindan a los expertos locales acceso a nuevas ideas y oportunidades de capacitación. En Barcelona, la red debatió sobre la transición digital durante tres días en los cuales tuvieron oportunidad de visitar el Media TIC y de conocer el proyecto del Cibernàrium, así como el Canódromo —Ateneo de Innovación Digital y Democrática—. También descubrieron algunos de los proyectos del Barcelona Supercomputing Center y el tercer día lo dedicaron al Festival de Democracia, Tecnología e Inteligencia Colectiva Decidim Fest.