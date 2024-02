La 'Barcelona Wine Week' roza los mil expositores en una edición de récord

Barcelona Wine Week (BWW), el salón de referencia del vino español de calidad abrirá sus puertas el próximo lunes con un lleno total: 952 bodegas y más de 7.200 metros cuadrados, un 15% más que en 2023 tanto en cifra de expositores como en metraje. Con solo tres ediciones, y tras el éxito de convocatoria registrado, la organización ya proyecta una ampliación de espacio para 2025 que permita acoger la alta demanda de empresas interesadas.

BWW 2024 reunirá a bodegas de 73 Denominaciones de Origen y otros sellos de calidad de toda España que exhibirán sus mejores vinos y establecerán contactos comerciales con los más de 20.000 visitantes profesionales previstos. Entre ellos, 650 grandes compradores e importadores clave de países estratégicos para la exportación invitados por BWW en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones. Destaca la presencia de profesionales de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Países Bajos, Reino Unido o China, que vuelve con fuerza al salón. Se trata de decisores de compra de grandes cadenas de supermercados, como Tesco (Reino Unido) o City Super (China), y distribuidores clave como American Northwest Distributors o Handcraftedwines (USA). A ellos, se le sumarán cerca de 1.000 compradores nacionales invitados por BWW mediante su programa VIP Buyers. En total, se calcula que durante el evento se celebrarán más de 11.400 reuniones de negocios entre estos compradores y las empresas expositoras.

Para Celine Pérez, directora de BWW, “la altísima demanda para exponer en el salón y el éxito del programa de atracción de compradores clave confirman BWW como un evento único en España para la dinamización y la internacionalización del vino español. Este éxito nos obliga a crecer, pero siempre manteniendo nuestra apuesta por un evento premium focalizado en generar negocio de forma efectiva”.

Entre las empresas participantes destacan grandes nombres como Matarromera, Pago de los Capellanes, Protos, Marqués del Atrio, Hammeken Cellars, Lan, La Rioja Alta, Araex, Juvé & Camps, Vicente Gandía, Freixenet o Vallformosa, así como centenares de medianas y pequeñas bodegas agrupadas en más de 70 Denominaciones de Origen y otros sellos de calidad. Las que tendrán mayor presencia serán la Denominación de Origen Ribera del Duero, la de Rioja y la de Cava, pero también estarán muchas otras como Priorat, Bierzo, Alicante, Mallorca, Jumilla, Cigales, Rías Baixas, Arlanza o Navarra.

El salón estará estructurado en tres grandes áreas. La mayor será BWW Lands, con las bodegas organizadas por denominaciones de origen y otros sellos de calidad. Le seguirán BWW Brands y BWW Complements&Tech, con algunas de las marcas más reconocidas del mercado, y BWW Collectives y BWW Impulse, con pequeños proyectos y microbodegas.

70 catas y ponencias sobre el vino que viene

BWW contará con más de 160 expertos, Masters of Wine, sumilleres, críticos y destacados elaboradores que analizarán los grandes retos y macrotendencias del sector y ofrecerán catas únicas. En esta edición, el eje temático central ahondará en la tendencia a utilizar recipientes singulares para elaborar el vino, desde tinajas a antiguos lagares de piedra. Destacan ponentes como el Master of Wine Fernando Mora (D.O. Aragón); los elaboradores Dominik Huber y Sara Pérez (D.O.Ca Priorat); Almudena Alberca, primera y única mujer española con el título de Master of Wine; o los tres últimos ganadores del concurso Mejor Sumiller de España, reunidos en una cata inédita. La diversidad de materiales para la crianza también será protagonista en el espacio Wine Tasting Journey by #alimentosdespaña, donde se podrán degustar 70 vinos elaborados y envejecidos en recipientes singulares.

Otras sesiones destacadas serán las de Peter Richards, Master of Wine y uno de los más reconocidos comunicadores del vino del Reino Unido; Beth Willard, de la revista Decanter; el crítico Tim Atkin, con su primer informe sobre los mejores vinos elaborados en Catalunya; o la cata que dirigirá el sumiller y periodista de La Vanguardia Ramon Francàs: Los 10 magníficos de la D.O. Ribera del Duero, que recorrerá los mejores vinos de bodegas como Pago de los Capellanes, Vega Sicilia, Pago de Carraovejas o Aalto.

Por su parte, el espacio BWWHub ofrecerá sesiones sobre sostenibilidad, tendencias, internacionalización y digitalización. Destacan las dedicadas a la adaptación al cambio climático; a la aplicación de la Inteligencia Artificial; al auge del consumo de vino sin alcohol; a la exportación a Estados Unidos o a la excelencia como motor de posicionamiento internacional, con la participación de ICEX España Exportación e Inversiones.

Los asistentes al salón también podrán disfrutar de los mejores platillos maridados en la zona #BWWGastronomy, con las propuestas de Casa de Tapas Cañota, Tangana y Hermanos Vinagre.

La pasión por el vino invade Barcelona

Con motivo de la celebración del salón Barcelona acogerá diversas propuestas alrededor del mundo del vino. Del 2 al 7 de febrero, el proyecto BWW Likes The City! convertirá Barcelona en capital del vino asociándose con establecimientos de restauración, hoteles y otros locales de la ciudad. Más de 20 restaurantes, bares y enotecas ofrecerán menús especiales y tapas maridadas. Entre ellos, Citrus, La Venta, Nectari, Topik, La Balsa, Via Veneto, Bolero Bar o ABaC. Pero las experiencias alrededor del vino también invadirán una decena de espacios culturales, como la Llibreria Ona, el Macba o el Reial Cercle Artístic.

Además, este año BWW Likes The City estrena Hotel Wine Fest, organizado junto a Gourmeet. Se trata de tres rutas por hoteles emblemáticos de la ciudad en los que se podrá disfrutar de catas y maridajes especiales. Las protagonizarán los vinos de la D.O. Penedès, los de las D.O.s murcianas (Bullas, Jumilla y Yecla) y los de la D.O. Cava. Entre los hoteles participantes, se encuentran el Majestic, el Claris, El Palace, o el Cotton House. Todos ellos competirán por hacerse con el Premio al Mejor Maridaje del Hotel Wine Fest.

BWW cuenta con la colaboración de la Federación Española del Vino (FEV); el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ICEX España Exportación e Inversiones y el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. También recibe el apoyo de Cajamar, el grupo financiero referente de la banca cooperativa en España.