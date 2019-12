Ser mujer y emprendedora en la España vaciada: "nosotras también tenemos nuestro sitio en el campo"

Emprender no es fácil, sobre todo si vives en un pueblo y menos aún si eres mujer. Pero Nuria y Sandra Jaime no renunciaron a su sueño: mantener viva la almazara centenaria de sus abuelos en Belchite, Zaragoza. Nuria es ingeniera industrial y decidió quedarse en el pueblo “porque mi familia siempre ha estado aquí y porque creo que el campo tiene muchas oportunidades. El pueblo te da una calidad de vida y una tranquilidad que no te la da la ciudad”. "Las mujeres también tenemos nuestro sitio en el campo", asegura su hermana Sandra. El aceite de oliva de La Almazara de Jaime es hoy el más premiado del Bajo Aragón y un ejemplo de cómo las mujeres aportan estabilidad y desarrollo al mundo rural, frenando así la despoblación de la España vaciada.

Pero aún falta mucho camino por recorrer. “Sin servicios y sin empleo las mujeres se acaban yendo de los pueblos y estos mueren. Apoyar a las emprendedoras locales es apostar por que sigamos manteniendo un territorio rural vivo y gestionado por personas, y es fundamental para crear economía y para que los jóvenes se puedan quedar”. Nieves Alonso es coordinadora de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de los cinco millones de mujeres que viven y trabajan en los pueblos.

Los últimos datos sitúan en más de un 42% su tasa de desempleo, una cifra siete puntos superior a la media nacional. Mejorar su formación, promover el uso de las nuevas tecnologías y apoyar sus iniciativas en el mundo agrícola, ganadero, agroalimentario o artesanal son objetivos clave para que las emprendedoras avancen, y con ellas sus negocios, sus familias y sus comarcas.

Sandra Jaime.

Productos locales, consumo responsable

Con sus 2.396 oficinas repartidas por toda España, Correos siempre ha estado presente en el día a día de los pueblos y ahora asume un compromiso aún mayor: frenar el despoblamiento dando visibilidad a los emprendedores locales a través de Correos Market, un mercado online de calidad y proximidad. “En el caso de las productoras locales, es el mejor escaparate para dar a conocer sus productos y también sus proyectos de vida. Además, es una herramienta que sensibiliza a la sociedad de la importancia del medio rural y transmite el orgullo de los habitantes que quieren quedarse a vivir en él”, afirma Nieves Alonso de FADEMUR.

Miel de montaña y mermeladas de cereza, queso al romero y patés vegetales, pero también piezas artesanales de madera, cerámica o forja, cosmética natural y moda sostenible, sin olvidar el aceite de oliva de la almazara de Nuria y Sandra Jaime. Desde su lanzamiento en el mes de mayo, Correos Market ha conseguido dar voz a más de 150 productores y productoras que ofrecen al consumidor más de 1.000 artículos, sin intermediarios y con la garantía de la red logística de Correos, capaz de competir en un mundo cada vez más global.

Sello de calidad

Comprar a través de esta plataforma de comercio electrónico es sencillo: basta con entrar en la web market.correos.es y consultar el catálogo de la tienda online. El pedido llega a cualquier persona, en su casa y a través de Correos sin gastos de envío. Todos los productos de esta tienda online han sido elaborados, creados o tratados en España y cuentan con el sello de calidad de Correos Market, que avala:

La calidad de los componentes y de las materias primas.

Las técnicas de producción bajo código buenas prácticas.

La riqueza artística en los procesos relacionados con la artesanía

El uso de materiales naturales y la denominación de origen.

El uso responsable y sostenible de los recursos.

#YoMeQuedo

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 1975 provincias como Soria han visto cómo su población se reducía en más de un 23%, mientras que otras como Madrid han crecido un 73%. Por comunidades, Castilla y León está entre las más afectadas por el abandono de población: casi el 88% de los municipios tenían en 2018 menos población que la que registraban en 1998.

Los números pueden ser desalentadores, pero además de las hermanas Jaime de Belchite, también está Ángel Marzo, ebanista de Calamocha (Teruel), Carlos Moreno, harinero de Sigüenza (Guadalajara), Fernanda Freitas, granjera de Cercedilla (Madrid) o David Correa, herrero de San Antonio (Toledo). Protagonistas de la campaña #YoMeQuedo de Correos porque decidieron permanecer en sus pueblos no por conformismo, sino como primera opción. “Porque no quiero que se pierda este oficio”, “porque con mi trabajo puedo hacer que otros vuelvan”, “porque me he preparado para quedarme”, “porque pertenezco a este paisaje”... Gracias a su esfuerzo y compromiso es posible mantener esencias y tradiciones, conservar sabores y olores auténticos y, sobre todo, afrontar el problema de una España vaciada que quiere quedarse para volver a crecer.