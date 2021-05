La campanya de vacunació de la Covid-19 a Catalunya agafa velocitat

Més d’un any després de l’esclat de la Covid-19, Catalunya comença a veure el final d’aquesta crisi sanitària gràcies als avenços en el procés de vacunació. La campanya per vacunar la població contra la pandèmia del coronavirus ha agafat velocitat en les darreres setmanes, cosa que apropa cada vegada més el desitjat objectiu d’assolir la immunitat de grup.

A Catalunya ja s'han administrat més de 2.500.000 vacunes i la previsió és que a l’estiu hàgim arribat al 70% de la població, el percentatge de cobertura que segons els experts és necessari per aconseguir la citada immunitat de grup.

A hores d’ara, pràcticament s’ha vacunat tota la població de 75 anys o més i s’està intensificant la vacunació dels de 60 a 74 anys, que els propers dies es preveu que estigui finalitzada. En xifres relatives, un quart de la població catalana ja ha rebut una dosi del vaccí, mentre que prop d’un milió ja disposen de la pauta completa.

Les dades de població vacunada augmenten dia a dia, en funció de la disponibilitat dels diferents tipus de vacuna, i es poden consultar actualitzades al web dadescovid.cat.

Un cop finalitzada la vacunació dels de 60 a 74 anys, s’aniran afegint noves franges d’edat fins arribar a cobrir tota la població a vacunar. Al maig, per exemple, s’inicia la vacunació dels nascuts entre el 1962 i el 1971.

Per això, s’ha fet un gran desplegament de punts de vacunació per tota la geografia catalana, amb l’obertura de punts de vacunació de gran capacitat que complementen la tasca que s’està fent des dels centres d’atenció primària i els hospitals.

En concret, aquests espais són més de 550 centres d'atenció primària (CAP) i hospitals; uns 50 punts de vacunació intermedis; i 5 grans espais: la Fira de Barcelona, Fira de Cornellà, El Palau Firal de Girona, Pavelló 11 de setembre de Lleida i el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. També està previst vacunar el mes de juny al Camp Nou.

Com vacunar-se de la Covid-19?

Tenint en compte el volum de persones a vacunar, el Servei Català de Salut està treballant amb diversos mitjans de convocatòria: des de l’enviament d’SMS convidant a les persones a agafar cita a través del web vacunacovidsalut.cat (si estan donades d’alta a la plataforma La Meva Salut -lamevasalut.gencat.cat- i han actualitzat el seu número de telèfon mòbil), a trucades telefòniques per als més grans (80 anys o més) i les persones de risc, realitzades a través dels CAP, els hospitals o el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Un altre mitjà són les convocatòries massives a través dels mitjans de comunicació, que recentment s’han posat en marxa, informant les diferents franges d’edat, que ja poden vacunar-se demanant cita al web vacunacovidsalut.cat, on podran escollir el dia, l’hora i el lloc. Actualment aquest sistema d’obtenció de cita està disponible per als nascuts del 1942 al 1961 i s’anirà ampliant properament a mesura que vagin incorporant-se noves franges d’edat.

L’oferta dels diferents punts de vacunació varia diàriament en funció de la disponibilitat de vacunes, per la qual cosa, en cas d’entrar al web i no trobar lloc per vacunar-se a prop de casa, es pot intentar de nou passats uns dies.

Per demanar cita, s’haurà de tenir a mà el DNI i la targeta sanitària, en cas que se’n disposi. Les persones que no disposen de targeta sanitària, hauran de tramitar la sol·licitud a través del web salutweb.gencat.cat.

Per vacunar-se també caldrà dur la targeta sanitària individual i el DNI (o només el DNI, NIE o passaport en cas de no disposar de targeta sanitària). També caldrà tenir a mà l’SMS de convocatòria, en cas d’haver-lo rebut, o el missatge de confirmació de la cita enviat per CatSalut, en cas que la cita s’hagi concertat a través del web.