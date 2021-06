La Cuenta Nómina Bankinter te da hasta 340 euros en dos años

La Cuenta Nómina Bankinter ha sido diseñada exenta de comisiones y gastos en su gestión y con una rentabilidad de hasta 340€ los dos primeros años (hasta el 5% TAE el primer año y hasta un 2% TAE el segundo para un saldo máximo a remunerar de 5.000 euros). A la vez que permite la domiciliación de los recibos domésticos, ofrece una amplia gama de descuentos en establecimientos comerciales, moda, hogar, tecnología y comida a domicilio.

La Cuenta Nómina Bankinter mantiene desde hace 9 años sus prestaciones bancarias a los clientes que decidan contratarla. Exención de gastos, tarjeta de crédito (Combo) sin comisión de emisión y mantenimiento y transferencias online gratis nacionales y a la UE en euros son algunas de sus ventajas más relevantes. Otro de sus alicientes es que el cliente obtendrá una remuneración de hasta 340 euros durante los dos primeros años.

Para los movimientos dispone de una red de cajeros de más de 17.000 en toda España para retiradas de efectivo a débito de manera totalmente gratuita. Desde los cajeros de Bankinter y otras entidades: Deutsche Bank, Euro Automatic Cash, Grupo Cajamar, Banca March, Grupo Cajas Rurales, Laboral Kutxa Bank, Targo Bank, Euronet y en las entidades de la Red Euro 6000.

Este es un producto que está destinado a nuevos clientes y a clientes con nómina desde 800 euros que no estén actualmente domiciliados en Bankinter, que sean persona física, residentes en España, que no se hayan beneficiado de esta remuneración en ningún momento, o que no sean ni hayan sido titulares de una Cuenta Nómina/Pensión/Profesional/No-Nómina en Bankinter durante los 12 meses anteriores al momento de la contratación de la cuenta. Asimismo, se trata de una cuenta bancaria cuya contratación se puede formalizar por Internet.

Ofrece como estímulo su Tarjeta Combo, una tarjeta de crédito sin comisión de emisión y mantenimiento que permite elegir entre la modalidad de pago a fin de mes y el pago aplazado sin tener que cambiar de tarjeta, en función de sus preferencias personales.

Sin comisiones y un interés de hasta el 5 % TAE el primer año

Es una cuenta sin comisiones que se caracteriza por ofrecer un tipo de hasta el 5% TAE (TIN anual del 4,94%) durante el primer año y hasta el 2% TAE el segundo (TIN del 1,99%) para un saldo máximo de 5.000 euros. Como consecuencia de esta oferta, los titulares dispondrán de una remuneración bruta de 243,62 y 98,14 euros en cada uno de los ejercicios, con un abono global durante ambos periodos de 341,76 euros para un saldo medio en cuenta diario de 5.000 euros.

En un momento en que el interés medio de las cuentas y libretas en el mes de marzo se ha situado en niveles del 0,02 %, según fuentes del Banco de España, esta rentabilidad no deja de ser un atractivo. Otra de sus ventajas consiste en la posibilidad de pagar con el móvil u otros dispositivos a través de la mayoría de aplicaciones y sistemas tecnológicos del momento, como Bizum, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay.

Requisitos para contratar la Cuenta Nómina

Las condiciones para su formalización son muy sencillas y tan solo deberán cumplirse los siguientes tres requerimientos que exponemos a continuación:

Domiciliar la nómina de una cuantía de al menos 800 euros al mes y mantenerla de forma constante con los mismos ingresos. Si no fuese ésta la situación del usuario tendría que optar por la Cuenta No Nómina que comercializa la misma entidad bancaria.

Tener varias domiciliaciones de facturas: con un cargo total de tres recibos al trimestre para dotar de mayor flexibilidad al cliente. Es decir, puede ser una factura cada mes o tres durante el periodo contemplado. Se admiten los recibos de electricidad, gas, agua, telefonía fija y móvil, cuotas de trabajadores por cuenta propia, etc. La entidad se encargará de llevar a cabo el cambio en estos documentos del antiguo banco.

Realizar al menos tres movimientos de pago con la tarjeta en el trimestre: son válidas tanto las operaciones online como en establecimientos comerciales físicos.

Cambiar de banco es muy sencillo

Es una propuesta dirigida tanto a clientes de Bankinter como procedentes de otras entidades financieras. En el caso de nuevos clientes, Bankinter se encargará de formalizar y agilizar los trámites para cambiar de banco de forma gratuita. Con el servicio de Cambio de banco, se encargan de todas las gestiones para cambiar los recibos de entidad, así como otros productos que se tengan contratados y se quieran traspasar.

Todo ello sin tener que ir a la oficina, sin papeleo y sin hablar con tu otro banco. De una manera mucho más cómoda y ágil. Si deseas disfrutar de todas las ventajas de la Cuenta Nómina Bankinter, puedes hacerte cliente en solo 5 sencillos pasos, de manera 100 % online y contratar la Cuenta Nómina sin comisiones.