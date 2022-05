Errores que debes evitar si quieres vender tu casa con rapidez

La venta de viviendas está en auge en España. En el mes de febrero se inscribieron en los registros 53.623 compraventas, el dato mensual más alto desde abril de 2008. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las operaciones han repuntado un 24% interanual y acumulan un alza de más del 27 % en los dos primeros meses del ejercicio, aupadas por el mercado de segunda mano. En esta coyuntura es importante conocer una serie de errores que se pueden cometer muy fácilmente cuando el vendedor tiene especial urgencia por vender su casa. Las prisas son malas consejeras y, sin un buen asesoramiento, se pueden cometer deslices con facilidad.

En primer lugar, hay que tener en cuenta los gastos extras derivados de la venta de tu casa. Si se opta por vender con la ayuda y asesoramiento de un agente inmobiliario, hay que contar con sus honorarios. Sin embargo, no contratar los servicios de un profesional del sector para una operación tan importante como la venta de una casa puede convertirse en un error delicado, ya que un agente, como los de REMAX, la agencia inmobiliaria líder mundial, pone a disposición de los vendedores, puede mejorar el precio del inmueble, así como aportar conocimiento del mercado y garantizar ahorro de tiempo y preocupaciones.

Puesta en escena

Todos los asesores inmobiliarios coinciden en que un aspecto vital a la hora de vender a buen precio y con rapidez es preparar bien la vivienda, pues se genera un enorme impacto durante la visita de compradores potenciales. La puesta en escena —el “Home Staging” o puesta a punto del inmueble— resulta imprescindible para captar la atención de manera rápida.

Relacionado con la presentación se desprenden una serie de descuidos muy fáciles de cometer cuando se actúa con precipitación y que van en detrimento de unas visitas que por regla general realizan una inspección pormenorizada de los distintos espacios de la vivienda.

Antes de poner la casa en venta es altamente recomendable una limpieza en profundidad, ya que se trata de uno de los errores de venta más fáciles de evitar. La mejor opción es contratar a una empresa especializada, puesto que garantiza no sólo que todo esté impecable, sino que también causará una impresión favorable en los compradores cuando recorran las diferentes estancias y habitaciones.

También se puede incurrir en otros errores como son no cuidar el suelo y las alfombras, que es probable que estén empezando a deteriorarse, tener un exterior de la casa descuidado o con desperfectos, disponer de electrodomésticos de distintos colores y tonalidades, una mala iluminación de interiores, luces que no funcionan, habitaciones vacías o que el inmueble no se haya pintado recientemente.

Generar una inmejorable primera impresión determina el proceso de compra. La mayoría de las veces esta primera impresión se produce a través de un anuncio digital, que se puede realizar de manera profesional mediante una sesión fotográfica del inmueble, añadiendo breves y atractivos textos descriptivos sobre la vivienda y la vida en la zona, además de un plano que ayude a entender la vivienda para ahorrar llamadas de compradores y visitas innecesarias.

Asimismo, si se trata de una casa antigua, debería considerarse la posibilidad de modernizar todo su sistema energético, ya que el actual podría estar usando mucha más energía de la necesaria. Esto asegurará una instalación que satisfaga las necesidades del hogar, al tiempo que se reducen costes.

Precio de mercado y gestiones

En cuanto al precio del inmueble, tiene que ajustarse al precio de mercado. Los compradores suelen pasar varios meses buscando casas y conocen de sobra el mercado, la oferta y sus precios. De ahí que sea recomendable consultar con un profesional inmobiliario experto en la zona que conozca los precios de venta reales y que sepa con seguridad el tiempo medio de venta en dicha zona.

Otro factor clave que debe considerarse para acelerar la venta del inmueble es tener previsto todo lo necesario cuando llegue la oferta definitiva. Para ello se debe tener la documentación de la vivienda a punto, tener previstos los gastos que va a suponer y preparar las respuestas a posibles dudas de los compradores tanto del proceso como de la casa.

Así pues, se puede incurrir en bastantes errores a la hora de vender una vivienda si hay especial urgencia, y además estos pueden hacer perder tiempo y dinero. Por todo eso, se perfila como la opción más segura la contratación de un profesional que guíe todo el proceso y se encargue de llevar a cabo todas las acciones que requiere la venta de un inmueble al mejor precio y en el menor tiempo posible.