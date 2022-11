‘Forever King of Pop’ se despide de Madrid con una clase de baile magistral

Emoción, nervios y muchas ganas por aprender es lo que se respiraba aquel día de finales de noviembre en ese estudio de danza. Veinte personas dispuestas a aprender de la mano de la bailarina Yurena Molina, algunos de esos pasos que había ejecutado durante años junto a sus compañeros en el musical Forever King of Pop. Un espectáculo, visto por más de 600.000 espectadores y con una extensa gira internacional, en el que se hace un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael Jackson.

“Un, dos, tres, cuatro… just beat it” decía ella, mientras enseñaba a estos aprendices a mover las piernas y las manos al ritmo del rey del pop. Entusiasmados con la idea de sentirse artistas por un día, no paraban de ejecutar una y otra vez esos pequeños pasos tan míticos de Michael Jackson, dejando entrever que aunque pasen los años, su legado es eterno. Con esta masterclass, se daba así por finalizada la representación del musical Forever King of Pop, que llevaba desde el 26 de septiembre en el teatro La Latina de Madrid.

Una singular oportunidad, que Endesa de la mano de Ymax ofreció a estos asistentes, para que vivieran desde dentro, todo el trabajo que conlleva la realización de un musical, y de esta manera de cara al futuro, aprecien y disfruten aún más la cultura.