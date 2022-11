Galicia a golpe de pedal: rutas para descubrir la naturaleza sobre una bicicleta de montaña

La bicicleta se ha vuelto una herramienta altamente atractiva para, además de hacer deporte, descubrir nuevos entornos desconocidos. Las bicicletas todo terreno o BTT, también conocidas en inglés como mountain bike o MTB, son ideales cuando la ruta se encuentra en plena naturaleza, y los senderos en parajes naturales nos pueden acercar al medio de forma respetuosa y sostenible. Abriéndose así una interesante alternativa de turismo que cada vez tiene más adeptos.

Si hablamos de naturaleza Galicia siempre tiene un papel protagonista, y la proliferación de espacios especialmente diseñados para la práctica y disfrute de la bicicleta de montaña es toda una oportunidad para conocer algunos de los rincones de mayor belleza de la región. Estos lugares son los Centros BTT, y gracias a ellos los ciclistas tienen a su disposición todo lo necesario para pedalear kilómetros y kilómetros atravesando esos paisajes que solo en Galicia podemos encontrar.

Centros BTT Galicia: naturaleza en bicicleta

Para que los amantes de la bicicleta puedan disfrutar en Galicia pedalada tras pedalada, la Xunta de Galicia tiene en marcha el proyecto Centros BTT Galicia con el fin de nutrir toda su comunidad con una red de centros específicos para la práctica de la bicicleta todo terreno. Y así, con ellos, disponer de todo lo necesario para conocer el medio rural gallego a golpe de pedal.

Los Centros BTT son espacios al aire libre que cuentan con un determinado número de rutas que suman en cada uno de ellos más de 100 kilómetros de itinerarios, con diferentes niveles de dificultad. Ofrecen recorridos perfectamente señalizados y hacen de punto de inicio de cada uno de ellos. Sirven, además, de lugar de acogida con servicios básicos para el mantenimiento de las bicicletas, y cuentan con material gráfico con cartografía, información técnica y de interés turístico de cada ruta. Para que todo sea más fácil, los Centros BTT Galicia ofrecen a los visitantes una zona de aparcamiento, puntos de lavado de bicicletas, aseos, duchas y servicio de alquiler de bicicletas.

A día de hoy son cinco los Centros BTT que encontramos repartidos por toda Galicia, y si nos fijamos en las características de cada uno de ellos veremos que se localizan en entornos naturales totalmente distintos a los demás. Por lo que es fácil encontrar el que mejor se adapta a nuestros gustos y necesidades.

Centro BTT de O Salnés

El Centro BTT O Salnés se ubica en la comarca de O Salnés, en la provincia de Pontevedra. Ofrece 10 rutas para todos los niveles en un entorno donde la tierra y el mar se ciñen el uno con el otro. Además de excepcionales senderos, el lugar se rodea de pequeñas aldeas rurales y marineras de interesante oferta cultural y gastronómica.

Centro BTT Portas de Galicia

El Centro BTT Portas de Galicia lo encontramos en la frontera entre Galicia, Portugal y Castilla-León. En él podemos contar hasta 12 rutas de muy diversos niveles de dificultad que en total suman hasta 244 kilómetros de recorrido. Un entorno idílico en el que atravesar montañas redondeadas y profundos valles que se caracteriza por la excelencia de sus castañas.

Centro BTT Serra do Xurés

El nombre le viene por el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y ofrece un total de nueve rutas entre los municipios de Muiños y Lobios. Una Reserva de la Biosfera en la que podemos recorrer un total de 200 kilómetros en bicicleta en plena naturaleza y, además, encontrar monumentos megalíticos, aldeas abandonadas y el testimonio del paso de los legionarios romanos por la calzada XVIII o Vía Nova.

Centro BTT Ribeira Sacra

El Centro BTT Ribeira Sacra da la oportunidad de conocer uno de los paisajes más llamativos de Galicia: el Cañón del río Sil, en el límite entre las provincias de Lugo y Ourense. Cuenta con ocho rutas circulares que suman un total de 160 kilómetros de diferentes niveles de dificultad. Un espacio muy especial donde se pueden conocer lugares como el monasterio de Santo Estevo o el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, y degustar vinos con denominación de origen cultivados en las laderas del propio cañón.

Centro BTT Allariz-Vilar de Santos

En el Centro BTT Allariz-Vilar de Santos disponemos de siete rutas divididas en dos grupos, conectados entre sí, que suman un total de 118 kilómetros. Por lo que es posible combinar itinerarios diseñados para todos los niveles. Un territorio delimitado por el río Arnoia en Allariz y el Limia al sur de Vilar de Santos en el que podemos encontrar elementos arqueológicos y etnográficos de primer nivel.

Para los que quieren más: Travesías BTT Galicia

Para ir un paso más allá, y vivir una experiencia aún más intensa, no hay que perder de vista las Travesías BTT Galicia. Una posibilidad para descubrir la Red BTT Galicia a través de rutas de dos días de duración que se pueden llevar a cabo en los Centros BTT Serra do Xurés y Ribeira Sacra. Combinando las rutas señalizadas de estos dos centros, y añadiendo un track GPS e información extra, tenemos todo lo necesario para recorrer kilómetros y kilómetros. La Travesía Ribeira Sacra está configurada con una ruta de 46 kilómetros el primer día y de 36 el segundo, mientras que la Travesía Serra do Xurés reparte 38 kilómetros el primer día y 36 el segundo. De manera que con estas actividades de dos jornadas la inmersión en el entorno natural gallego no puede ser mayor.

EuroVelo: una conexión con Europa

EuroVelo es una red de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesa Europa conectando unos países con otros. En total son 17 los trazados marcados y 42 los países europeos que disfrutan de ellos. Parte de los 90.000 kilómetros totales del EuroVelo transcurren en España y, como no podía ser de otro modo, el conocido como EuroVelo 3 Ruta de los Peregrinos lleva hasta Galicia. Parte desde Noruega y pasa por Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica y Francia antes de entrar en España y seguir los pasos del Camino de Santiago Francés. El recorrido conecta varias rutas de peregrinación europeas y en Galicia está dividido en tres etapas: la 17 de 61 kilómetros que va de Pedrafita do Cebreiro a Sarria, la 18 de 69 kilómetros que une Sarria con Melide, y la 19 que recorre los últimos 66 kilómetros que distan hasta llegar a Santiago de Compostela.